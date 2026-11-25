Ciudadanos de Pasto, Tumaco, Ipiales y Mocoa confirmaron falta de energía eléctrica (Jair Coll/Reuters)

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Reportaron un apagón en varios municpios de Nariño, Putumayo y otros departamentos como Cauca y Huila. El exdiputado de Nariño Jesús Armando Eraso Yela confirmó las fallas en la energía en el departamento.

“Acabo de reportar a medios nacionales la novedad de que Nariño Y Putumayo están sin energía eléctrica. Llamé a personas de Pasto, Tumaco, Ipiales y Mocoa para confirmar los hechos. Ojalá sepamos que pasó y se solucione”, precisó.

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En redes sociales y medios de comunicación se advirte sobre la posibilidad de que las afectaciones en la energía estén relacionadas con un presunto atentado perpetrado contra torres de energía ubicadas en el sector de Molinos, pero ninguna autoridad ha confirmado esa versión de los hechos.

Por su parte, el informativo local Nariño Ahora informó que las Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) confirmaron la ausencia del servicio en gran parte de la ciudad de Pasto e indicaron que se está investigando lo ocurrido para solucionar las fallas y verificar las causas del apagón.

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