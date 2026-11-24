El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (REUTERS/Juan Medina)

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaron el lunes que el Consejo de Ministros aprobaría este martes la ampliación del permiso retribuido por fallecimiento de dos a diez días laborables para el cónyuge, la pareja de hecho, los padres o los hijos. El anuncio, difundido en una carta conjunta en redes sociales, desató casi de inmediato una reacción adversa de la patronal española y reabrió el frente con parte de la oposición, en momentos en que restan apenas cinco días para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El real decreto-ley, que cambia la denominación del beneficio a “permiso por duelo en caso de fallecimiento”, establece que los diez días podrán disfrutarse dentro de las cuatro semanas posteriores al deceso. La norma también amplía a tres días laborables el permiso por fallecimiento de parientes de segundo grado de consanguinidad, como hermanos y abuelos, y de primero y segundo grado de afinidad, como yernos, nueras y cuñados. Esos plazos se extienden dos días adicionales si existe desplazamiento. El texto incorpora, además, un día de permiso para quienes acompañen a otra persona en un proceso de eutanasia y la posibilidad de reducir o adaptar la jornada laboral para quienes cuiden a un familiar en situación de cuidados paliativos.

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La CEOE acusa al Gobierno de actuar “sin consulta”

La reacción más dura provino de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Miguel Garrido, vicepresidente de la entidad y presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), ha escrito en la red social X que la medida coloca a España “cada día más cerca de la Venezuela chavista” y objeta que se apruebe “a 5 días de unas elecciones generales, sin consenso y sin evaluar las consecuencias. No tiene límite”. “No tienen respeto ni vergüenza”, ha dicho en otra publicación, en referencia a la decisión del Ejecutivo de avanzar con la ampliación en plena campaña electoral.

Una infografía detalla las etapas y modificaciones del decreto del Gobierno de España que amplía la ausencia retribuida por fallecimiento a diez días para familiares directos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde otro sector de la patronal, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, calificó la medida como parte de “la tómbola electoral” del Gobierno. Amor reprochó, en declaraciones a ABC, que las empresas “nos hayamos enterado por la prensa de una medida que pagaremos los autónomos y las empresas”, al ser estas quienes asumen el costo salarial de los días de permiso.

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Un veto que el propio Gobierno aplicó hace un año

El diario ABC señaló que la ampliación a diez días había sido negociada y anunciada hace más de un año por Yolanda Díaz junto con los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), pero fue vetada entonces por el ala socialista del propio Gobierno tras las protestas del sector empresarial. En aquel momento, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, había calificado la propuesta de “populista” y acusado al Ejecutivo de “menosprecio total al diálogo social”, lo que motivó una respuesta de Díaz, quien lo acusó de “frivolizar” con el asunto.

A nivel territorial, la crítica empresarial se replicó en otras comunidades. Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha definido la ampliación como “excesiva”, tras una reunión con los candidatos de Vox Ignacio Gil-Lázaro y José Luis Aguirre. “Es una medida que va contra la competitividad de las empresas”, afirma Boluda, que sostuvo que “mucha gente lo que quiere es reincorporarse cuanto antes en su vida normal una vez pasado el trance”.

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La defensa del Gobierno frente a las críticas

Frente a los cuestionamientos, Sánchez y Díaz defendieron la medida en la carta conjunta difundida en redes sociales, en la que sostuvieron que España figuraba “entre los países europeos que menos protegían a las personas en estos duros momentos” y que la legislación vigente obligaba a que “quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves”. “Nadie supera una pérdida en dos días. Ni en diez. Pero con diez hay tiempo para despedirse sin mirar el reloj”, añadió Sánchez en un mensaje en X.

El real decreto-ley deberá superar ahora el trámite de convalidación parlamentaria, un proceso que se desarrollará en un Congreso de los Diputados condicionado por el resultado de las elecciones generales del próximo domingo.

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