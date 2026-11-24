Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX .

El Sistema de Transporte Colectivo Metro ( STC ) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este lunes 23 de noviembre.

Toma en cuenta, por intervención en la estación, no hay servicio en Robles Domínguez, ambos sentidos, hasta nuevo aviso.

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