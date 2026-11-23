Guardar

Los expertos esperan que los cerdos modificados genéticamente algún día puedan brindar un vasto suministro de órganos a quien los necesite.

El domingo, una mujer de 58 años de Nuevo Hampshire cumplió un año de vivir con un riñón de cerdo sin complicaciones graves, un hito médico que destaca el potencial de los trasplantes de órganos entre especies.

PUBLICIDAD

El uso de órganos de cerdo sigue siendo experimental. Pero los expertos dicen que este avance apunta hacia un futuro en el que los animales modificados genéticamente podrían proporcionar un vasto suministro de riñones para pacientes con insuficiencia renal, ya sea como un respiro temporal de la diálisis o como una solución a más largo plazo.

"Nos da mucha confianza de que esto es factible: los riñones pueden funcionar", dijo Leonardo Riella, director de investigación de trasplantes de riñón del centro de trasplantes del Mass General Brigham, quien está supervisando la atención de la paciente.

Pero, agregó, "aún no representa el momento de la victoria".

Más de medio millón de estadounidenses con insuficiencia renal dependen de tratamientos de diálisis para realizar la función de sus riñones, como filtrar los desechos y el exceso de líquido de la sangre. Unos 90.000 están en la lista de espera para un trasplante de riñón, según la Red Unida para Compartir Órganos, pero el año pasado se realizaron menos de 26.000 trasplantes de riñón. En promedio, 12 personas mueren todos los días mientras esperan un trasplante de riñón.

PUBLICIDAD

La paciente, Molly Falco, una madre de dos hijos que ha trabajado como chef, ha vivido con un riñón de un cerdo modificado genéticamente durante más tiempo del que se sepa que cualquier otro paciente haya vivido hasta ahora. Además de eliminar toxinas y producir orina, el órgano de cerdo ha realizado otras funciones esenciales de un riñón humano, como equilibrar líquidos y minerales, dijo Riella.

Falco nació con una afección congénita que dañó sus riñones. Si bien tuvo complicaciones poco después de recibir el órgano de cerdo, no ha sido hospitalizada desde febrero. Actualmente no hay planes para extraer el órgano, con el cual Riella dijo que esperaba que Falco pudiera vivir durante un año más.

PUBLICIDAD

"Todos los días me sorprende que siga funcionando", dijo Falco después de una cita reciente en el Mass General Brigham, donde se le realizó el trasplante. "Voy a intentar conservarlo todo el tiempo que pueda, y si es para siempre, sería increíble".

Aún se cansa rápidamente y puede quedarse sin aliento con facilidad, dijo. Pero el riñón --al que ha nombrado Lily, en referencia a los lirios que su familia en Colorado envió después del trasplante-- le ha dado una renovada energía para cocinar algunas comidas familiares y reunirse ocasionalmente con viejos amigos. Incluso ha vuelto a conducir, algo para lo que estaba demasiado enferma durante los 11 meses que estuvo en diálisis.

PUBLICIDAD

Falco dijo que nunca sintió ninguna inquietud por recibir el riñón de cerdo. "Yo me lanzo a las cosas", dijo.

'La gran curva de aprendizaje'

Desde que los trasplantes de órganos se convirtieron en una realidad, la escasez de órganos ha sido el mayor desafío que enfrenta el campo, dijo Thomas Schlich, historiador médico en la Universidad McGill en Montreal. Si el trasplante entre especies, o xenotrasplante, pudiera resolver ese problema, "cambiaría todo", dijo.

Las nuevas tecnologías, entre ellas la clonación y la edición genética avanzada para hacer que los órganos sean más compatibles con los humanos, han acelerado los avances recientemente. Fue hace apenas cinco años que un cirujano en Nueva York, Robert Montgomery, trasplantó por primera vez un riñón de cerdo modificado genéticamente a un humano, una persona con muerte cerebral que estaba conectada a un respirador.

PUBLICIDAD

"Que haya personas por ahí que sobreviven gracias a riñones de cerdo me pone la piel de gallina escucharlo", dijo Joshua Mezrich, cirujano de trasplantes en la Universidad de Wisconsin-Madison y autor de Every Living Creature, un libro sobre xenotrasplantes. "Este nivel de innovación es similar a poner a alguien en la Luna".

Sin embargo, persisten los desafíos, incluida la dificultad para equilibrar los medicamentos a fin de suprimir el sistema inmunológico para prevenir el rechazo del órgano sin perder la capacidad del paciente para combatir infecciones.

"Esta es la gran curva de aprendizaje", dijo Riella.

Los críticos han planteado preocupaciones sobre lo que los órganos podrían costar a los pacientes y al sistema de atención médica, y si el acceso a ellos será equitativo. A algunos también les preocupaba que la fascinación por las nuevas innovaciones llegara a eclipsar la necesidad de esfuerzos de salud pública para prevenir y manejar enfermedades crónicas que dañan los riñones en primer lugar, como la hipertensión y la diabetes.

PUBLICIDAD

"Este es un hito digno de celebrar. Para muchos en las listas de espera de trasplantes, esto será una fuente de esperanza", dijo Adam Negri, investigador del Centro de Bioética de la Universidad de Western Ontario. Pero, agregó, "tenemos otras formas bajo la manga tanto para aumentar el suministro de órganos como para disminuir la necesidad de órganos, que probablemente son mucho menos prohibitivas en costos y más accesibles". Estas incluyen inscribir a más donantes de órganos y fomentar más donaciones de riñón en vida.

Otra preocupación es que los órganos de cerdo podrían ser un vehículo para que las enfermedades zoonóticas se propaguen a la población humana. Para proteger contra este riesgo, los cerdos son criados en instalaciones especiales libres de patógenos. El riñón que Falco recibió provino de un cerdo que había sido sometido a 69 ediciones genéticas, incluyendo 59 para inactivar retrovirus porcinos.

PUBLICIDAD

En total, seis pacientes del Mass General Brigham han recibido riñones de cerdo desarrollados por la empresa de biotecnología eGenesis desde 2024. El primero murió poco después del trasplante, por una enfermedad cardíaca subyacente. Otros dos tuvieron los riñones durante ocho y nueve meses, respectivamente, antes de que sus cuerpos los rechazaran. Los otros dos pacientes que recibieron riñones de cerdo, ambos este año, todavía los tienen, dijo un portavoz del hospital.

En enero, los científicos iniciarán un ensayo clínico formal de 33 pacientes que recibirán riñones de cerdo de eGenesis en 10 centros médicos de todo el país.

Otra compañía de biotecnología, United Therapeutics Corp., inició un ensayo clínico el año pasado con riñones de sus cerdos modificados genéticamente, los cuales han sido sometidos a 10 ediciones genéticas. El ensayo está dirigido por Montgomery en NYU Langone Health.

PUBLICIDAD

La compañía dijo el viernes que también ha comenzado otro ensayo de su llamado timo-riñón, que utiliza un riñón de cerdo que ha sido sometido a una sola edición genética junto con tejido del timo del cerdo. El tejido del timo tiene como objetivo reducir la probabilidad de rechazo del órgano. UTC también recibió autorización para iniciar un pequeño ensayo que trasplante corazones de cerdos modificados genéticamente a pacientes con insuficiencia cardíaca.

Falco dijo que su vida se ha vuelto "casi normal" desde que recibió el nuevo riñón. Todavía tiene que usar mascarilla en público para prevenir infecciones, y los medicamentos que toma causan efectos secundarios, incluyendo un leve temblor.

Pero espera con ansias visitar a su familia en Colorado para Navidad después de que recientemente le dieran permiso para viajar. Y ahora que su salud es más estable, quiere estar más activa. "Realmente quiero volver a esquiar con los niños", dijo. "Pensé que tal vez podría probar la pista de principiantes que hacen los niños pequeños, y ver cómo se siente".

Roni Caryn Rabin es periodista del Times especializada en salud materna e infantil, disparidades raciales y económicas en la atención sanitaria e influencia del dinero en la medicina.