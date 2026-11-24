La mezcla de café, cáscara de naranja y chocolate semiamargo gana lugar en las mesas de diciembre gracias a su aroma cítrico y su aporte de antioxidantes presentes en el cacao y en el grano tostado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El café con naranja y chocolate se perfila como una de las bebidas preferidas para la temporada navideña, ya que combina el aroma cítrico de la cáscara de naranja con la intensidad del chocolate y la fuerza del café recién preparado. La mezcla se sirve caliente y suele llevar especias como canela y clavo de olor, lo que la asocia de forma directa con los sabores característicos de diciembre.

La preparación no requiere ingredientes complejos ni técnicas avanzadas. Basta con una base de café fuerte, leche entera o vegetal, chocolate semiamargo o cacao puro, y piel de naranja sin la parte blanca, que suele aportar amargor si se incluye. El resultado es una bebida espesa, aromática y con un balance entre lo dulce y lo ácido.

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El chocolate aporta antioxidantes y compuestos que favorecen la circulación

El chocolate oscuro, con un contenido de cacao de al menos 70%, concentra polifenoles y flavonoides. Estos compuestos están vinculados con la mejora del funcionamiento de los vasos sanguíneos y con la reducción de la presión arterial, según evidencia recopilada en estudios nutricionales recientes.

Una porción de 100 gramos de chocolate con alto contenido de cacao contiene aproximadamente 15 milimoles de antioxidantes, una cifra superior a la que ofrecen el chocolate con leche o el chocolate blanco. El consumo regular, en cantidades moderadas, también se asocia con una reducción de los marcadores de estrés oxidativo en el organismo.

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La mezcla de café, cáscara de naranja y chocolate semiamargo gana lugar en las mesas de diciembre gracias a su aroma cítrico y su aporte de antioxidantes presentes en el cacao y en el grano tostado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de sus propiedades antioxidantes, el cacao contiene minerales como hierro, magnesio y zinc. Estos nutrientes participan en procesos relacionados con la salud cardiovascular y con el funcionamiento cerebral, lo que convierte al chocolate en un ingrediente con un perfil nutricional más amplio que el de un simple endulzante.

El café concentra compuestos vinculados con la salud cerebral

El café es, según distintos análisis nutricionales, una de las principales fuentes de antioxidantes en la dieta diaria de buena parte de la población. Contiene flavonoides y ácidos fenólicos, compuestos que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres.

El tipo de tueste y el método de preparación influyen en la cantidad de antioxidantes presentes en la taza. El café espresso, por ejemplo, concentra una cantidad mayor de estos compuestos en comparación con el café filtrado tradicional, de acuerdo con comparaciones nutricionales disponibles.

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El consumo moderado de café, de hasta cuatro tazas diarias según recomendaciones generales, se ha vinculado con un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y con beneficios para la protección del hígado y del cerebro frente al deterioro asociado con la edad.

Nutricionistas destacan que el chocolate con alto contenido de cacao y el café concentran compuestos vinculados con la salud cardiovascular y el funcionamiento cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La naranja suma vitamina C y compuestos que refuerzan las defensas

La cáscara de naranja, utilizada en pequeñas tiras para aromatizar la bebida, aporta aceites esenciales cítricos que intensifican el sabor sin necesidad de agregar azúcar adicional. La fruta en general es reconocida por su aporte de vitamina C, un nutriente que participa en el funcionamiento del sistema inmunológico.

Los cítricos también contienen flavonoides propios, distintos a los del cacao, que complementan el perfil antioxidante de la bebida cuando ambos ingredientes se combinan. Esta sinergia entre naranja y chocolate es señalada como una de las razones por las que la mezcla se volvió popular en recetas de temporada.

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La canela y el clavo de olor, presentes en la mayoría de las variantes de esta bebida, no solo aportan aroma. Ambas especias se utilizan tradicionalmente en infusiones de invierno por su capacidad de generar sensación de calidez y por integrarse con facilidad en bebidas lácteas.

Entre los sabores típicos de la temporada navideña, esta bebida combina el amargor del café, la dulzura del chocolate y el perfume cítrico de la naranja en una sola taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación final del café con naranja y chocolate puede ajustarse según el gusto personal: desde versiones sin alcohol, pensadas para toda la familia, hasta adaptaciones con un toque de licor como tequila, ron oscuro o licor de naranja, reservadas para consumo adulto.

Receta para preparar café con naranja y chocolate en casa

Ingredientes para dos porciones:

400 ml de café fuerte recién preparado

200 ml de leche entera o bebida vegetal

40 g de chocolate semiamargo picado, o dos cucharaditas de cacao puro

Piel de media naranja, en tiras finas, sin la parte blanca

Una rama de canela

Dos clavos de olor

Azúcar moreno o panela, a gusto

Crema batida o espuma de leche, opcional

Ralladura de naranja y chocolate rallado para decorar

Preparación:

Calentar la leche a fuego bajo junto con la piel de naranja, la canela y los clavos, sin dejar que hierva.

Retirar del fuego luego de cinco minutos y colar las especias y la piel de naranja.

Incorporar el chocolate picado o el cacao puro y mezclar hasta disolver por completo.

Agregar el café fuerte recién preparado y endulzar con azúcar moreno o panela, según el gusto.

Servir caliente en tazas, acompañar con crema batida o espuma de leche y finalizar con ralladura de naranja y chocolate rallado por encima.