Disidencias de las Farc habrían perpetrado el atentado con carrobomba frente a la Gobernación del Meta como retaliación por las operaciones militares en Mapiripán, según las primeras hipótesis. (Europa Press y captura de video)

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Un carrobomba explotó frente a las instalaciones de la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, hacia las 9:00 p. m. de este lunes 23 de noviembre. El primer balance oficial de la Policía Nacional reportó 19 personas heridas, ninguna víctima mortal y daños materiales en varias edificaciones aledañas.

Los organismos de seguridad adelantan las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del atentado. Las primeras hipótesis apuntan a las disidencias de las Farc y contemplan una posible retaliación por las operaciones militares realizadas durante el fin de semana en el departamento del Meta.

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De acuerdo con información de El Tiempo, los primeros análisis de seguridad señalan a alias Antonio Medina, identificado como cabecilla de los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas, estructura que comanda alias Iván Mordisco.

Fuentes consultadas por ese medio indicaron que los investigadores buscan establecer si el ataque está relacionado con el bombardeo efectuado en zona rural de Mapiripán, donde murieron cinco integrantes de las disidencias, entre ellos alias Churco.

¿Qué disidencias estarían detrás del carrobomba en Villavicencio?

Las versiones sobre la posible estructura responsable del atentado presentan diferencias. Mientras el diario ya mencionado menciona a alias Antonio Medina y a los frentes 28 y 39, Semana informó que las autoridades de inteligencia militar investigan si el ataque fue perpetrado por integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco o de alias Calarcá.

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Una fuente de inteligencia citada por la revista señaló que se adelantan verificaciones mediante fuentes humanas y medios tecnológicos para determinar cuál de estas estructuras estaría involucrada. También advirtió que todavía sería prematuro atribuir la responsabilidad a una facción específica.

El mismo medio conoció que un equipo especial, integrado por agencias de inteligencia del Estado, trabaja en el cruce de información para avanzar en las investigaciones.

Por su parte, La FM informó que altas fuentes señalaron al Frente 44 de las disidencias de las Farc, bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, como responsable del atentado. Según esa versión, la acción habría sido una retaliación por el bombardeo realizado el 21 de noviembre en Mapiripán contra la estructura 44 Antonio Ricaurte, del Bloque Amazonas.

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Las estructuras de Iván Mordisco y alias Calarcá están bajo análisis de las autoridades para establecer cuál estaría relacionada con el atentado en Villavicencio. - crédito AFP

Según la información conocida, el ataque fue perpetrado mediante la activación de un vehículo cargado con explosivos que había sido abandonado frente a la sede de la Gobernación del Meta.

Los explosivos estaban ocultos en el automotor, que contaba con un sistema de rampas activadas de manera remota para provocar la detonación. Las imágenes conocidas después de la explosión mostraron cilindros que, de acuerdo con el medio radial, tenían mensajes alusivos a las disidencias de las Farc.

Este medio también indicó que el sistema utilizado tendría características similares a los empleados en anteriores atentados atribuidos a esa organización armada en departamentos como Norte de Santander y Cauca.

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Tras la explosión, expertos antiexplosivos fueron desplegados para verificar el área y descartar la presencia de otros artefactos.

Policía confirmó 19 heridos tras la explosión en Villavicencio

El primer balance de personas lesionadas fue entregado por el coronel en retiro Jorge Díaz Martínez, director seccional de la Defensa Civil en el Meta, quien confirmó a Caracol Radio que inicialmente se tenía un reporte de 11 heridos. Todos habían sido trasladados a diferentes centros asistenciales.

Horas después, la Policía Nacional actualizó la cifra a 19 personas lesionadas y confirmó que no se registraban víctimas mortales.

Por su parte, la Defensa Civil entregó un reporte parcial sobre la atención hospitalaria de los afectados: cinco fueron trasladados al Hospital Departamental, uno al Centro de Salud La Esperanza, tres a la Clínica del Trama, uno a la Clínica Servimédicos y otro a la Clínica del Barzal.

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La institución policial informó que desplegaría sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. También expresó su solidaridad con las personas afectadas.

La detonación dejó 19 personas heridas y daños materiales en varias edificaciones aledañas. (Suministrado fuerzas militares)

Ministerio de Defensa ordenó despliegue de tropas

Tras la explosión, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares ordenaron el despliegue inmediato de tropas para reforzar la seguridad y proteger a la población civil, según informó La FM.

El medio también señaló que las autoridades tenían previsto adelantar un consejo de seguridad en San José del Guaviare, con la participación del ministro de Defensa, Jorge Mora, y la cúpula militar y policial. Asimismo, informó que se contemplaba una visita a Villavicencio para revisar la situación y visitar a las personas heridas.

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Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del atentado y determinar la estructura armada y los responsables de la acción contra la Gobernación del Meta.

Alias Antonio Medina es mencionado entre las hipótesis sobre los responsables del ataque y su posible relación con los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas. - crédito captura redes sociales

Alias Antonio Medina: este es el historial criminal que incluye secuestros, asesinatos y ataques terroristas

La FM también tuvo acceso al historial criminal de alias Antonio Medina, en el que se relacionan varios hechos violentos que se le atribuyen, entre ellos secuestros, asesinatos, ataques contra la Fuerza Pública y acciones terroristas.

2 de marzo de 2020: habría ordenado el secuestro del campesino José Desiderio Cruz García, en la finca La Esparza, ubicada en la vereda Santa María Chire, municipio de Paz de Ariporo.

8 de marzo de 2020: habría asesinado a dos civiles identificados como Darío Sepúlveda Parra y Jhoan Sebastián Tarache, en Paz de Ariporo, Casanare. En el ataque también resultó herida otra persona.

30 de abril de 2020: habría asesinado al campesino Cristian Ríos Caballero.

2 de septiembre de 2020: habría amenazado al director ejecutivo de Fedearroz, en el municipio de Saravena, Arauca.

17 de abril de 2021: habría secuestrado al teniente coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, comandante del Batallón Especial Energético Vial N.º 18.

Julio de 2021: habría participado en el lanzamiento de artefactos explosivos tipo tatuco contra la estación de Policía de Sácama, Casanare.

16 de octubre de 2021: se registró otro ataque con tatucos y ráfagas de fusil contra la estación de Policía de Sácama.

3 de noviembre de 2021: habría cometido una acción terrorista en Paz de Ariporo, Casanare, que dejó tres militares y un civil muertos.

22 de julio de 2023: se le atribuye una acción terrorista contra la Base Militar Naranjitos, en el municipio de Tame, Arauca.

26 de enero de 2024: habría realizado actividades de proselitismo en la vereda Caño Chiquito, en Paz de Ariporo. También se reportó la circulación de panfletos alusivos al Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) 28, subestructura José María Córdoba, en Sácama, Támara y Paz de Ariporo.

12 de febrero de 2024: habría lanzado un artefacto explosivo en el puente La Cabuya, en Hato Corozal, Casanare.

8 de abril de 2024: habría sostenido combates en la vereda El Sinaí, municipio de Sácama.

9 de abril de 2024: habría incinerado un camión en el puente Mango Verde, ubicado en la vereda Rosa Blanca, en Hato Corozal.

12 de abril de 2024: habría realizado labores de inteligencia para perpetrar atentados terroristas en Sácama.

26 de mayo de 2024: habría lanzado una granada de fragmentación.