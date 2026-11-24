Con la llegada de atletas de Exatlón México a la granja, el reality define a su primer nominado de la semana mediante el Legado. (Foto: TV Azteca)

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Julio Camejo se convirtió en el primer nominado de la semana 12 de La Granja VIP 2026, luego de que Daniela Alexis, “la Bebeshita”, lo colocara en la Tabla de Nominados mediante el poder del Legado tras su eliminación del reality. La decisión le quitó a Camejo la posibilidad de competir por el puesto de Capataz en esta nueva etapa del programa.

El mecanismo del Legado permite que cada Granjero eliminado en la Gala del domingo deje nominada de forma directa a otra persona, sin posibilidad de apelación. La decisión se escribe en un sobre y permanece en secreto hasta el programa del lunes siguiente.

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La Bebeshita se convirtió en la onceava eliminada del reality

La Bebeshita abandonó la competencia el domingo 22 de noviembre, luego de que el público decidiera no salvarla entre los cinco nominados de la semana 11. La ronda de salvación reunió también a Manelyk, Kevyn Contreras “Bicolor”, Niurka Marcos y Mario “Mono” Osuna.

Manelyk fue la primera en regresar a la competencia, posteriormente Adal Ramones anunció a Kevyn “Bicolor” como el segundo salvado por el público, tras mostrarle un video con un mensaje de sus hijos. Niurka fue la tercera rescatada, por encima de “Mono” Osuna y de la propia Bebeshita, quien finalmente quedó fuera.

Tras su eliminación, la Bebeshita, usó su poder del Legado para definir al primer nominado de la semana. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

“Estoy un poco en shock. Sorprendidísima”, expresó la creadora de contenido tras su llegada al foro de televisión. “A lo mejor el público estaba harto de mi relación tóxica, eso me hundía, pero estaba muy cañón, aquí lo tienes que ver diario”, agregó.

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La Bebeshita también se refirió a su vínculo con Kevyn “Bicolor” Contreras, con quien mantuvo una relación dentro del reality. “El amor me jugó mal, siento que fui buena granjera, buena amiga... No siento que me apagara, pero también estaba en mi duelo personal, porque yo lo corté, me hubieran dejado una semanita más. Ni empaqué bien, bebés”, declaró.

El antecedente más reciente de uso del Legado fue el de Rafa Mercadante, quien nominó a “Mono” Osuna antes de abandonar el reality. Otros casos incluyen el de Fernando Lozada, cuyo Legado afectó a Ivonne Montero, y el de Pablo Montero, que en su momento nominó a la propia Bebeshita, según la misma fuente.

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Julio Camejo aún tiene posibilidad de salvarse de la eliminación

Pese a su nominación directa, Julio Camejo conserva cierta posibilidad de salvarse de la eliminación, especialmente durante el jueves de Salvación y el viernes de Traición, aunque todo puede cambiar de último minuto. Cabe señalar que ahora las dinámicas se están llevando a cabo en parejas, pues a la semana 12 de La Granja VIP se incorporaron atletas de Exatlón México, quienes dejaron los circuitos deportivos para sumarse a las labores del campo. Estos nuevos participantes permanecerán junto a Kunno, Manelyk, “Mono” Osuna, Julio Camejo, Niurka Marcos y Kevyn “Bicolor” Contreras.

La influencer dejó nominado a uno de los Granjeros antes de abandonar la competencia. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Los atletas también participarán en el Juego del Capataz junto a los Granjeros durante esta semana, con el objetivo de obtener la victoria y acceder a los beneficios del cargo, de acuerdo con la misma fuente. El Duelo de Nominación definirá quién se unirá a Julio Camejo en la Tabla de Nominados de la semana 12.

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Integrantes de Exatlón México

• Ernesto Cázares

• Marysol Cortés

• Gloria Murillo

• Yann “El Lobo”

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Kunno — Creador de contenido y tiktoker Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante