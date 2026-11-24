Peregrinos en el camino de Santiago, este sábado. (Lavandeira Jr/EFE)

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Después de una pequeña tregua en las precipitaciones, que ha durado solo dos días y no en todo el país, llegan de nuevo las lluvias a España. El paso de borrascas atlánticas y sus frentes asociados durante esta semana dejarán inestabilidad en la Península, especialmente en el norte y el oeste, así como en las islas Baleares

Las temperaturas serán ya plenamente otoñales, con descensos que provocarán que los termómetros se sitúen en valores propios de esta época del año. “Hará frío y especialmente de madrugada y a primeras horas de la mañana, cuando habrá heladas nocturnas en zonas del interior a partir del miércoles”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Este martes lloverá en buena parte de la Península, a excepción del sureste. Las precipitaciones van a ser abundantes en Galicia, donde localmente se podrán alcanzar intensidades fuertes e ir acompañadas de tormenta; además, tal y como ha señalado el organismo público serán igualmente abundantes en el entorno del Sistema Central, es decir, en el norte de la provincia de Cáceres y en el sur de Ávila.

Varias personas se protegen de la lluvia a la salida del Metro en Madrid. (Sergio Pérez/EFE)

Con respecto a las temperaturas, hoy las nocturnas van a subir, pero no las diurnas, en las que se registrarán descensos en el norte, oeste y centro peninsular. De esta manera, va a bajar la cota de nieve, situándose en unos 1.200-1.400 metros en la cordillera Cantábrica.

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“En la parte occidental de esta cordillera las nevadas podrán ser copiosas y nevará por encima de 1.700 metros en el Sistema Central”, ha explicado Del Campo. “Será, por tanto, un día más frío y ciudades como Burgos, León, Salamanca o la propia Madrid no llegarán a 10 grados de máxima. En cambio, en el sureste subirán un poco y se alcanzarán 22 grados en Murcia. En Baleares, Palma de Mallorca alcanzará 20 grados”.

Así, comienzan a llegar los primeros avisos por nevadas a España. Este martes, la Aemet ha activado alertas en Lugo, Ourense, León, Zamora y Asturias, a las que se suman por fenómenos costeros Asturias, Cantabria, A Coruña y Lugo y por lluvias A Coruña y Pontevedra.

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Un hombre pesca este jueves en la localidad cántabra de Suances. (Pedro Puente Hoyos/EFE)

Frío, nieve, heladas y lluvias

Tras el paso del frente del martes, se formará una borrasca sobre Francia el miércoles que favorecerá la llegada de aire frío a nuestro país. “Continuarán bajando las temperaturas, especialmente en el caso de las mínimas. Las diurnas descenderán en el extremo norte y en la mitad oriental peninsular”. Con el viento soplando muy fuerte en los tercios norte y este, así como en Baleares, se incrementará la sensación de frío. De hecho, en el interior del norte y del centro las máximas no superarán los 10 grados.

Además, habrá cierta inestabilidad, por lo que lloverá en la mitad norte, de forma más abundante en el Cantábrico y en los Pirineos occidentales, donde los acumulados podrán ser importantes y además habrá posibilidad de que se produzcan tormentas, con una cota de nieve que bajará hasta unos 1.100 metros en el norte de la península.

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La lluvia podrá llegar a zonas del centro y del sur, sobre todo a áreas montañosas, pero la probabilidad e intensidad será menor. Allí la cota de nieve se situará en 1.400-1.700 metros. También podrá llover de forma más ocasional en el archipiélago balear.

Crecida del río en Guisando tras las intensas lluvias en Ávila. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

El jueves será una situación similar, con inestabilidad en el extremo norte peninsular y en las islas Baleares, con lluvias abundantes en el Cantábrico oriental. Además, las temperaturas por la noche van a ser más bajas, propiciando heladas en el interior de la mitad norte y en la zona centro de la Península. “En general, con ambiente frío por debajo de 10 grados en zonas de la meseta norte y del centro, y algo más altas en el resto del interior peninsular. En las costas se superarán los 15 grados”.

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De cara al viernes y al sábado, aunque todavía hay cierta incertidumbre, se espera un tiempo en general más estable, aunque podrán producirse lluvias en Galicia por la llegada de otro frente y en Baleares por la presencia de inestabilidad en el Mediterráneo.