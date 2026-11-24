La explosión ocurrida en la noche del lunes 23 de noviembre de 2026 dejó 23 personas heridas y causó daños de consideración en el edificio de la Gobernación y en varios comercios situados en la zona (@RealJuanLozano-X)

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La noche del lunes 23 de noviembre de 2026 se registró un atentado con carro bomba en inmediaciones de la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, con un balance preliminar de 23 personas heridas.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes fueron compartidas en redes sociales. En el video se observa cómo varios vehículos circulan por la zona cuando ocurre la explosión, que provoca un fuerte movimiento en los alrededores.

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