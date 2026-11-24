Autoridades de Villavicencio, encabezadas por el alcalde municipal, Alexander Baquero, y acompañadas por miembros de la Policía Nacional y funcionarios locales, entregan un balance oficial frente a las edificaciones afectadas y los restos de un vehículo incinerado (Alcaldía de Villavicencio)

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El atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, ocurrido la noche del lunes 23 de noviembre de 2026, generó acciones inmediatas por parte de las autoridades y la Alcaldía de Villavicencio, Alexander Baquero.

La explosión dejó, de forma preliminar, 23 personas heridas. También causó daños de consideración en el edificio de la Gobernación y en varios comercios situados en la zona.

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El mandatario de Villavicencio, Alexander Baquero, envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y sus familias. También informó que habló con el presidente Abelardo de la Espriella, quien expresó su solidaridad con el pueblo villavicense y confirmó que estará presente en la ciudad para coordinar acciones frente a los hechos.

Alexander Baquero informó que habló con el presidente Abelardo de la Espriella, quien expresó su solidaridad con el pueblo villavicense y confirmó que estará presente en la ciudad (Alcaldía de Villavicencio)

“Toda nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Acabo de hablar con el presidente Abelardo de la Espriella, quien expresó su solidaridad con el pueblo villavicense y mañana hará presencia en nuestra ciudad para articular acciones contundentes frente a estos hechos. Necesitamos unidad, autoridad y acciones concretas para devolverle la tranquilidad a Villavicencio y al Meta. Hoy, más que nunca, Villavo somos todos”, expreso.

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