Un juez condenó a cuatro personas con penas de hasta 50 años de prisión por conformar una red dedicada a la compra y venta de bebés en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En medio de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas un juez condenó a cuatro personas con penas que alcanzan los 50 años de prisión tras comprobarse que estructuraron una sólida red ilegal de “compra venta” de bebés.

Según el ente acusador, la organización criminal pagaba a madres en condición de vulnerabilidad por sus recién nacidos y los sacaba de Colombia con documentos falsos para luego lucrarse mediante procesos de adopción clandestinos.

PUBLICIDAD

Incluso, las autoridades tienen conocimiento sobre un recién nacido que fue apartado de su madre en 2020 y luego llevado hasta Ecuador, donde se perdió el rastro del pequeño. Las autoridades mantienen una búsqueda activa para dar con su paradero y recolectar más pruebas en contra de la banda.

La decisión judicial incluye a un exregistrador del municipio de Silos, en Norte de Santander, quien expidió un registro civil que atribuyó la paternidad de un bebé a dos personas que no eran sus progenitores biológicos.

El exregistrador municipal Fredy Alberto Ramírez expidió un registro civil falso para atribuir la paternidad de un bebé a terceros. (Fiscalía General de la Nación)

Las pesquisas de la Fiscalía concluyeron que con el documento emitido por el entonces funcionario, los falsos padres lograron tramitar un pasaporte original que permitió la salida del menor cuando tenía dos semanas de nacido.

PUBLICIDAD

El bebé salió de Colombia en marzo de 2020 con un registro civil falso

La Fiscalía estableció que el niño nació en el Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, y que salió de Colombia el 10 de marzo de 2020 rumbo a Ecuador. El registro civil falso fue expedido en febrero de ese año por Fredy Alberto Ramírez, quien entonces se desempeñaba como registrador municipal de Silos.

De acuerdo con la investigación, el documento presentó como padres del bebé a Hernando Gómez y Valeria Alejandra Pérez, señalados como los principales articuladores de la estructura. Gómez habría sido el encargado de localizar y persuadir con dinero a mujeres gestantes o con recién nacidos, mientras Pérez era la encargada de la parte financiera de la organización y de coordinar la salida ilícita de los menores del país.

PUBLICIDAD

Asimismo, el ente acusador señaló que, casi siete años después de la salida del niño, las autoridades colombianas y ecuatorianas no han determinado dónde está ni en qué condiciones vive. Por ello, la sentencia ordenó activar las gestiones para localizarlo y restablecer sus derechos.

La red habría entregado dinero por dos bebés entre 2020 y 2021

La organización delictiva captaba a mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad económica para comprar a sus recién nacidos. (Fiscalía General de la Nación)

Las pruebas de la Fiscalía General de la Nación indican que la red habría obtenido al menos dos bebés entre febrero de 2020 y abril de 2021. Sus integrantes presuntamente buscaban a mujeres venezolanas gestantes o madres recientes que atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica.

El segundo caso ocurrió en 2021. Según el material probatorio entregado al juez por parte de la Fiscalía, una mujer dio a luz el 29 de marzo de ese año y permaneció cerca de un mes en una residencia vinculada a la red antes de entregar a su hijo a cambio de dinero.

PUBLICIDAD

El juez condenó a Valeria Alejandra Pérez a 50 años de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes y concierto para delinquir agravado. Hernando Gómez recibió una pena de 48 años y dos meses por tráfico de menores.

El fallo judicial ordenó al Icbf, a Interpol Colombia y a la Cancillería activar la búsqueda del niño trasladado a Ecuador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las madres involucradas, cuya identidad no fue divulgada, fue sentenciada a 40 años de cárcel. Ramírez recibió 30 años de prisión; ambos fueron condenados por tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado.

Icbf, Interpol y Cancillería deberán buscar al menor desaparecido

La orden judicial dispone que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Interpol Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores realicen las acciones necesarias para encontrar al niño que salió hacia Ecuador en 2020. Las entidades deberán establecer su situación actual y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

PUBLICIDAD