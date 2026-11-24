Un video de la audiencia del 26 de mayo de 2025 muestra a la exconsejera aceptando ser “la mensajera” de recursos investigados por $3.000 millones en el expediente de la Ungrd (Corte Suprema de Justicia)

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La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz reconoció ante la Corte Suprema de Justicia que asumía el papel de “la mensajera” en el traslado de los $ 3.000 millones que, según la investigación por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habrían sido entregados al expresidente del Senado Iván Name. Sin embargo, en declaraciones recientes sostuvo que nunca transportó dinero para Name.

Un video de una audiencia del 26 de mayo de 2025, celebrada en el despacho del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Farfán, expondría una contradicción entre lo que Ortiz manifestó bajo juramento y la versión que ahora presenta en redes sociales y ante la justicia.

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La exfuncionaria se refirió durante la diligencia a los recursos que, de acuerdo con los señalamientos conocidos dentro del proceso, fueron movilizados en dos pagos de $1.500 millones.

Según la hipótesis expuesta por la Fiscalía, la suma que habría llegado a manos del entonces presidente del Senado tenía como finalidad obtener respaldo político en el Congreso para los proyectos del gobierno de Gustavo Petro.

Ortiz había buscado un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación para aportar información sobre el entramado de presunta corrupción. La negociación no avanzó y, desde entonces, su postura pública sobre los hechos cambió.

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Sandra Ortiz habló de recursos lícitos que “se transportaron ese día”

Durante la audiencia, Ortiz respondió a referencias sobre el origen del dinero y afirmó que, junto con su defensa, había confirmado que los recursos eran de procedencia privada y lícita.

Sandra Ortiz reconoció ante la Corte Suprema de Justicia su papel de mensajera en el traslado de recursos del caso Ungrd. (Visuales IA)

“Fue la propia Fiscalía, junto con mi defensa, el doctor Oswaldo Medina, que lo hicimos el día de mi imputación, confirmamos que los dineros, los $3.000 millones, son de origen privado lícito, provenientes del señor Pedro Castro”, señaló la exfuncionaria ante el magistrado Farfán.

La declaración cobra relevancia porque Ortiz no solo se refirió a la suma que es objeto de investigación, sino que defendió la legalidad de los recursos. En ese momento, su intervención se concentró en rechazar que el traslado de dinero pudiera configurar lavado de activos, no en negar que hubiera existido una movilización de efectivo.

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La exconsejera también expresó inconformidad con el avance del proceso judicial y sostuvo que había tratamientos diferenciados para algunos de los implicados. En ese contexto, pronunció la frase que hoy contrasta con sus mensajes posteriores.

“Yo me hago responsable de lo que yo haya cometido. Acá me señalan de ser la mensajera, Sneyder y Olmedo, pues me hago responsable de ser la mensajera”, dijo Ortiz durante la diligencia.

La exconsejera aceptó el apodo, pero rechazó el delito de lavado de activos

En la misma intervención, Sandra Ortiz insistió en que los recursos que, según sus palabras, se transportaron ese día eran lícitos. Su argumento buscaba controvertir la imputación por lavado de activos que enfrenta dentro del expediente relacionado con la Ungrd.

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La investigación judicial señala que Iván Name recibió 3.000 millones de pesos divididos en dos pagos en Bogotá. (Cristian Bayona/Colprensa)

“Pero no pueden imputar delitos como un lavado de activos, señor magistrado, cuando los recursos son de origen lícito. Los recursos que se transportaron ese día son lícitos”, afirmó ante la Corte Suprema de Justicia.

Las palabras de Ortiz se produjeron en una audiencia relacionada con las investigaciones que alcanzaron a exfuncionarios de la Ungrd, entre ellos su exdirector Olmedo López y el exsubdirector de Manejo de Desastres Sneyder Pinilla. Ambos entregaron versiones sobre el supuesto desvío de recursos y las entregas de dinero a dirigentes políticos.

El caso gira alrededor de presuntas irregularidades en la contratación de la entidad, incluidos los sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira. Las pesquisas se ampliaron luego hacia supuestas entregas de efectivo que buscaban garantizar apoyos políticos a iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

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Según la información que surgió en el marco de los acercamientos de Ortiz con la Fiscalía, el dinero para Name habría sido entregado en dos momentos. Una parte habría llegado a las Tequendama Suites y otra al edificio Bassel I, en Bogotá.

La nueva versión de Ortiz niega que haya llevado dinero a Iván Name

En los últimos días, la exfuncionaria sostuvo una versión distinta. Ortiz afirmó que nunca reconoció haber transportado recursos para Iván Name, que presidió el Senado entre 2023 y 2024 y es investigado por el supuesto recibo de los $3.000 millones.

Sandra Ortiz, ex alta consejera para las Regiones, publicó un mensaje en la red social X en el que negó la entrega de dinero a Iván Name y adjuntó correos dirigidos a la Corte Suprema de Justicia. (@SandraOrtizN/X)

En una publicación en su cuenta de X, la exconsejera señaló que era “categóricamente falso” que en la diligencia del 26 de mayo de 2025 hubiera aceptado ser mensajera de dineros destinados al entonces senador. También sostuvo que ejerció su derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse.

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“El 26 de mayo de 2025 comparecí ante la Corte Suprema de Justicia, en una diligencia para la cual fui citada. Es categóricamente falso que allí haya aceptado ser mensajera de dineros para el expresidente del Senado, Iván Name”, escribió.

Ortiz agregó que el 10 de febrero de 2026 remitió un escrito a la Sala de Instrucción en el que rechazó la interpretación que, según ella, realizó el entonces magistrado Farfán sobre sus palabras. “¡Jamás acepté haber transportado esos dineros!”, aseguró.

Su defensa ha planteado además que la ubicación de su teléfono celular no la sitúa en el apartamento de Name. No obstante, información divulgada sobre el expediente señala que los registros de los vehículos asignados a su esquema de seguridad sí la ubicarían en los lugares donde se habrían concretado las entregas.

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La Fiscalía descartó el principio de oportunidad por inconsistencias en los aportes

La Fiscalía General de la Nación evaluó en 2025 la posibilidad de conceder un principio de oportunidad a Ortiz, procesada por lavado de activos y tráfico de influencias. El objetivo era determinar si la información que ofrecía podía contribuir al esclarecimiento de hechos todavía desconocidos en la investigación.

La Fiscalía General de la Nación descartó otorgar un principio de oportunidad a Ortiz tras calificar sus aportes como confusos y contradictorios. (Lina Gasca/Colprensa)

El ente acusador concluyó que los aportes de la exconsejera eran confusos, contradictorios y carecían de sustento en elementos objetivos. También consideró que parte de los datos ya formaba parte de las declaraciones de otros testigos o de actividades adelantadas por los investigadores.

Entre los asuntos que Ortiz habría puesto sobre la mesa figuraban presuntas reuniones, llamadas y movimientos relacionados con la entrega de los $3.000 millones. Los documentos conocidos durante esos acercamientos también hacían referencia al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, y al entonces secretario jurídico de Presidencia, Vladímir Fernández.

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