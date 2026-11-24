El cantante mexicano Dani Flow sostiene un teléfono móvil frente a un muro de ladrillos. (@daniflowmx)

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Dani Flow vuelve a pisar La Mansión VIP 2 este lunes 23 de noviembre, dos semanas después de abandonar el reality apenas cuatro horas después de ingresar. El cantante de reguetón regresó para colaborar en la grabación del remix y el videoclip de la canción oficial del programa, producido por el creador de contenido HotSpanish.

La producción no confirmó una reincorporación oficial a la competencia por el premio de 2,000,000 de pesos. El artista participó únicamente en el proyecto musical de la temporada.

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El contrato de Dani Flow contemplaba 200,000 pesos semanales

Dani Flow reveló en entrevista con Sale el Sol que su contrato incluía un pago de 200,000 pesos semanales, cifra que contrasta con la rapidez de su salida del reality. El cantante bromeó sobre la posible sanción económica: “me van a tocar como dos mil pesos”, dijo al citado programa de espectáculos.

La Mansión VIP - (Captura de pantalla)

El artista también aseguró no haber recibido notificación de demanda alguna por parte de la producción y se mostró dispuesto a cubrir el monto correspondiente si se lo solicitaban formalmente.

La polémica salida de Dani Flow ocurrió horas después de su ingreso

Dani Flow, cuyo nombre real es Daniel Balladares, fue presentado como “habitante sorpresa” junto a Bellakath el domingo 8 de noviembre. Abandonó la competencia la madrugada del lunes 9, apenas cuatro horas después de haber ingresado a la casa.

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Durante su despedida, el cantante rompió en llanto frente a las cámaras y explicó que el aislamiento previo en un hotel, sumado al encierro del reality, le provocó un cuadro de ansiedad. En ese momento pidió disculpas a HotSpanish y agradeció la oportunidad de haber sido parte del proyecto.

Dani Flow anuncia su retiro tras fracasar en el poliamor y casarse con una de sus novias; esto dijo ‘El Rey del Morbo’ (Foto: Instagram)

En una entrevista posterior, Dani Flow explicó que creyó haber vivido un episodio de ansiedad y dijo que buscaría a su psicóloga para entender lo sucedido. El cantante también negó que su salida hubiera sido pactada previamente con la producción.

El cantante habría regresado para cumplir con una multa por abandonar el proyecto

El reingreso de Dani Flow no se limitó al aspecto musical: su salida del reality derivó en una multa que el cantante debía cumplir mediante distintas actividades dentro de la producción. Durante su visita de este lunes se le solicitó colaborar en el mix musical de la casa.

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La aparición del cantante habría estado relacionada tanto con el cumplimiento de parte de la sanción como con la grabación del video musical de La Mansión VIP, aunque de momento no se ha confirmado el monto exacto de la multa ni si corresponde a la cifra mencionada por el propio artista en entrevistas previas.

El cantante Dani Flow ingresa a la sala de La Mansión VIP 2 frente a varios participantes reunidos en el lugar. (HotSpanish Vlogs)

Jorge Durán ocupó el lugar de Dani Flow tras su renuncia

El puesto que dejó vacante Dani Flow fue ocupado por el influencer Jorge Durán, quien también abandonó el proyecto días después. El tiktoker argumentó que, igual que el cantante de reguetón, sufrió una crisis de ansiedad debido al encierro y tuvo que ser auxiliado por su familia.

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Hasta el momento, los únicos participantes eliminados por votación del público son Abel Robles y Rod Contreras. Tanto Jorge Durán como Dani Flow dejaron la competencia por decisión propia, no por eliminación.

Los seguidores especulan sobre un posible regreso permanente

La presencia de Dani Flow en la grabación del videoclip despertó especulaciones entre los seguidores del programa sobre un posible regreso como concursante, sin embargo, la información disponible apunta únicamente a su participación en el proyecto musical de la temporada.

El cantante Dani Flow camina por la cocina de La Mansión VIP 2 en compañía de varias participantes del programa de telerrealidad. (HotSpanish Vlogs)

La presencia del cantante desató de inmediato comentarios entre los fanáticos sobre si podría quedarse de forma permanente, luego de las recientes bajas voluntarias que ha sufrido el programa. La producción no ha confirmado que Dani Flow vuelva a cruzar la puerta de la residencia ni que participe en las dinámicas por el premio.

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Cabe señalar que, a diferencia de otros realities de encierro, en La Mansión VIP si existen ingresos posteriores sin que ello afecte directamente a la competencia, ya que “entrar con información de fuera” es intrascendente en el formato.