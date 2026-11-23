Agustín Víctor Casasola fundó una agencia comercial de fotografía y organizó al gremio de reporteros durante la Revolución Mexicana. Crédito: Archivo Casasola

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Vania Casasola, directora de Casasola México, sostiene que la labor iniciada por su bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, mantiene vigencia ante los riesgos que enfrenta el periodismo: documentar los hechos, preservar las imágenes y usarlas para comprender la historia de México desde miradas que durante décadas quedaron fuera del relato.

En entrevista con Infobae México, Casasola explicó que su bisabuelo comenzó como reportero en tiempos de Porfirio Díaz, un periodo en el que, afirmó, también existía represión contra la prensa. De acuerdo con los testimonios familiares, fue detenido y enviado a la cárcel de Belén por publicaciones que incomodaron al gobierno.

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La Revolución Mexicana encontró a Agustín Víctor Casasola ya dedicado a la fotografía de prensa. En ese contexto, los fotógrafos reconocieron los peligros de cubrir una guerra y crearon una asociación para apoyarse entre sí, antes de que él fundara una agencia destinada a comercializar las imágenes que producían para los periódicos.

“Primero la Asociación de Fotógrafos de Prensa, ya que hay una asociación y ya están establecidos como gremio, que es lo primero más importante que hacen en un contexto de guerra”, afirmó Casasola. Para la directora, esa organización respondió a la vulnerabilidad de los periodistas durante el conflicto armado.

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Las fotografías dejaron de ser noticia para convertirse en testimonio

Vania Casasola promueve nuevas lecturas del material fotográfico para documentar la participación de las mujeres en el conflicto. Crédito: Joshua Espinosa/Infobae México

El linaje Casasola convirtió el trabajo informativo en una fuente para narrar el pasado mexicano. Gustavo Casasola, hijo mayor de Agustín Víctor, comenzó en los años 40 una labor editorial que dio un segundo uso a las fotografías tomadas para los diarios.

“Habían sido creadas y tenían la vocación de dar las noticias, pero después del tiempo se habían convertido en testimonio de aquel país”, explicó la directora de Casasola México. Gustavo Casasola utilizó esas imágenes para construir libros de historia de México.

El acervo que pasó a manos del gobierno mexicano en 1976 se convirtió en la base de la Fototeca Nacional. Según un recuento del INAH citado por Vania Casasola, la institución recibió casi 500 mil imágenes.

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El gobierno adquirió cerca de 500 mil imágenes del archivo Casasola en 1976 para crear la Fototeca Nacional. Crédito: Archivo Casasola

Casasola México no opera como una agencia de prensa, sino como una empresa cultural dedicada a divulgar la historia nacional mediante ediciones, exposiciones, experiencias y materiales para espacios académicos y redes sociales.

La organización participa en acuerdos con archivos, universidades y centros de estudio para facilitar la consulta de sus materiales a estudiantes e investigadores. También desarrolla curadurías sobre asuntos contemporáneos, entre ellos los derechos de las mujeres, las infancias y la justicia.

Una relectura del archivo busca incluir a las mujeres de la Revolución

La periodista Dolores Jiménez y Muro aparece entre Francisco Villa y Emiliano Zapata en la imagen registrada en Palacio Nacional. Crédito: Archivo Casasola

La directora consideró que el Archivo Casasola no plantea una postura única sobre la Revolución Mexicana. Para ella, la fotografía registra los acontecimientos y permite que investigadores y públicos construyan interpretaciones sobre los movimientos, sus planes, ideologías y consecuencias.

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“No hay una opinión única. Es literal muy neutral el retrato. Es solamente retratar”, señaló. A partir de esas imágenes, dijo, es posible generar nuevas aproximaciones al movimiento revolucionario.

Una de esas revisiones se concentra en la participación de las mujeres. Casasola señaló que los relatos tradicionales de la Revolución suelen dejar fuera sus historias, pese a que estuvieron presentes en distintos espacios del conflicto.

“La historia es el cuento que nos cuentan de quiénes somos, pues tenemos que contarnos un cuento donde todos participamos por igual”, planteó.

La fotografía atribuida a la Adelita, autoría de Jerónimo Hernández, carece de sustento documental sobre la identidad de la mujer retratada. (Archivo Infobae)

Entre las imágenes más conocidas vinculadas con la familia destacó la fotografía de la Adelita, tomada por Jerónimo Hernández. La imagen muestra a mujeres en la estación de Buenavista, pero no existe certeza sobre sus nombres o actividades, por lo que Casasola rechazó atribuirles una identidad definitiva.

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“Pueden ser vendedoras, pueden ser esposas”, dijo. “Como no se acercó el fotógrafo a preguntarle: ‘Oiga, señora, ¿y usted qué está haciendo aquí?’, la verdad es que no se sabe”.

También mencionó la fotografía de Francisco Villa y Emiliano Zapata en Palacio Nacional, una de las imágenes más difundidas de la Revolución. Casasola pidió observar a la mujer situada al centro de la composición e identificar en ella la participación femenina en el movimiento revolucionario y en otros procesos históricos.

Entre sus proyectos recientes mencionó el libro Imparables, realizado con Fundación Coppel y disponible mediante Fundación La Cana. La publicación aborda historias de mujeres del pasado junto con testimonios de mujeres del presente, mientras que sus ventas apoyan a mujeres privadas de la libertad.

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Las Noches Casasola forman parte de esta estrategia de divulgación: encuentros que combinan fotografías históricas con experiencias gastronómicas, vinos y destilados para acercar al público al archivo desde un formato distinto al académico.