Terrible Morales critica a Canelo tras su victoria ante Christian Mbilli: “Hizo lo mínimo necesario para ganar” (REUTERS/Stringer)

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Tres semanas después de la victoria de Saúl Canelo Álvarez ante Christian Mbilli, las críticas siguen saliendo. Aunque Canelo recuperó el campeonato mundial en los supermedianos, la manera en la que ganó sigue sin convencer a algunos expertos y especialistas del boxeo.

Uno de ellos fue Erik Terrible Morales, el ex campeón mundial afirmó que el triunfo fue claro, pero reprochó la falta de espectáculo del tapatío. Para el tijuanense, cumplió con lo indispensable, sin ofrecer la emoción que espera el público.

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Y es que, Canelo venció a Mbilli en las tarjetas, esperó hasta el último round. Aunque pareció que por un instante que tenía posibilidades de noquear, el mexicano alargó el combate hasta la último segundo. Por ello, el Terrible Morales cuestionó la manera en la que recuperó su título

La crítica de Erik Morales al estilo de Canelo

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer

Terrible Morales conversó en entrevista para Izquierdazo y dio su punto de vista sobre la manera en la que Canelo recuperó su título, resumió su evaluación con una crítica directa: “Siempre lo que diga es polémico, al final del día lo que puedo decir es que hizo lo mínimo necesario para ganar”. El ex boxeador añadió: “Sí es algo deportivo, pero es un espectáculo”.

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Álvarez, campeón en cuatro divisiones y señalado como el boxeador mexicano mejor pagado de la historia, suele enfrentar cuestionamientos por su estilo, aun cuando compite contra rivales de mayor tamaño. El Terrible Morales considera que esa circunstancia no elimina la exigencia de proponer una pelea atractiva, razón por la que demeritó la manera en la que Canelo volvió a ser campeón de los pesos supermedianos.

El ex campeón reconoció el riesgo que implica para Canelo competir en divisiones altas, donde enfrenta oponentes físicamente superiores. Sin embargo, remarcó que esa decisión forma parte de la carrera del tapatío.

“A lo mejor van a decir ‘las características del peso, estaba muy grande el rival de Canelo’, pero a ver, nadie lo obligó a pelear en ese peso”, señaló. “Es un peleador muy chiquito para andar en esos pesos y entendemos el riesgo y entendemos la dificultad”.

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El boxeador retirado insistió en que el público busca intercambios y actividad sobre el ring. “La gente quiere ver un espectáculo y tira los golpes mínimos necesarios para ganar las peleas y eso al final del día deja mucho que desear”, afirmó.

La estrategia de Canelo se impuso a la de Mbilli (REUTERS/Stringer)

La estrategia de Canelo se impuso a la de Mbilli

La pelea del 31 de octubre en Arabia Saudita también generó críticas hacia Mbilli, quien quedó por debajo de su volumen habitual de golpes y de la presión que suele ejercer. Morales, no obstante, evitó responsabilizar al africano por el desarrollo del combate.

“No, no me decepcionó porque creo que al final del día todos los boxeadores hacemos un esquema de estrategia y una estrategia podemos hacerla correcta o incorrecta”, explicó. “Eso no lo sabemos hasta que estamos arriba del ring”.

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Para Morales, el resultado se definió por el contraste entre dos planteamientos: el de Canelo resistió mejor que el de Mbilli. Una pelea atractiva, sostuvo, requiere que los dos contendientes encuentren la forma de alimentar la competencia sobre el ring.

El boxeador mexicano muestra todos los cinturones que ha conquistado en su carrera

Mauricio Sulaimán aprueba que Canelo Álvarez rete a Willy Hutchinson por el título semipesado del CMB

Mauricio Sulaimán autorizó que Saúl Álvarez dispute ante Willy Hutchinson el título semipesado del CMB si decide subir a las 175 libras, una opción que deja al mexicano con libertad para definir su siguiente rival en 2027 mientras el escocés no tendrá que realizar una defensa obligatoria previa.

La posibilidad surge después de que Álvarez recuperó el cinturón supermediano del organismo al vencer a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El regreso del tapatío al cuadrilátero todavía no tiene fecha ni oponente confirmado.

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Según Sky Sports, Hutchinson obtuvo el campeonato semipesado vacante tras derrotar a Joshua Buatsi el 7 de noviembre. El CMB dejó abierta la división para un posible enfrentamiento entre el monarca escocés y Canelo.

“Si decide competir en el peso semipesado, la pelea sería aprobada sin problemas”, declaró Sulaimán al medio británico. El presidente del organismo añadió que Álvarez también tendría alternativas si opta por mantenerse en supermediano.

Sulaimán explicó durante la 64a Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo que no existe una resolución definitiva sobre el panorama de las 175 libras. “Dejamos esa división abierta, sin una resolución definitiva”, sostuvo al referirse a la categoría.

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El dirigente consideró que una pelea entre Álvarez y Hutchinson “es, sin duda, una posibilidad”. La decisión da prioridad a la elección del mexicano luego de que recuperó el campeonato del CMB en la división de los supermedianos.