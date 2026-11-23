Alias Serafín, El Chapo Isidro y José "N", de izquierda a derecha. Crédito: Defensa

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La noche del 20 de noviembre, Guasave “durmió” con helicópteros artillados sobrevolando sus colonias. En las calles, camionetas con blindaje artesanal y ametralladoras calibre .50 montadas en torretas respondían a los disparos que llegaban desde el aire. En medio de ese caos, dos unidades de élite ejecutaban en silencio la misión para la que llevan años entrenando: los Murciélagos del Ejército Mexicano y los Lobos de la Guardia Nacional capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, el hombre más buscado por el FBI en México desde febrero de 2025.

No fue una operación de rutina. Fue un enfrentamiento con armas de guerra, helicópteros Black Hawk disparando desde el cielo y un grupo criminal que intentó, con todo su arsenal, impedir que su jefe cayera. El saldo hasta el momento ha sido de 21 muertos, cuatro de ellos soldados mexicanos, y un capo detenido que llevaba casi dos décadas al frente de una organización criminal en el norte de Sinaloa.

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En sigilo, así operaron los Murciélagos del Ejército

Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro", captured in Guasave, Sinaloa state, during an operation between Mexico's Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) and US intelligence agencies, in this undated picture obtained by Reuters on November 21, 2026. National Defence Secretary (SEDENA)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REDACTED AREA FROM SOURCE.

Los Murciélagos no tienen ese nombre por capricho. El apodo surgió dentro del Ejército por una razón concreta: son especialistas en operar en oscuridad total, con visión nocturna, movimientos calculados y una capacidad de infiltración silenciosa que sus propios mandos comparan con la del animal que les dio el nombre.

Institucionalmente son el Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, herederos directos de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales, los GAFE, creados en 1986.

Hoy suman alrededor de cuatro mil elementos distribuidos en seis batallones y una Fuerza Especial Conjunta, entrenados en un centro de adiestramiento en Temamatla, Estado de México, donde se simulan condiciones extremas: combate urbano, selva, desierto, operaciones nocturnas, manejo de explosivos, paracaidismo y tiro de precisión con fusiles Barrett M82.

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Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. (Redes sociales)

Llegar ahí no es sencillo. Solo militares en activo pueden postularse de forma voluntaria, y según mandos del Ejército, apenas tres de cada diez aspirantes superan las evaluaciones físicas, médicas, psicológicas y tácticas que se exigen antes siquiera de iniciar el curso de formación. Los que aprueban portan un gafete que, en el Desfile del 16 de septiembre, se ha vuelto cada vez más reconocible entre el público.

En Guasave entraron por tierra, en silencio, por distintas rutas de acceso al municipio. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que usaron “ingenios tecnológicos” para ubicar con precisión el inmueble donde se encontraba Meza Flores.

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Según The New York Times, la localización se apoyó en sobrevuelos de drones que permitieron identificar al capo por su forma de caminar, su complexión y su voz, transmitidas en tiempo real a los militares que analizaban las imágenes.

Los Lobos: la fuerza de reacción inmediata que llegó junto al Ejército

FERI de la Guardia Nacional. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Mientras los Murciélagos cerraban el perímetro, los Lobos cubrían otra parte del dispositivo. Son la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, la FERI, de la Guardia Nacional, una unidad más joven —creada en agosto de 2022— pero con un entrenamiento diseñado para los mismos escenarios de alto riesgo.

La diferencia entre ambas no está en la misión sino en la institución a la que pertenecen. Los Murciélagos son militares del Ejército. Los Lobos son elementos de la Guardia Nacional. Cuando el operativo lo requiere, como ocurrió en Guasave, ambas unidades trabajan coordinadas bajo un mismo mando.

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La FERI nació con un perfil específico: rescate de rehenes, traslado de reos de alta peligrosidad, respuesta a amenazas con materiales explosivos o químicos, y operaciones de alto impacto en zonas urbanas donde el tiempo de reacción es determinante.

Sus aproximadamente 500 efectivos reciben adiestramiento en tácticas urbanas, armamento especializado y despliegue rápido. Ya habían participado en febrero de 2026 en el operativo donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las tres fases del plan

Video grabado durante la noche que muestra la perspectiva desde una edificación hacia un estacionamiento con vehículos y estructuras urbanas en Guasave, Sinaloa. En el cielo oscuro se aprecian destellos vinculados al uso de armamento desde una aeronave oficial en medio de un despliegue de seguridad.

El plan tenía tres fases. La primera era llegar al objetivo sin ser detectados. La segunda, establecer un anillo de seguridad interno y externo que bloqueara cualquier escape o refuerzo. La tercera, evacuar a los detenidos en aeronave.

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La segunda fase fue donde todo se complicó. Los integrantes del grupo de Meza Flores abrieron fuego con armas de alto calibre antes de que los militares pudieran cerrar el cerco.

The New York Times reportó que dos helicópteros Black Hawk del Ejército respondieron disparando contra hombres armados que se parapetaron en camionetas con blindaje artesanal y ametralladoras calibre .50 montadas en torretas. Videos de habitantes captaron las ráfagas desde las aeronaves.

Cuatro militares de infantería murieron esa noche. No participaban directamente en el asalto al inmueble: se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio cuando fueron atacados por integrantes del grupo criminal que intentaban impedir la captura de su jefe.

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La Sedena describió a los caídos como “excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano” y prometió acompañamiento a sus familias.

Vehicles burn on a highway near Los Mochis, Sinaloa, Mexico, November 20, 2026, following an announcement by the interim government of the arrest of Beltrán-Leyva Cartel leader Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro", in an operation between Mexico's Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) and US intelligence agencies, in this still image taken from a video obtained from social media on November 21, 2026. Yohari Leon via Facebook/via Reuters. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Cuando el operativo terminó, los Murciélagos y los Lobos sacaron del inmueble a Meza Flores, a su primo Germán Rolando Gálvez Meza, alias “Serafín”, segundo al mando, y a su cuñado José “N”, operador financiero de la organización. Los tres subieron a una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. A las 05:20 horas del sábado 21 de noviembre aterrizaron en la Ciudad de México y quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Afuera, en las carreteras de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, la organización de Meza Flores respondía con bloqueos, quema de vehículos y más disparos. El saldo total ascendió a 21 muertos: los cuatro militares y 17 civiles, la mayoría encontrados calcinados en rancherías del municipio. El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que 10 elementos de seguridad resultaron heridos.