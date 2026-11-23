Dos voces públicas señalaron que el comunicado atribuido a la defensa del productor recurre al humor y a los apodos para evadir la responsabilidad establecida por la justicia mexicana.

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El periodista Ricardo Raphael y el abogado José Mario de la Garza Marroquín difundieron un posicionamiento personal titulado “Dar la cara”, con el que respaldaron a la cantante Sasha Sokol tras la circulación de un documento atribuido a la defensa del productor Luis de Llano Macedo. El texto, fechado el 21 de noviembre de 2026 en Ciudad de México, surgió después de que el productor difundiera una disculpa pública que, según la intérprete, no cumplía con lo ordenado por la justicia mexicana.

Ambos firmantes aclararon que no hablan en representación de Sokol ni de su equipo jurídico. “Escribo a título personal, con mi nombre y apellido. No hablo en nombre de Sasha Sokol ni de su equipo legal. Hablo como alguien que la conoce, la respeta y no está dispuesto a quedarse callado”, señala el documento.

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El origen de la controversia fue un escrito titulado “La mendacidad vengativa de la dama de negro”, firmado únicamente bajo la figura de una “asistencia legal pro-bono” de De Llano y difundido la noche del pasado jueves 19 de noviembre. “Lo leí completo. Esto es lo que pienso de él”, indicaron los firmantes antes de desglosar su crítica en ocho puntos.

El primer señalamiento apunta a la ausencia de una firma identificable. “Es un texto que no da la cara. No lo firma una sola persona. Acusa a otra de mentir, de vengarse y de montar un ‘circo’, pero nadie asume con su nombre lo que ahí se afirma. Quien acusa debería, como mínimo, firmar”, escribieron.

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Tras la difusión de un documento sin firma que calificó a Sasha Sokol como "la dama de negro", dos figuras públicas respondieron con ocho señalamientos que cuestionan la ética y la validez jurídica del escrito atribuido al productor. (@ricardomraphael)

El segundo punto califica el contenido de revictimizante. “Es denigrante. Apodos, burlas y descalificaciones dirigidas a una mujer a quien la justicia mexicana reconoció como víctima de un daño sufrido cuando tenía catorce años. Ridiculizar a una víctima por exigir que se cumpla una sentencia tiene un nombre: revictimización”, afirma el posicionamiento.

En el tercer argumento, Raphael y De la Garza Marroquín calificaron el tono del escrito como inmaduro. “Recurre al chiste fácil y al juego de palabras para no hablar de lo que importa. El humor, aquí, es una forma de rehuir la responsabilidad que los adultos nos debemos unos a otros, y que un hombre adulto le debía a una niña”, sostuvieron.

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El cuarto punto cuestiona que el documento no esté firmado por el propio Luis de Llano. “No lo firma Luis de Llano, sino una figura legal sin rostro. Así, él puede decir sin decirlo y desentenderse de lo que se dice en su nombre. Tiene más de panfleto anónimo que de escrito jurídico”, apuntaron los autores.

El quinto argumento recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la condena desde junio de 2025. “El texto de la disculpa quedó definido. El juzgado determinó que el video difundido no cumple con lo ordenado. Reducir todo eso a si la palabra correcta es ‘perdón’ o ‘disculpa’ es jugar con las palabras para no cumplir”, señala el documento.

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Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

El sexto punto responde al argumento de que la disculpa ordenada lo “autoincriminaría”. “Ningún texto lo retrata con más claridad que este: el de alguien que, hoy como hace cuarenta años, no sabe detenerse cuando lastima a otra persona”, escribieron los firmantes.

El séptimo argumento sostiene que la sentencia judicial ya había calificado como revictimizantes las declaraciones mediáticas previas del productor. “La sentencia consideró revictimizante lo que dijo de ella en los medios y le ordenó dejar de hacerlo. Este documento vuelve a nombrarla, a ridiculizarla y a exhibirla”, indica el posicionamiento.

El octavo y último punto concluye que el propósito del escrito es dilatar el cumplimiento judicial. “Su propósito es evidente: seguir postergando que asuma la responsabilidad de sus actos. Pero la justicia ya habló. Lo único que le queda es cumplir”, escribieron Raphael y De la Garza Marroquín.

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El documento cierra con un llamado explícito a no involucrar a la cantante en la disputa pública. “A Sasha no le corresponde responder a esto, y no lo hará. Nos corresponde a quienes la queremos y la respetamos. Por eso firmo con mi nombre: es lo mínimo que se le debe a la verdad”, remataron los firmantes.

Sasha Sokol agradeció el respaldo público de ambos firmantes

La cantante respondió a cada uno de los posicionamientos. A Raphael le escribió: “A un año y medio de luchar para que mi abusador cumpla con una sentencia firme, en lugar de una disculpa, lo que manda es una caricatura burlona. Gracias por notarlo y nombrarlo, Ricardo”.

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A De la Garza Marroquín le dirigió un mensaje similar: “La niña que fui, y la mujer que soy, agradecemos la solidaridad que nos has mostrado, José Mario”. El abogado, por su parte, había invitado públicamente a sumarse al posicionamiento: “Invito a todas las personas que compartan esta indignación a suscribir y difundir este posicionamiento. Porque guardar silencio frente a la humillación de una víctima también tiene consecuencias”.

Sasha Sokol agradeció el respaldo de Ricardo Raphael y José Mario de la Garza Marroquín, quienes calificaron de revictimizante el documento difundido por la defensa de Luis de Llano tras el fallo de la Suprema Corte. (@SashaSokol)

El caso se originó cuando De Llano difundió una disculpa a través de un canal de YouTube llamado ‘Cumplimiento Luis de Llano’, mensaje que Sokol consideró insuficiente por no reconocer la responsabilidad sobre la relación que ambos mantuvieron cuando ella tenía catorce años y él, treinta y nueve. Tras esa inconformidad, el equipo legal de la cantante solicitó medidas ante el incumplimiento de la sentencia, lo que derivó en la respuesta atribuida a la defensa del productor.

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Juzgado rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y ordena su retiro de YouTube

El juzgado que vigila el cumplimiento de la sentencia contra Luis de Llano rechazó la disculpa pública que el productor difundió y ordenó retirarla de YouTube, además de imponerle 36 horas adicionales de arresto por desacatar resoluciones judiciales, según informó el equipo legal de Sasha Sokol. La decisión fue notificada el martes 17 de noviembre.

El comunicado de la cantante precisó que el órgano judicial concluyó que el mensaje publicado por De Llano no cumple con los términos establecidos en la sentencia. El juzgado le ordenó ofrecer una nueva disculpa en los términos exactos fijados por la jueza a cargo del caso.

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El equipo jurídico de Sokol sostuvo que De Llano recibió 13 requerimientos para cumplir con la sentencia desde que esta quedó firme. La cifra fue informada como parte del comunicado difundido por la defensa de la cantante tras conocerse la resolución del martes.

El mismo comunicado detalló que el productor presentó más de 30 escritos, apelaciones y juicios de amparo con el propósito de modificar o frenar la ejecución de la condena. El equipo legal de la intérprete enmarcó esta cifra como evidencia de una estrategia de dilación frente al fallo judicial.