El coronel Diego Mora de la Policía Nacional indicó que el detenido estaría vinculado a cinco atentados en el departamento del Huila. Durante el procedimiento de captura, las autoridades también recuperaron a una menor de edad que presuntamente se encontraba en condición de reclutamiento ilícito (Policía Nacional)

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La Policía Nacional informó sobre la captura de alias Canasto o Yefer, un presunto integrante del Frente Hernando González Acosta del Estado Mayor Central, al que las autoridades relacionan con cinco ataques contra la Fuerza Pública, civiles e infraestructura energética en el departamento de Huila.

El operativo se llevó a cabo en una zona rural de El Pital, como parte de labores de investigación e inteligencia que adelantan las autoridades en contra de los grupos armados que tienen azotada a la región.

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Durante la intervención, los uniformados también recuperaron a una adolescente que había sido reportada como desaparecida y que, de acuerdo con la información oficial, habría sido reclutada de manera ilícita mediante engaños en Toribío, Cauca.

Las pesquisas asocian al hombre con daños a torres eléctricas, ataques contra la Policía y un automóvil que transportaba más de 180 kilogramos de explosivos (Policía Nacional)

Las autoridades atribuyen al detenido ataques en tres municipios del Huila

Según la investigación de la Policía, el hombre estaría vinculado con acciones armadas dirigidas contra las estaciones policiales de Tesalia, Íquira y El Pital. Las indagaciones buscan establecer su nivel de participación en cada uno de estos hechos y determinar si actuó junto con otros integrantes de la estructura armada.

Las autoridades indicaron que el señalado pertenece presuntamente al Frente Hernando González Acosta, incluido en el Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central. Esta organización ilegal mantiene presencia en áreas del sur y occidente del Huila, donde los organismos de seguridad desarrollan operaciones contra sus redes armadas y de apoyo.

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Además de los ataques contra las sedes policiales, alias Canasto sería investigado por la destrucción de cuatro torres de energía en El Pital. Los daños a esta infraestructura afectaron un servicio esencial y hacen parte de los hechos que la Fiscalía tendrá en cuenta dentro del proceso penal que se adelanta contra el capturado.

El hombre es señalado de haberse desempeñado como escolta y conductor de alias Masa y de integrar el Frente Hernando González Acosta (Policía Nacional)

El sujeto estaría relacionado con un vehículo con más de 180 kilogramos de explosivos

Otro de los episodios bajo investigación ocurrió en el sector El Mirador, en la carretera que comunica a El Pital con La Jagua. Allí fue ubicado un vehículo que contenía más de 180 kilogramos de material explosivo, según la Policía Nacional.

La hipótesis de los investigadores es que alias Canasto habría participado en el acondicionamiento del automotor. Durante su captura, los agentes incautaron un teléfono celular, una motocicleta y el control relacionado con el vehículo, elementos que serán sometidos a análisis para establecer posibles conexiones, comunicaciones y responsabilidades adicionales.

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La Policía señaló que el procesado tendría cerca de 10 años de trayectoria dentro de estructuras armadas ilegales. En una primera etapa, al parecer, cumplió labores de conductor y escolta de un hombre conocido con el alias de Masa. Posteriormente, habría pasado a integrar el componente armado del Frente Hernando González Acosta.

El capturado tendría cerca de 10 años de trayectoria dentro de estructuras armadas ilegales (Policía Nacional)

Adolescente recuperada durante la operación

De acuerdo con el comunicado oficial, la adolescente tenía una denuncia por desaparición y fue puesta bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para estos casos.

La situación será objeto de verificación judicial, mientras las entidades competentes avanzan en el acompañamiento y las medidas de protección para la adolescente y su entorno familiar.

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Tras la audiencia ante un juez de control de garantías, la captura fue legalizada por los delitos de terrorismo agravado, reclutamiento ilícito y uso de menores en la comisión de delitos. El juez ordenó medida de aseguramiento en centro penitenciario para el investigado, que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Nacional pidió a los habitantes del Huila informar de manera oportuna sobre situaciones que puedan alterar la seguridad o la convivencia. La institución recordó que la línea de emergencia 123 está habilitada para recibir alertas ciudadanas relacionadas con hechos que requieran atención de las autoridades.

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