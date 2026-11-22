"Creer en las fieras" ofrecerá funciones este 23 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Bosque de Chapultepec. Foto: Secretaría de Cultura

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La compañía francesa Les Arts Oseurs presenta Creer en las fieras los días 22 y 23 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Bosque de Chapultepec. La puesta en escena combina teatro, música y una caminata nocturna entre árboles, faroles y sonidos del entorno.

Según la Secretaría de Cultura, el montaje se inspira en el libro homónimo de la antropóloga francesa Nastassja Martin, publicado por Éditions Gallimard. La función desplaza al público fuera de la sala y lo guía hacia una zona del bosque durante la noche.

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Los boletos tienen un costo de $200 y estarán disponibles en las taquillas del Centro Cultural del Bosque. El acceso se realizará por la Puerta A6, en la entrada Chivatito, junto a la escultura Energía, de Mathias Goeritz.

Las presentaciones también estuvieron contempladas para el 19 y 20 de noviembre. La cartelera mantiene las funciones del 22 y 23 de noviembre como parte de la programación de artes escénicas en el espacio público de Chapultepec.

La función comienza con una caminata dentro del Bosque de Chapultepec

La experiencia inicia con un recorrido a pie hacia el límite del Bosque de Chapultepec. Una actriz y un músico acompañan a los asistentes durante el trayecto, que forma parte de la puesta en escena y no funciona solo como traslado hacia el lugar de la función.

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La oscuridad, la iluminación de los faroles, el aire y los sonidos nocturnos se incorporan a la obra. El paisaje interviene en el desarrollo del relato y modifica la forma en que el público observa y escucha la función.

Périne Faivre y Cyril Puertolas dirigen el montaje junto con Renaud Grémillon. La propuesta reúne intervenciones visuales, música y momentos de silencio diseñados para el sitio donde se realiza la representación.

La compañía plantea una función en la que el público camina mientras escucha la historia de una mujer que enfrenta un encuentro con un oso en las montañas de Kamchatka, en Rusia. El recorrido permite que los espectadores se mantengan atentos a los cambios de luz y a los sonidos del bosque.

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Para asistir, el público debe considerar la siguiente información:

Fechas: 22 y 23 de noviembre.

Horario: 19:30 horas.

Sede: Bosque de Chapultepec.

Acceso: Puerta A6 de la entrada Chivatito.

Punto de referencia: escultura Energía , de Mathias Goeritz.

Costo: $200.

Venta de boletos: taquillas del Centro Cultural del Bosque.

Nastassja Martin convierte un encuentro con un oso en el centro del relato

Creer en las fieras retoma la experiencia que Nastassja Martin vivió el 25 de agosto de 2015, cuando se encontró con un oso en las montañas de Kamchatka. El hecho se convirtió en el punto de partida de un libro sobre la relación entre los seres humanos, los animales y el territorio.

El texto aborda las fronteras entre lo humano y lo animal. Martin cuestiona la separación entre lo visible y lo invisible, además de las formas en que las personas se relacionan con otras especies y con los espacios que habitan.

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La adaptación escénica traslada esas preguntas al bosque capitalino. La caminata nocturna coloca a los asistentes frente a un entorno con poca iluminación, sonidos naturales y movimientos que no pueden anticiparse desde una butaca.

La obra utiliza el espacio natural como parte de su lenguaje. Los árboles, los senderos y la noche acompañan la historia de Martin y forman parte de la atmósfera construida por el elenco y el equipo técnico.

El montaje también propone observar el bosque como un sitio compartido con otras especies. La experiencia de la antropóloga francesa aparece como un relato que modifica la manera en que se entiende la cercanía entre una persona y un animal salvaje.

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Les Arts Oseurs reúne teatro, música y artes visuales desde hace 15 años

La compañía Les Arts Oseurs cuenta con 15 años de trayectoria. Su trabajo reúne teatro, música, danza y artes visuales en proyectos que buscan el encuentro directo con el público.

Desde 2012, la agrupación desarrolla buena parte de sus obras en espacios públicos. Sus montajes exploran la relación entre las personas, el territorio y la presencia de los espectadores durante cada función.

En Creer en las fieras participan Florie Guerrero Abras, Renaud Grémillon y Fred Bothorel. Grémillon también está a cargo de la composición musical, la escenografía y la construcción del montaje.

Périne Faivre realiza la adaptación del texto y la dramaturgia. Florie Guerrero Abras participa en la colaboración artística, mientras que Christophe Nozeran firma el diseño de iluminación.

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El vestuario corre a cargo de Anaïs Clarté. Sophie Deck crea la criatura animal y Etienne Saglio participa como asesor mágico. Rodrigo Caravantes lleva la producción ejecutiva de una puesta que transforma una caminata nocturna por Chapultepec en una función de teatro al aire libre.