Los dos jóvenes presentaban signos de violencia cuando fueron localizados, de acuerdo con Indira Navarro, fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco, quien informó que serían trasladados a Jalisco, su estado de origen. (Crédito: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México)

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Dos jóvenes de 16 y 18 años que habían sido reportados como desaparecidos por reclutamiento fueron localizados con vida en Sinaloa, luego de que uno de ellos consiguiera un teléfono para pedir ayuda y activar la intervención de autoridades federales. Ambos presentaban signos de violencia y fueron trasladados a Jalisco, informó el colectivo Guerreros Buscadores.

El rescate ocurrió el viernes 20 de noviembre, después de que el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) recibiera un reporte la noche anterior sobre la desaparición de los adolescentes, originarios de Jalisco, bajo la modalidad de reclutamiento.

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Indira Navarro, fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco, explicó a medios locales que uno de los jóvenes logró conseguir un teléfono y establecer comunicación, lo que permitió activar el centro de mando para coordinar las labores de localización. La intervención se realizó con autoridades federales en el sur de Sinaloa, una zona donde actualmente se registran enfrentamientos entre grupos criminales.

La activista señaló que ambos fueron recuperados y presentaban signos de violencia. Tras el operativo, los jóvenes fueron trasladados a Jalisco, donde recibían atención y se esperaba su reencuentro con familiares. No se dieron a conocer sus identidades ni detalles sobre las circunstancias en que fueron captados, el tiempo que permanecieron en Sinaloa o la estructura criminal que presuntamente los reclutó.

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La búsqueda duró alrededor de 12 horas

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) confirmó que recibió el reporte de desaparición por reclutamiento y activó los mecanismos de coordinación desde la Secretaría de Gobernación.

El Centro de Mando de la ANBI recibió una ubicación de referencia a las 8:48 horas del 20 de noviembre. Tres horas después, a las 11:56, la Guardia Nacional confirmó que ambos jóvenes habían sido localizados.

En las labores participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Los reportes periodísticos señalaron que los jóvenes vestían uniformes camuflados tipo militar y botas al momento de ser encontrados. Las autoridades no informaron si portaban armas, municiones u otro equipo, ni detallaron el sitio específico del hallazgo.

La confirmación oficial se concentró en la localización con vida y en la coordinación del operativo. Los detalles sobre la comunicación que permitió activar el rescate, los signos de violencia y el traslado a Jalisco fueron aportados por la fundadora del colectivo.

Uno de los adolescentes logró conseguir un teléfono y comunicarse para pedir ayuda; ese contacto permitió movilizar a las autoridades y activar el centro de mando, según Guerreros Buscadores de Jalisco. (Crédito: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México﻿)

Otro rescate de jóvenes reclutados ocurrió en la sierra de Concordia

El caso se suma a otro operativo realizado el 8 de noviembre en la zona serrana de Concordia, Sinaloa, donde fueron recuperados con vida dos jóvenes que también habían sido víctimas de reclutamiento, según la Comisión Nacional de Búsqueda y Guerreros Buscadores de Jalisco.

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En aquella intervención, la información para ubicar a las víctimas llegó a través de un joven que había logrado salir del sitio donde permanecía y proporcionó datos sobre otras personas. El operativo tuvo que desarrollarse en una región de difícil acceso y con riesgos relacionados con explosivos y drones, según la versión difundida por el colectivo.

Indira Navarro señaló entonces que las acciones coordinadas habían permitido recuperar a más de 15 jóvenes de Jalisco y otras entidades en distintos casos. La cifra corresponde al balance proporcionado por la agrupación, no a un registro nacional oficial de víctimas rescatadas.

Reclutamiento criminal: falsas ofertas de trabajo y captación de jóvenes

Las redes sociales y las ofertas laborales engañosas son algunas de las vías utilizadas por grupos criminales para captar jóvenes. Anuncios con salarios elevados, prestaciones y supuestos empleos fuera de sus comunidades pueden atraer a personas que desconocen el destino real de la convocatoria, de acuerdo con información periodística sobre el fenómeno.

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En algunos casos, las víctimas descubren que fueron llevadas hacia actividades criminales cuando llegan al punto de reunión o al lugar al que fueron trasladadas. Sin embargo, no se ha informado que los adolescentes localizados en Sinaloa hayan sido captados mediante una oferta de trabajo en línea, por lo que ese mecanismo no está confirmado para su caso.

La falta de información pública sobre cómo fueron reclutados estos dos jóvenes impide reconstruir la ruta de captación, identificar posibles intermediarios o establecer si hubo engaño, amenazas, violencia o traslado forzado desde Jalisco.

Diputados aprobaron penas por reclutamiento criminal, pero la reforma sigue pendiente

El 20 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma en materia de reclutamiento criminal que contempla sanciones de 10 a 20 años de prisión para quienes recluten, incorporen o induzcan a personas a integrarse a organizaciones delictivas. Las penas podrían aumentar de 15 a 25 años cuando se utilicen intimidación, amenazas, coacción, violencia o abuso de poder.

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El dictamen establece que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado reclutamiento forzado. La minuta fue enviada al Senado el 21 de octubre para continuar su trámite legislativo, por lo que todavía no se trata de una reforma vigente.

La aprobación ocurrió en medio de llamados de instituciones de protección a la niñez para reconocer y sancionar la captación de menores por parte de grupos criminales, así como establecer mecanismos de prevención y atención a las víctimas.

El hallazgo con vida de los dos jóvenes de Jalisco en Sinaloa evitó que su desaparición continuara, pero dejó sin respuesta las circunstancias en las que fueron reclutados y las condiciones que enfrentaron durante su permanencia en territorio sinaloense. La intervención también puso de relieve el papel de la comunicación de una víctima y la coordinación entre colectivos de búsqueda y autoridades para activar un rescate.

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