El estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes salió de su residencia hacia el campus (Colprensa/Redes sociales)

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La familia de Gabriel Cárdenas Morales, estudiante desaparecido, mantiene activa la búsqueda del joven, quien salió de su residencia en Bogotá con destino a la Universidad de los Andes y no volvió a tener contacto con sus allegados.

Según información conocida, el adolescente habría solicitado un servicio de transporte en motocicleta a través de una aplicación para realizar el trayecto hasta el campus universitario.

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La última información conocida sitúa a Gabriel en inmediaciones de la Universidad de los Andes, aunque no existe registro de que haya ingresado a la institución. Su familia revisa cámaras de seguridad, movimientos en aplicaciones y la ubicación de su teléfono mientras continúa la búsqueda en sectores cercanos.

“Sabemos que llegó como a las cercanías de la universidad, pero nunca ingresó a la universidad”, dijo Viviana Morales Puentes, madre del joven, a City TV.

Gabriel Cárdenas Morales desapareció en Bogotá el jueves 19 de noviembre mientras se dirigía a la universidad (Captura video CityTV)

La mujer afirmó que los registros de la institución no muestran el ingreso de su hijo al campus. “Desde ahí perdimos el rastro de él”, agregó ante el canal.

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La familia pidió revisar cámaras y rastrear el teléfono

Morales Puentes indicó que sus allegados avanzan con distintas verificaciones para reconstruir el recorrido que realizó Gabriel después de abordar el vehículo solicitado mediante la aplicación. “Estamos en revisión de cámaras, seguimiento de aplicaciones, rastreo del teléfono del móvil”, explicó la madre ante el medio.

La familiar también señaló que los carabineros de Monserrate colaboraron el sábado 21 de noviembre en recorridos por zonas aledañas. “Ahí vamos en el proceso”, sostuvo.

El caso comenzó a difundirse en redes sociales junto con una pieza de búsqueda de Alerta Rosa. Allí se describe al joven como una persona de contextura delgada, piel clara, cabello castaño oscuro y ojos café.

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El afiche de Alerta Rosa indica que el menor tiene 16 años, mide 1,73 metros y es de contextura delgada (Fiscalía)

La publicación consignó que mide cerca de 1,73 metros, mientras que su madre señaló que mide 1,75 metros. También existe una diferencia en la edad: la ficha lo identifica con 16 años, pero sus familiares lo describen como un adolescente de 17.

Viviana Morales Puentes relató que Gabriel vestía un pantalón azul petróleo, chaqueta negra y tenis negros cuando salió de su residencia. También llevaba un morral negro. “Creemos que debajo tenía una camisa negra porque tenía la chaqueta subida”, precisó la madre al describir la vestimenta de su hijo.

La mujer añadió que el joven tiene el cabello “bastante rizado como tipo casi afro”, además de ojos cafés y rostro delgado. Esos rasgos forman parte de la información divulgada para facilitar su identificación.

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Gabriel cursa Ingeniería de Sistemas y se dirigía a la Universidad de los Andes cuando desapareció. La familia señaló que ese desplazamiento fue el último momento en que tuvieron información sobre él.

Las autoridades no registraron ninguna actualización oficial sobre el paradero del estudiante hasta la noche del sábado 21 (Universidad de los Andes)

En su mensaje público, la madre pidió al joven que regrese a casa y apeló a cualquier persona que pueda tener datos sobre su paradero. “Gabriel vuelve porque te necesitamos aquí con nosotros, no tengas miedo de volver”, expresó Viviana Morales Puentes ante City TV.

La mujer también dirigió un pedido a quien pudiera estar reteniéndolo: “Si por favor alguien me lo tiene retenido, devuélvamelo”. “Él es una persona de bien y no le hace daño a nadie”, afirmó la madre. “Es un adolescente de 17 años, y lo necesitamos lo más pronto en nuestro hogar”.

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