Scarlett Johansson mantiene un estilo de alfombra roja centrado en siluetas definidas y colores plenos (Grosby)

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Al cumplir 42 años, Scarlett Johansson sostiene un estilo de alfombra roja que combina referencias del cine clásico, prendas de líneas definidas y una selección de accesorios que acompaña cada silueta. Su vestuario público no se apoya en una fórmula única: alterna vestidos de columna, diseños con cintura marcada, conjuntos de sastrería y piezas de volumen controlado, según el evento y el código de cada estreno.

La actriz suele priorizar la construcción antes que la acumulación de detalles. Un escote, un frunce en el torso, una falda con caída o un hombro descubierto funcionan como punto de partida de sus apariciones.

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Los colores plenos, en especial el rojo, el negro, el blanco y los tonos empolvados, le permiten mantener una imagen reconocible incluso cuando cambia de firma, largo o textura.

Las siluetas definidas organizan el estilo de Scarlett Johansson

La actriz recurre con frecuencia a conjuntos de sastrería y faldas lápiz para sus apariciones de prensa (REUTERS/Daniel Cole)

Los vestidos ajustados en la parte superior y las faldas de caída recta son una constante en el guardarropa de Johansson. El recurso aparece tanto en modelos de gala como en prendas más minimalistas.

Esa preferencia por la estructura también explica su cercanía con la sastrería. Los trajes de chaqueta, los conjuntos de dos piezas y las faldas lápiz forman parte de sus apariciones de prensa.

En estos casos, suele evitar los estampados y concentra el interés en la homogeneidad del color, la forma del blazer o el contraste entre una prenda rígida y otra más liviana. La clave de su estilo está en modificar una misma idea de silueta mediante telas, largos y accesorios.

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Johansson lució un vestido rojo de Prada confeccionado en georgette de seda en el BFI London Film Festival de 2026

Los escotes y los frunces concentran el foco en la parte superior

En sus vestidos de noche, recurre con frecuencia a escotes corazón, palabra de honor y diseños de hombros descubiertos. Estas formas despejan el cuello y permiten que las joyas tengan una función precisa dentro del conjunto.

Los frunces cumplen un papel similar. Cuando se agrupan sobre el busto o a la altura de la cintura, aportan relieve a una prenda lisa y ayudan a dirigir la mirada sin necesidad de bordados. El detalle da textura a la superficie y permite que una falda de líneas limpias conserve protagonismo.

Plataformas doradas de Aquazzura complementaron el estilismo en la premiere de Paper Tiger (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El vestido rojo de Prada y la gargantilla concentraron su apuesta de 2026

Uno de sus looks más recientes resume ese método. Para la premiere de Paper Tiger, durante el BFI London Film Festival del 10 de octubre de 2026, Johansson usó un vestido rojo escarlata personalizado de Prada.

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La prenda, confeccionada en georgette de seda, tenía tiras amplias, un escote de contorno suave y un cuerpo fruncido que se reunía hacia el centro.

Desde el busto descendía un pliegue vertical hasta la falda larga. La combinación entre la textura del torso y la caída continua de la falda construyó una silueta alargada, sin aberturas, transparencias ni aplicaciones. El georgette sumó movimiento al caminar y evitó que el vestido se percibiera como una columna rígida.

Una gargantilla tubular de Barron London sumó glamour al estilismo

El rojo funcionó como el elemento dominante del estilismo. La decisión de mantener un solo tono en toda la prenda permitió que el corte, la caída y el fruncido definieran el resultado.

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El vestido retomó códigos habituales en su vestuario, como la referencia al cine clásico y el protagonismo de una silueta limpia, aunque con un tratamiento liviano en el tejido.

La gargantilla metálica equilibró el vestido de georgette

La actriz acompañó el diseño con una gargantilla tubular de inspiración vintage de Barron London, además de una pulsera y un anillo con diamantes.

El collar se ubicó sobre la clavícula y contrastó con la textura mate y vaporosa del vestido. Así, la joya introdujo una segunda superficie en el conjunto sin desplazar el foco de la prenda.

La promoción de Jurassic World Rebirth en 2025 reunió piezas de sastrería de Schiaparelli y diseños de encaje de Givenchy (REUTERS/Carlos Jasso)

La elección de una sola pieza de joyería de gran presencia ordenó el escote y dejó despejado el rostro. Las plataformas doradas de Aquazzura, apenas visibles bajo el ruedo, retomaron el metal de la gargantilla. El calzado aportó contraste, pero mantuvo la continuidad del conjunto mediante una aparición puntual.

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Johansson completó el look con un bob rubio de raya lateral y ondas suaves. El peinado reforzó la referencia a la moda de mediados del siglo XX, mientras el maquillaje en tonos rosados y rojizos sostuvo la paleta del vestido.

La suma de estos elementos mantuvo una lectura clásica sin convertir el estilismo en una recreación de época.

En 2025 combinó sastrería, encaje y vestidos de colores intensos

Scarlett Johansson en la premiere de "Jurassic World Rebirth" (REUTERS/Steve Marcus)

Durante 2025, la promoción de Jurassic World Rebirth mostró otras variantes de su vestuario. Para una presentación en Londres, eligió un traje camel, una prenda que utilizó la sastrería para construir una imagen precisa.

También recurrió a opciones más suaves. En la premiere neoyorquina de la misma película, llevó un diseño de Givenchy con capas de encaje y tul.

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Scarlett Johansson optó por trajes con inspiración masculina en Cannes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El contraste entre la estructura de Balmain y la transparencia trabajada de Givenchy mostró cómo adapta su imagen a materiales y proporciones opuestas.

En Cannes, además, alternó vestidos de Prada con conjuntos de inspiración masculina, como un traje de raya diplomática con falda plisada y camisa blanca.

Los looks de 2024 reforzaron su vínculo con el cine clásico y la sastrería

El vestuario para la gira de Fly Me to the Moon en 2024 alternó conjuntos de Prada con un vestido negro de Courrèges (REUTERS/Kent J. Edwards)

En 2024, la gira de Fly Me to the Moon le permitió incorporar referencias a la ambientación de la película. Para una de sus presentaciones, usó un conjunto de Prada con falda a cuadros y detalles brillantes, una elección que unió la sastrería con un guiño a la moda de las décadas de 1950 y 1960.

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En otra aparición de la promoción, llevó un vestido negro corto de Courrèges, de líneas depuradas y acabado minimalista. La prenda funcionó como contrapunto frente a los estilismos más decorados de la gira y mostró su uso habitual del negro como base para resaltar maquillaje, calzado o joyería.

La actriz vistió un diseño blanco sin tirantes de Armani Privé junto a una bufanda a tono en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca (REUTERS/Nathan Howard)

En la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Johansson apareció con un vestido blanco sin tirantes de Armani Privé y una bufanda a juego alrededor del cuello.

El conjunto se sostuvo en la continuidad de la tela y en la línea del escote. El labial rojo añadió el contraste de color y retomó una de las combinaciones más frecuentes de su vestuario de gala.

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Entre vestidos de color pleno, prendas de sastrería y piezas de inspiración retro, Johansson mantiene una forma de vestir que se adapta a cada presentación sin perder su eje: la silueta y la construcción de la prenda siguen por delante de los adornos.