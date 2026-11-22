“La amenaza se traslada a la familia”, Julioprofe contó por qué suspendió sus videos (@julioprofenet/ Instagram)

Guardar

El profesor e ingeniero civil caleño Julio Alberto Ríos, conocido en redes sociales como Julioprofe, explicó que su ausencia de las plataformas digitales se debe a una situación de hostigamiento y amenazas contra su familia.

El creador de contenido afirmó en entrevista para El País que su hija mayor habría sido acosada por un hombre que no aceptó el fin de un acercamiento sentimental y que, después de varios episodios, las intimidaciones alcanzaron a su núcleo cercano.

PUBLICIDAD

Ríos, reconocido por sus explicaciones de matemáticas y física en Internet, había alertado a sus seguidores con un mensaje en Instagram en el que informó que atravesaba un momento complejo. “Perdón por estar ausente estos días. Mi familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos ha quitado la paz”, escribió.

El docente confirmó que puso los hechos en conocimiento de las autoridades. Inicialmente, no reveló mayores datos por respeto al proceso judicial, pero luego explicó que está relacionada con su hija de 20 años y un hombre que, según su relato a El País, habría mantenido comportamientos de control, celos y persecución tras la ruptura de cualquier vínculo entre ambos.

PUBLICIDAD

El hostigamiento comenzó después de que su hija rechazó una relación

Según explicó Julioprofe, la situación se inició cuando su hija decidió alejarse de un hombre con el que había tenido un acercamiento. El creador de contenido sostuvo que la joven identificó actitudes posesivas y controladoras, por lo que decidió cortar la comunicación.

Después de esa decisión, de acuerdo con el relato de Ríos, el hombre habría comenzado a buscarla de manera insistente, tanto en persona como por redes sociales. El docente señaló que la situación se agravó cuando aparecieron mensajes en los que se advertía que otras personas cercanas a la joven también tendrían consecuencias.

“La amenaza se traslada a la familia, a su núcleo más cercano”, afirmó Ríos al referirse a los mensajes que habrían recibido. El profesor sostuvo que, a partir de ese momento, todos los integrantes de su hogar adoptaron medidas de protección.

PUBLICIDAD

Julioprofe explicó que suspendió temporalmente su actividad en redes sociales por amenazas contra su familia (@julioprofenet/ Instagram)

El creador de contenido caleño también compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que pidió perdón por la ausencia en redes sociales. “Queridos amigos y seguidores. Perdón por estar ausente estos días. Mi familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos ha quitado la paz”, escribió.

La familia activó rutas de atención y presentó denuncias ante las autoridades

Julioprofe afirmó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía. Además, indicó que su familia activó el Código Púrpura, mecanismo de atención para mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género.

El docente pidió que las autoridades avancen en las diligencias y adopten medidas de protección. “Ya pusimos las denuncias ante las autoridades y, por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles. Solamente les pido su comprensión y sus oraciones. En cuanto pueda, les contaré más”, manifestó.

PUBLICIDAD

Ríos sostuvo que su familia se encuentra en alerta porque el presunto responsable viviría cerca de su residencia. Esa proximidad, explicó, aumentó la preocupación ante los episodios de hostigamiento que, según denunció, ya afectaron las rutinas de su esposa e hijas.

El profesor explicó que su familia tuvo que alejarse de la residencia ante la presencia del presunto agresor en el sector (@julioprofenet/ Instagram)

Su esposa y sus hijas tuvieron que permanecer en otros lugares

La situación llevó a que parte de la familia tuviera que alejarse temporalmente de su vivienda. Julioprofe explicó que su esposa y sus hijas permanecen en otros lugares mientras avanzan las actuaciones de las autoridades.

“Prácticamente nos ha tocado alejarnos de nuestra vivienda”, relató al medio El País. Según afirmó, él acude ocasionalmente a la residencia, pero sus familiares tuvieron que buscar protección en otros sitios debido a que el presunto agresor estaría en el sector.

PUBLICIDAD

Ríos también aseguró que su hija tuvo que dejar su trabajo porque la persona denunciada supuestamente iba al lugar para observarla o buscarla. El creador de contenido afirmó que la familia detectó situaciones en las que el vehículo del hombre los habría seguido o esperado.

Julioprofe suspendió sus grabaciones durante cerca de tres semanas

El hostigamiento también afectó la actividad digital del profesor, quien cuenta con una comunidad de más de cinco millones de suscriptores en YouTube y más de 300 mil seguidores en Instagram.

Ríos explicó que llevaba cerca de tres semanas sin grabar sus contenidos educativos con la regularidad que mantenía durante el año. Su ausencia generó inquietud entre los usuarios que siguen sus clases de álgebra, cálculo, física y otras materias. “Yo no me meto con nadie, no estoy amenazando a nadie”, afirmó el docente. También sostuvo que una mujer tiene derecho a rechazar una relación sin que esa decisión desencadene actos de presión, persecución o violencia.

PUBLICIDAD

Desde 2009, Julio Alberto Ríos publica videos de matemáticas y física dirigidos a estudiantes de América Latina (@julioprofenet/ Instagram)

Julioprofe inició su actividad en YouTube en 2009. Desde entonces, sus videos se convirtieron en material de consulta para estudiantes de colegios y universidades de varios países de América Latina. Su método se basa en resolver ejercicios paso a paso y explicar procedimientos de matemáticas y física con ejemplos.