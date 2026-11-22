La cantante Yuridia y su anfitrión realizan una parodia relacionada con la presentadora Pati Chapoy.

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Yuridia retomó su disputa con Pati Chapoy durante su participación en ¡Guácala, qué rico!, programa conducido por Jair Sánchez, al responder en tono de broma que la perdona después de años de críticas sobre su físico.

La cantante también lanzó una frase dirigida a la conductora de Ventaneando: “Siempre quise ser tu amiga, pero nunca te dejaste”.

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El intercambio ocurrió mientras Jair Sánchez hace una referencia a Chapoy y la conversación deriva hacia el conflicto que la cantante mantiene con la titular de Ventaneando desde su paso por La Academia. La conversación incluye bromas sobre la edad, las constelaciones familiares y el rechazo que Yuridia sostiene hacia la conductora.

La intérprete no precisa si su frase representa una reconciliación o si forma parte del tono humorístico de la charla. La conversación termina con una referencia directa a las diferencias que ambas mantienen desde hace casi dos décadas.

Jair Sánchez revive la polémica entre Yuridia y Pati Chapoy

El momento inicia cuando Jair Sánchez se describe como “chapo”, en aparente alusión a Pati Chapoy. Yuridia responde de inmediato y las voces presentes reaccionan con risas.

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La conversación continúa con bromas sobre la edad de Chapoy. En ese momento, Yuridia suelta una frase que vuelve a colocar el conflicto en el centro de la entrevista: “Siempre quise ser tu amiga, pero nunca te dejaste”.

La cantante también hace alusión a las constelaciones familiares. Después, entre risas, lanza otra frase: “Te perdono”. La respuesta de Jair Sánchez mantiene el tono de broma: “Yo a ti no, mija”.

Yuridia perdona a Pati Chapoy tras años de polémicas por su físico: “Siempre quise ser tu amiga” (RS)

Yuridia respondió que sigue pensando lo mismo que pensaba años atrás. El comediante intenta ubicar el inicio del conflicto y menciona varias fechas, entre ellas 2006, 2008 y 2010.

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La cantante interviene para recordar que su hijo nació en 2006. Después corrige la fecha y apunta a 2004 como el periodo desde el que percibe un rechazo de parte de la conductora.

“Desde ahí ya te odiaba”, dice una de las voces durante el intercambio. Yuridia responde: “Sí, no, desde que nací yo. Desde que nací”.

Yuridia ironiza sobre las críticas que recibió por su físico

El diálogo también aborda la percepción que Yuridia tiene sobre sí misma. Tras una broma en la que Jair Sánchez le pregunta si le cae gorda, la intérprete contesta que hay ocasiones en las que ella misma se rechaza.

“Yo también me odio a mí misma a veces”, responde la cantante. La frase ocurre en un contexto cómico, aunque conecta con los señalamientos que recibió durante años por parte de conductores de espectáculos.

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No queda claro si Yuridia habla en serio sobre un posible perdón a Pati Chapoy o si usa la ironía como parte de la dinámica del programa. La cantante tampoco anuncia un acercamiento con la conductora ni confirma que exista comunicación entre ambas.

La tensión entre Yuridia y Chapoy permanece como uno de los conflictos más recordados de la televisión de espectáculos en México. La artista ha sostenido que los comentarios sobre su cuerpo marcaron una etapa difícil de su vida.

La Academia en 2005 marca el origen de la disputa

La mala relación se origina después de la participación de Yuridia en La Academia en 2005. Tras salir del reality de TV Azteca, la cantante enfrenta comentarios recurrentes sobre su peso, su apariencia y su imagen pública.

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Conductores de Ventaneando, entre ellos Pati Chapoy y Pedro Sola, reconocen la capacidad vocal de la entonces concursante. A la par, emiten opiniones sobre su cuerpo y señalan que estaba “pasada de peso” o “gorda”.

Con el paso de los años, Yuridia decide no conceder entrevistas al programa de espectáculos. Esa postura provoca que Chapoy señale en distintas ocasiones que la cantante había vetado a Ventaneando.

La negativa de la sonorense se convierte en uno de los puntos de mayor fricción entre ambas partes. Yuridia evita los espacios del programa, mientras los comentarios sobre el distanciamiento se mantienen en la conversación pública.

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La Academia en 2005 marca el origen de la disputa Foto: Azteca Uno / La Academia

Pati Chapoy ofrece una disculpa pública en 2023

La disputa vuelve a tomar fuerza en febrero de 2023, cuando Pati Chapoy habla con El Escorpión Dorado sobre la decisión de Yuridia de no dar entrevistas a Ventaneando. Durante esa charla, la conductora vuelve a mencionar el peso que tenía la cantante al salir de La Academia.

Yuridia responde en redes sociales y sostiene que su rechazo al programa no es un capricho. La intérprete afirma que los señalamientos comenzaron cuando tenía 18 años y que esa etapa fue una de las más oscuras de su vida.

La cantante también señala que atravesó depresión y pensamientos suicidas. Además, acusa que integrantes vinculados con el programa acosaron a su familia, una versión que desde Ventaneando ha sido rechazada.

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El equipo del programa sostiene que admira el talento de Yuridia y niega haber acosado a sus hermanos o vandalizado su casa. Tras la polémica y un pronunciamiento de Conavim, Chapoy ofrece una disculpa pública por sus comentarios y promete mayor cuidado en el lenguaje.

La conversación con Jair Sánchez muestra que, pese a esa disculpa, Yuridia mantiene presente el conflicto con Pati Chapoy y recurre al humor para hablar de una relación que permanece distante.