La propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores de elevar el salario mínimo un 38,5% eleva el costo por empleado a más de cuatro millones de pesos en empresas sin exoneraciones. (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio de la puja por establecer el nuevo incremento salarial para el 2027, la propuesta de Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que plantea un aumento del 38,5%, ha generado un fuerte rechazo por parte del gremio empresarial tras conocer que dicha medida podría elevar hasta $4.046.205 mensuales el costo de un empleado para las compañías sin exoneraciones de aportes patronales.

Y es que la distancia frente a un ajuste cercano al 8%, que proponen los empresarios, define tanto el ingreso disponible de los trabajadores como la carga de nómina de comercios, restaurantes, hoteles, actividades agropecuarias y micro y pequeñas empresas.

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La mesa de concertación tiene plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Si no hay consenso, el Gobierno nacional deberá fijar por decreto el salario mínimo de 2027 a más tardar el 30 de diciembre.

Entre 1997 y 2026, el salario mínimo fue definido por acuerdo en diez ocasiones. La diferencia de más de 30 puntos entre la propuesta sindical y las estimaciones de analistas y gremios anticipa una negociación con posiciones alejadas.

La mesa de concertación dispone de plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo antes de la fijación del salario mínimo por decreto gubernamental. (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario mínimo vigente es de $1.750.905. Corficolombiana proyecta que un aumento de 8%, compuesto por una inflación esperada de 6,8% y 1,2 puntos de productividad, llevaría el sueldo básico a $1.890.977 en 2027.

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La alternativa de la CUT ubicaría el salario básico en $2.425.003. A ese valor se suman el auxilio de transporte, aportes patronales, prestaciones sociales, riesgos laborales, contribuciones parafiscales en los casos aplicables y dotación.

Una empresa exonerada de los aportes patronales a salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) asumiría un costo mensual de $2.909.290 por trabajador con el incremento de 8%. Bajo la propuesta sindical, esa erogación sería de $3.648.125.

El presupuesto incluye un auxilio de transporte de $249.095 en ambos escenarios. También contempla aportes patronales a pensión de $226.917 o $291.000, riesgos laborales con la tarifa más baja de $9.871 o $12.659 y contribuciones a cajas de compensación familiar de $75.639 o $97.000.

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Las prestaciones sociales agregan prima de servicios de $178.268 o $222.752, cesantías por los mismos valores, intereses sobre cesantías de $21.401 o $26.741 y vacaciones de $78.854 o $101.123. Actualmente, un trabajador que recibe el mínimo representa $2.715.497 mensuales para una compañía exonerada.

El ajuste de 8% añadiría $193.793 mensuales por empleado a esa carga. El aumento de 38,5% implicaría cerca de $932.600 adicionales.

Las empresas no exoneradas de aportes patronales deben sumar sobrecostos de salud, Sena, Icbf y dotación al salario de cada trabajador. (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas no exoneradas deben sumar el aporte patronal a salud, la contribución al Sena y el pago al Icbf. Con el salario básico de $1.890.977, estos rubros serían de $160.733, $37.820 y $56.729, respectivamente.

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Si el sueldo básico alcanzara $2.425.003, el aporte a salud subiría a $206.125, el del Sena a $48.500 y el del Icbf a $72.750. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, estimó una dotación mensual de $70.705 para este año.

Con esa obligación de ropa y calzado, el costo mensual por trabajador sin exoneración llegaría a $3.235.277 con la fórmula de 8%. La propuesta de la CUT elevaría el monto al máximo previsto, con una diferencia superior a $810.000 mensuales entre ambos escenarios.

Por cada peso adicional en el salario mínimo, una compañía exonerada absorbe cerca de $1,38, según los cálculos incluidos en la discusión. El empleado recibe alrededor de 92 centavos netos después de los descuentos de salud y pensión.

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El ingreso disponible y la discusión sobre inflación y productividad

Los trabajadores que devengan el mínimo aportan 4% a salud y 4% a pensión. El auxilio de transporte no está sujeto a esos descuentos, por lo que el ingreso neto mensual actual es de $1.859.928.

Con el alza próxima al 8%, el ingreso disponible sería de $1.988.794, unos $128.900 más que el valor vigente. Si se aprobara la propuesta sindical, el trabajador recibiría $2.480.098 netos, un aumento de $620.170.

El ingreso neto mensual disponible para los trabajadores oscila entre $1.988.794 y $2.480.098 según el porcentaje definitivo de concertación. (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre ambas alternativas alcanzaría casi $491.300 mensuales para cada empleado. El efecto sobre el poder adquisitivo dependerá de la evolución de los precios.

La inflación anual a octubre fue de 6,30%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El Banco de la República había advertido que el incremento de 23% decretado para el salario mínimo de este año contribuyó a un choque de costos que presiona la inflación.

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Corficolombiana sostiene su estimación en la combinación de inflación esperada y productividad. La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, también mencionó un incremento de un punto por encima de la proyección de Corficolombiana, condicionado al cierre de la inflación. El Consejo Gremial Nacional pidió que el ajuste no exceda la suma entre inflación y productividad.

La CUT sostiene que la discusión debe incorporar una brecha cercana a 30 puntos respecto del concepto de salario mínimo vital de la Organización Internacional del Trabajo. El expresidente de la central Fabio Arias explicó esa postura, mientras que el actual presidente, Nelson Alarcón, señaló que defenderán un incremento de dos dígitos.

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Los gremios alertan que un aumento superior a la productividad puede trasladarse a los precios o afectar la creación de empleo formal. La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, sostuvo: “Un mayor salario pierde prácticamente todo su beneficio cuando aumenta el costo de vida”.