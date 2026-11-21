La congresista cerró algunas de sus redes sociales luego de que se destapó el caso por títulos académicos falsos (San.Tv/Facebook)

Guardar

La coordinación nacional del Pacto Histórico solicitó a la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, que renuncie a su curul mientras avanza el análisis interno por las denuncias sobre presuntas irregularidades en sus diplomas académicos, certificaciones laborales y tarjeta profesional.

Sin embargo, todo parece apuntar a que la congresista no presentaría su dimisión, lo que ha generado ruido entre los integrantes de la bancada de oposición.

PUBLICIDAD

Estrada estaría negándose en medio de la polémica por los títulos falsos que habría presentado cuando fue contratista de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2025 por $78 millones.

Fuentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes por Caracol Radio confirmaron la situación la mañana del sábado 21 de noviembre, luego del comunicado emitido por la bancada el viernes 20 de noviembre.

Si Estrada presenta su dimisión, la renuncia deberá ser estudiada y aprobada por la misma dependencia que reveló la situación.

Hasta el momento, la Secretaría de la Cámara no ha recibido ninguna carta de renuncia de la congresista.

Estrada obtuvo poco más de 7.000 votos en las consultas de octubre, resultado que la ubicó en el segundo lugar de la lista cerrada del Pacto Histórico.

PUBLICIDAD

Con 27 años, la representante continúa aún con el rótulo de ser la congresista más joven.

La Comisión Nacional de Ética de la colectividad quedó encargada de estudiar el expediente de la congresista (Pacto Histórico)

Las decisiones que anunció el Pacto Histórico, por caso de Luz Verónica Estrada

La colectividad informó que convocó a su Comisión Nacional de Ética Provisional para el lunes 23 de noviembre, con el propósito de estudiar el caso.

En su pronunciamiento, el partido sostuvo que la congresista debe asumir su defensa ante las instancias internas y las autoridades competentes, con respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.

La petición ocurre después de que varias instituciones desconocieran documentos atribuidos a Estrada, quien llegó a la Cámara de Representantes en la lista del Pacto Histórico por Antioquia para el período 2026-2030.

PUBLICIDAD

La Universidad Nacional negó que Estrada fuera egresada de Ingeniería de Minas

El principal cuestionamiento recae sobre un diploma que atribuye a Estrada el título de ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con fecha de expedición del 16 de noviembre de 2021.

La universidad informó que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró registros que acrediten que la representante hubiera sido estudiante o egresada de ese programa.

La institución señaló además que presentó una denuncia ante la Fiscalía por el uso del documento.

El diploma contiene supuestas firmas de la decanatura de la Facultad de Minas, la rectoría y la Secretaría General. Verónica Botero Fernández, quien ocupaba la decanatura de esa facultad en la fecha que figura en el documento, afirmó que la rúbrica no le corresponde.

PUBLICIDAD

Botero Fernández aseguró que no firmó el diploma universitario que presentó Estrada (Congreso de la República/sitio web-Sede Medellín UNAL/Facebook)

La controversia se extendió a otro diploma atribuido a la Universidad de Antioquia.

La misma institución aseguró que no expidió ni ese título ni el acta de grado presentada a nombre de Estrada. Lo que más ha generado rechazo entre dirigentes políticos y la misma ciudadanía es que se confirmó que la universidad no ofrece ni ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas en su sede de Medellín.

El colegio, Copnia y una empresa minera también desconocieron documentos

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, informó que Estrada cursó hasta octavo grado y que su vínculo con el plantel terminó en 2017.

Esa versión también aparece en el Sistema Integrado de Matrícula, de acuerdo con los registros que se han conocido hasta el momento.

Otro de los documentos bajo cuestionamiento es una tarjeta profesional que la congresista habría presentado como ingeniera. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) no halló el registro en su sistema de autenticación.

PUBLICIDAD

Su director, Rubén Darío Ochoa, dijo a Caracol Radio que la entidad no expidió esa matrícula y que en 2025 negó una solicitud relacionada con ese trámite.

La compañía minera canadiense Aris Mining también negó que Estrada hubiera ocupado el cargo de jefa de Mina 4, como consta en una certificación laboral divulgada en medio de la controversia.

Estrada estaría negándose a presentar la renuncia a su curul (Luz Verónica Estrada Holguín/Facebook-Cristian Bayona/Colprensa)

La empresa indicó que la hoy congresista trabajó como operaria y calificó de impreciso el certificado fechado el 19 de febrero de 2025.

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si existieron irregularidades en los documentos académicos y profesionales presentados por la representante.

PUBLICIDAD

La actuación busca recaudar información ante las universidades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Congreso.

El caso también abrió interrogantes sobre el contrato que Estrada suscribió con la Dian. En los soportes de idoneidad para acceder a ese vínculo, habría adjuntado el diploma universitario, certificaciones de notas y constancias de experiencia laboral que ahora son objeto de cuestionamientos.

Luis Eduardo Llinás, quien dirigía la Dian cuando se firmó el contrato y luego integró la Unidad de Trabajo Legislativo de Estrada, afirmó que fue “asaltado en su buena fe”, en declaraciones a la misma emisora.

La eventual renuncia puede definir si la curul tiene reemplazo

La discusión dentro del Pacto Histórico también está relacionada con una posible aplicación de la figura conocida como ‘silla vacía’, que impide reemplazar a un integrante de una corporación de elección popular en casos específicos previstos en el artículo 134 de la Constitución.

PUBLICIDAD

De no aplicarse la 'silla vacía', la más opcionada a ocupar la curul en reemplazo de Estrada (si presenta su renuncia) sería Luisa Fernanda Giraldo Villada (@_luisagiraldo/IG)

La medida puede operar cuando existe una condena, una orden de captura o una vinculación formal a un proceso penal por delitos como los dolosos contra la administración pública, los relacionados con narcotráfico, grupos armados, mecanismos de participación democrática o delitos de lesa humanidad.

Por ahora, la congresista no tiene una vinculación formal a un proceso penal por esos hechos ni existe una decisión judicial de fondo.

Si presentara una renuncia antes de que se configurara ese escenario, la vacante podría ser cubierta por el siguiente candidato de la lista, siempre que las autoridades electorales determinen que se cumplen los requisitos legales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con La Silla Vacía, la eventual llamada a ocupar el escaño recaería en Luisa Fernanda Giraldo Villada, que figuró después de Estrada en la lista del Pacto Histórico para la Cámara por Antioquia.