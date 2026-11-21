La creadora de contenido se conmovió al leer un mensaje religioso que interpretó como una respuesta a sus dudas sobre la preparación de su marca para uno de sus primeros eventos comerciales (@ornellasierra/ Instagram)

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La creadora de contenido Ornella Sierra compartió con sus seguidores un video en el que aparece conmovida por un mensaje religioso que leyó mientras enfrentaba preocupaciones por un compromiso próximo de su emprendimiento.

La barranquillera explicó que atraviesa días de tensión ante la primera participación de su marca Lumeva en un evento de Bazar Vassar.

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Sierra relató que la empresa, dedicada a la venta de gomitas de colágeno para el cuidado capilar y de las uñas, tiene entre tres y cuatro meses de operación. La invitación al evento representa uno de sus primeros espacios de exposición directa ante potenciales clientes, una situación que, según explicó, le generó dudas sobre la preparación de la marca y el resultado de la actividad.

“Estoy llorando, pero les voy a decir por qué, no es nada malo”, dijo la influenciadora al inicio de la grabación. La creadora de contenido señaló que suele sentirse agobiada ante retos laborales y que en esta ocasión la preocupación aumentó por la responsabilidad de llevar su proyecto a una feria.

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La lectura conmovió a Sierra, quien interpretó el mensaje como una respuesta a sus preocupaciones. (@ornellasierra/ Instagram)

La publicación fue difundida en sus redes sociales, donde Sierra contó que, ante los temores, buscó una señal en un libro que le habían regalado. Afirmó que recurre a ese texto cuando se siente abrumada y que suele encontrar reflexiones relacionadas con la situación que vive.

El mensaje que encontró estuvo dirigido a la duda y el temor

La barranquillera leyó ante sus seguidores un fragmento que cuestionaba los pensamientos relacionados con el fracaso, la incertidumbre y la posibilidad de que las cosas no resulten como espera. El texto invitaba a dejar de anticipar escenarios negativos y a confiar en que el proceso podía conducir a un resultado favorable.

“¿Y si te dijera que saldrá mejor de lo que pensabas? ¿Y si este es el camino hacia tu milagro?”, leyó Sierra. La reflexión continuaba con una invitación a entregar las preocupaciones a Dios, no forzar aquello que está fuera del control personal y mantener la fe frente a lo que todavía no se puede ver.

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El mensaje provocó que la influenciadora no pudiera contener las lágrimas. Sierra explicó que lo interpretó como una respuesta a la ansiedad que sentía por la preparación del evento y por los retos propios de una empresa que está en sus primeros meses de funcionamiento.

La barranquillera buscó una reflexión religiosa en un libro que recibió como regalo. (@ornellasierra/Instagram)

La creadora de contenido también destacó que cuenta con un equipo de trabajo para el proyecto, aunque admitió que la organización de una actividad de esa magnitud la llevó a preguntarse si había asumido una responsabilidad para la que aún no se sentía completamente preparada.

“Yo todos los días me levanto y digo como que: ‘Ay, ¿yo para qué me puse a inventar?’”, comentó entre risas. Más adelante, explicó que pidió orientación en medio de sus temores porque desconocía cómo se desarrollaría la participación de Lumeva en el evento.

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Lumeva tendrá uno de sus primeros espacios de exposición

La participación en Bazar Vassar será una de las primeras experiencias de Lumeva en un evento comercial, según relató la influenciadora. La marca se enfoca en productos de colágeno destinados al cuidado del cabello, el fortalecimiento de las uñas y el brillo.

Sierra no detalló la fecha de la actividad ni el lugar donde estará ubicada su marca, aunque señaló que se realizará la semana siguiente a la publicación del video. La creadora compartió el episodio como una conversación directa con su comunidad, sin anunciar cambios en el proyecto ni dificultades operativas.

El mensaje tuvo reacciones de seguidores que la acompañaron con comentarios de apoyo y expresiones relacionadas con la fe. La influenciadora utilizó la publicación para hablar sobre la presión que le genera emprender y la necesidad de pedir ayuda cuando enfrenta temor o falta de certeza.

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La creadora de contenido reconoció que emprender le ha planteado dudas sobre su capacidad para asumir nuevos desafíos ( Ornella Sierra / Instagram)

La conversación sobre su emprendimiento llegó después de otra situación que la puso en el centro de los comentarios en redes sociales. Días antes, Sierra respondió una pregunta sobre la posibilidad de participar en Stream Fighters 5, una competencia de boxeo entre figuras de internet.

En aquella ocasión, la creadora dijo que no veía razones para enfrentarse con otra persona porque no sentía enojo contra nadie. “Siento que no tengo con quién pelear, ni tengo esa rabia contra alguien como para ir a pegarle”, afirmó durante una dinámica de preguntas y respuestas.

Ornella Sierra también recibió críticas por sus comentarios sobre Stream Fighters 5

La respuesta de Sierra sobre Stream Fighters 5 generó reacciones divididas. Algunos usuarios señalaron que una pelea de exhibición no requiere una enemistad previa, mientras otros respaldaron su decisión de no contemplar una participación en el ring.

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La influenciadora aclaró que le gusta el espectáculo que rodea a los participantes, sobre todo las entradas frente al público, aunque expresó dudas sobre cómo se vería dentro de una competencia de boxeo. La conversación se produjo tras la quinta edición del evento, que contó con la presencia de creadores de contenido como Yaya Muñoz, Valentino Lázaro, Emiro Navarro, Beba, Karola y Cami Pulgarín.

Días antes, Sierra había hablado sobre una posible participación en Stream Fighters 5. (@ornellasierra/Instagram)

Ahora, Sierra centró sus publicaciones en el avance de Lumeva y en la preparación para su primera experiencia en Bazar Vassar. Su mensaje a los seguidores concluyó con una reflexión sobre la fe como certeza frente a aquello que todavía no puede observarse.

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