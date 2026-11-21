Personas permanecen resguardadas en el área de comedor de una tienda Casa Ley en Guasave, Sinaloa, tras registrarse balaceras y operativos de seguridad en el exterior. Los presentes reciben alimentos y asistencia por parte del personal del establecimiento mientras esperan condiciones seguras para salir.

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Un supermercado local en Sinaloa resguardó a decenas de clientes la noche del viernes 20 de noviembre de 2026, cuando una jornada de violencia con balaceras, bloqueos carreteros e incendios de vehículos impidió que varias familias salieran de la tienda ubicada en Guasave debido a la detención de Fausto Isidro Meza Flores alias “El Chapo” Isidro. El personal del supermercado les permitió permanecer dentro del establecimiento y les entregó alimentos y bebidas mientras esperaban condiciones seguras para regresar a sus hogares mientras terminaban las balaceras.

Las personas quedaron atrapadas en el inmueble debido al riesgo que representaban los enfrentamientos armados registrados en distintos puntos de la región. La circulación también se complicó por los bloqueos y la quema de vehículos, lo que impidió que clientes y familias abandonaran el lugar durante la noche.

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Los trabajadores del super mercado llamado Casa Ley distribuyeron comida y bebidas entre quienes permanecieron bajo resguardo. La entrega ocurrió mientras las personas esperaban indicaciones de las autoridades y una reducción del peligro en las zonas donde se registraban los hechos violentos.

La permanencia dentro de la tienda se tomó como una medida preventiva. Los clientes no pudieron retirarse hasta que existieran condiciones que permitieran su salida sin poner en riesgo su integridad física.

Un supermercado de Sinaloa resguardó y alimentpó con sandwiches a clientes que no podían ir a sus casas debido a la fuerte balacera entre fuerzas federales y sicarios por la detención de El Chapo Iisidro Foto: Captura de pantalla video

Enfrentamientos y bloqueos complicaron el regreso a casa

La jornada de violencia comenzó después de una agresión contra fuerzas federales. El ataque derivó en enfrentamientos armados por aire y tierra en distintos puntos de Guasave, situación que obligó a extremar las medidas de seguridad para mantener a la población alejada de las zonas de conflicto.

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El riesgo no se limitó a ese municipio. En Ahome también se reportaron bloqueos y vehículos incendiados en la carretera Los Mochis-Topolobampo, el lateral 18 y el cruce con el bulevar 20 de Noviembre.

Las afectaciones en esas vialidades dificultaron el tránsito y aumentaron el temor entre la población. La interrupción de la circulación también complicó el traslado de las personas que buscaban regresar a sus casas durante la noche.

Dentro de Casa Ley Guasave, los clientes permanecieron juntos mientras esperaban que el entorno fuera seguro. El personal mantuvo el apoyo con alimentos y bebidas durante el periodo en que las familias no pudieron salir.

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Presentación informativa que detalla la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", en Guasave, Sinaloa. El material expone su traslado a la Ciudad de México ante la FEMDO junto a otros dos detenidos, los hechos de violencia derivados del operativo, sus antecedentes con la organización de los Beltrán Leyva y la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

La tienda funcionó como punto de resguardo para quienes se encontraban en sus instalaciones cuando comenzaron las balaceras, los bloqueos y los incendios de vehículos. La decisión permitió que las personas evitaran desplazarse por las zonas afectadas.

La atención se concentró en cubrir las necesidades básicas de los clientes mientras continuaba la violencia en la región. La comida y las bebidas fueron entregadas a quienes esperaban el momento adecuado para abandonar el establecimiento.

El escenario de riesgo también llevó a mantener alejadas a las personas de los puntos donde se desarrollaban los enfrentamientos. La salida quedó pendiente hasta que las condiciones permitieran un regreso seguro a los hogares.

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(Foto: FBI)

La noche terminó con clientes y familias resguardados dentro del supermercado, a la espera de que disminuyeran los peligros en las calles y carreteras de Guasave y Ahome.

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado como líder del Cártel de Guasave y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales en Sinaloa la noche del viernes 20 de noviembre.

La captura del narcotraficante desató una jornada de enfrentamientos, bloqueos carreteros y vehículos incendiados que paralizaron distintas zonas del municipio.

Grabación ciudadana registrada de noche en una zona urbana de Guasave, Sinaloa, donde se observa una calle con vehículos estacionados y comercios locales bajo iluminación pública. Según testimonios y reportes locales, se registraron detonaciones de arma de fuego vinculadas a enfrentamientos en la zona, lo que provocó que habitantes y transeúntes buscaran refugio en inmuebles cercanos para resguardarse.

El registro describe a Meza Flores como un hombre de aproximadamente 1.75 metros de estatura, complexión media, tez moreno claro, cabello negro corto y barba cerrada. Al momento de su detención vestía playera, pantalón y calzado negros.

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Un documento oficial del Registro Nacional de Detenciones de México registra la captura y el traslado de Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro. (Gobierno de México)

Operativo para detener a ‘El Chapo Isidro’ desata enfrentamientos en Guasave

Grabación ciudadana registrada de noche en una zona urbana de Guasave, Sinaloa, donde se observa una calle con vehículos estacionados y comercios locales bajo iluminación pública. Según testimonios y reportes locales, se registraron detonaciones de arma de fuego vinculadas a enfrentamientos en la zona, lo que provocó que habitantes y transeúntes buscaran refugio en inmuebles cercanos para resguardarse.

La movilización federal ocurrió en Guasave, considerado el principal bastión de la organización encabezada por Meza Flores. Los primeros enfrentamientos se reportaron en las inmediaciones de los callejones de Guasavito y posteriormente se extendieron hacia el Centro, el Malecón y la salida sur de la carretera Internacional México 15, rumbo a Las Brisas.

También hubo reportes de detonaciones en la autopista Benito Juárez, La Costera y municipios cercanos como Angostura y Salvador Alvarado.