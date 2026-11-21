(Captura de pantalla / Paramount+)

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El mexicano Santiago Luna consiguió una victoria importante en su camino dentro de la UFC al derrotar por decisión dividida al español Aleksandre Topuria, en un combate de mucho intercambio y presión que se extendió hasta el tercer asalto en la función celebrada en Doha.

Con apenas 22 años, el tijuanense conocido como BorderBoy respondió después de sufrir su primera derrota en la compañía ante Bryce Mitchell. En esta ocasión, mantuvo una ofensiva constante frente a Topuria y convenció a dos de los tres jueces para quedarse con el triunfo.

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Santiago Luna y Aleksandre Topuria: edad, estatura, peso y alcance

(Captura de pantalla / Paramount+)

Los dos peleadores llegaron al combate con el mismo peso: 61.7 kilogramos, correspondiente a la división de peso gallo. Sin embargo, existen diferencias en sus características físicas que vale la pena destacar.

Aleksandre Topuria, de 30 años, registró una estatura de 1.70 metros y un alcance de brazos de 1.73 metros. Por su parte, el mexicano Santiago Luna, de 22 años, mide 1.75 metros y cuenta con un alcance de 1.88 metros.

Esto representó una diferencia de cinco centímetros de estatura y 15 centímetros de alcance a favor de BorderBoy, quien también es ocho años menor que su rival.

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Santiago Luna y Aleksandre Topuria protagonizaron un combate de alto ritmo

(Captura de pantalla / Paramount+)

Desde el primer asalto, el mexicano salió con una actitud agresiva y buscó imponer condiciones mediante el volumen de golpes. Sin embargo, Aleksandre respondió con una guardia sólida y un boxeo preciso que le permitió conectar varias derechas contundentes.

Uno de esos impactos llegó a sentar a Luna, quien también tuvo que defender los intentos de derribo del hispanogeorgiano. Topuria trabajó con paciencia, controló la distancia y aprovechó sus oportunidades para frenar los avances del mexicano.

En el segundo round, Luna volvió a tomar la iniciativa y mantuvo la presión, aunque Topuria consiguió controlar el centro del octágono. El español respondió con combinaciones de derecha y una buena defensa en los intercambios a corta distancia, mientras el mexicano recurrió también a los codos para intentar hacer daño.

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Para el tercer episodio, BorderBoy insistió con una ofensiva de mucho volumen. Topuria buscó contrarrestar sus ataques con derechas y movimientos de cabeza para esquivar los golpes, pero Luna no dejó de presionar hasta el cierre de la pelea.

Así puntuaron los jueces la victoria de Santiago Luna

(Captura de pantalla / Paramount+)

Después de tres asaltos, los jueces dieron la victoria al mexicano por decisión dividida, con tarjetas de 28-29, 29-28 y 29-28.

El resultado representa un impulso para Luna en la división de peso gallo, luego de su primer tropiezo en la UFC, mientras que Topuria no pudo quedarse con el triunfo en su regreso al octágono.