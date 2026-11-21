Guillermo del Toro rechaza integrarse a franquicias de Hollywood tras responder a una consulta en la red social X. (REUTERS/Daniel Cole)

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Guillermo del Toro respondió el 21 de noviembre de 2026 con tres palabras un comentario de un usuario en X que le preguntaba qué franquicia le gustaría integrar si tuviera la oportunidad: “No pos no”. La respuesta del director tapatío sintetizó en un instante una postura que lleva años sosteniendo fuera de los grandes universos cinematográficos compartidos de Hollywood.

El tuit al que respondió Guillermo del Toro fue publicado por un usuario el 20 de noviembre de 2026. “Maestro, yo tengo una duda para usted. Imaginemos por un momento que usted pudiera ser parte de alguna franquicia icónica. ¿Cuál le gustaría?”, escribió.

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Guillermo del Toro descartó el día anterior cualquier vínculo con Star Wars y Marvel

El cineasta mexicano desmiente negociaciones con las marcas de Marvel y Star Wars. (@FICM)

La respuesta de tres palabras llegó un día después de que Guillermo del Toro publicara, también en X, un desmentido explícito sobre los rumores que lo vinculaban a proyectos de Star Wars y del Universo Cinematográfico de Marvel. “Solo algunos datos —escribió el 19 de noviembre de 2026—. Sé que algunos tomarán este desmentido como una confirmación. No estoy en conversaciones con ninguna propiedad de Star Wars ni de Marvel, en ninguna capacidad. Para nada. Estoy involucrado en escribir un guion, preparando mi película de stop motion en ShadowMachine, produciendo algunas cosas para otros, y eso es todo.”

Al día siguiente, en una segunda publicación, Guillermo del Toro reconoció que sí había existido un proyecto vinculado a esa galaxia muy, muy lejana. Reveló que junto al guionista David S. Goyer escribió un guion titulado The Rise and Fall of Jabba the Hutt y que llegó a desarrollar arte conceptual y esculturas para el film. Lucasfilm nunca aprobó el proyecto.

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Guillermo del Toro lleva más de 30 años construyendo una carrera al margen de los universos compartidos

Lucasfilm descartó en el pasado un proyecto de Guillermo del Toro y David S. Goyer sobre el personaje Jabba the Hutt. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Nacido el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México, Guillermo del Toro debutó como director de largometrajes con Cronos en 1993. Desde entonces dirigió quince películas, entre ellas Blade II (2002), Hellboy (2004), Pan’s Labyrinth (2006), The Shape of Water (2017) y Frankenstein (2025). Su única incursión en territorio de franquicia ajena fue Blade II y los dos Hellboy, personajes de cómic que manejó con libertad creativa propia.

La única vez que Guillermo del Toro estuvo a punto de sumergirse en un universo de escala masiva fue con The Hobbit. En mayo de 2010, después de casi dos años de preproducción en Wellington, Nueva Zelanda, donde diseñó mundos y desarrolló criaturas basadas en la obra de J.R.R. Tolkien, el director anunció su salida del proyecto.

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“Después de casi dos años viviendo, respirando y diseñando un mundo tan rico como la Tierra Media de Tolkien, debo, con gran pesar, apartarme de la dirección de estas maravillosas películas”, declaró. El motivo fue la acumulación de retrasos provocados por los problemas financieros del estudio MGM, que arrastraba entonces una deuda de 3.700 millones de dólares y no había dado luz verde formal a la producción. Peter Jackson, productor ejecutivo, confirmó que Guillermo del Toro no podía comprometerse a vivir seis años en Nueva Zelanda cuando su acuerdo original era de tres. Jackson terminó dirigiendo los tres films.

Guillermo del Toro le recomendó a Alfonso Cuarón que leyera los libros de Harry Potter

Guillermo del Toro abandonó la dirección de The Hobbit en mayo de 2010 debido a los problemas financieros de MGM. (Infobae México)

Cuando Alfonso Cuarón recibió la oferta de dirigir Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, llamó a su Guillermo del Toro para contarle que la había tomado a la ligera, sin haber leído los libros ni visto las películas.

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Guillermo del Toro no lo dejó terminar. “Flaco, ¿has leído los libros?”, le preguntó. Cuando Alfonso Cuarón dijo que no, Guillermo del Toro respondió en español con un vocabulario que, según el propio Alfonso Cuarón, “es sencillamente intraducible”: le ordenó ir de inmediato a la librería, comprar los libros y llamarle cuando los hubiera leído.

Alfonso Cuarón siguió la instrucción. A mitad de Prisoner of Azkaban llamó a Guillermo del Toro para concederle la razón. “El material es realmente grandioso”, le dijo. “Bueno, ya ves, maldito…”, respondió Guillermo del Toro, según contó Alfonso Cuarón. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) es considerada por la crítica la mejor entrega de la saga.

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Guillermo del Toro prepara una película de stop motion con Netflix y ShadowMachine

El realizador prepara la película en stop motion The Buried Giant en colaboración con el estudio ShadowMachine y Netflix.

El proyecto en el que trabaja actualmente Guillermo del Toro es The Buried Giant, una adaptación de la novela homónima del escritor Kazuo Ishiguro, publicada en 2015. El director coescribe el guion junto a Dennis Kelly y ShadowMachine se encarga de la animación. Es el mismo estudio con el que Guillermo del Toro colaboró en Guillermo del Toro’s Pinocchio (2022), que ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Netflix financia la producción, que no tiene fecha de estreno confirmada. El director adelantó que el proceso será largo. “Nos llevará años. Es increíblemente difícil”, declaró. También confirmó que Ron Perlman, actor con quien colaboró en Hellboy y Hellboy II: The Golden Army, participará en el proyecto.

Frankenstein (2025), su último largometraje, protagonizado por Jacob Elordi en el papel de la Criatura junto a Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz, se estrenó en Netflix y sumó nuevas nominaciones al Oscar en la edición de 2026.

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