Zuleta rechazó los señalamientos de Montoya, aseguró que deberá demostrar sus acusaciones ante la justicia y atribuyó las declaraciones a disputas políticas internas del Pacto Histórico en Antioquia (Cámara de Representante/Prensa Isabel Zuleta)

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La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta anunció que presentará una denuncia penal contra Alejandra Montoya, exintegrante de la coordinación de Colombia Humana en Medellín, quien reveló en una entrevista radial presuntas irregularidades en el proceso de selección de candidaturas en Antioquia y señaló a dirigentes del movimiento por su participación en la definición del aval de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín.

Montoya aseguró haber presenciado el procedimiento de conformación de listas y habló sobre la elección de delegados, las presuntas presiones durante una asamblea y la influencia de dirigentes políticos, incluída Zuleta, en la postulación de Estrada. Sus declaraciones se produjeron en una entrevista en Caracol Radio, en medio de cuestionamientos a los documentos académicos y profesionales presentados por la congresista del Pacto Histórico.

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Zuleta, quien reconoció haber respaldado la candidatura de Estrada, negó haber tenido responsabilidades en la entrega de avales o en la verificación de los requisitos de los aspirantes.

Zuleta anunció una denuncia por injuria y calumnia

La senadora negó haber tenido responsabilidades en la entrega de avales y afirmó que no desempeñaba ese rol dentro de la organización política. Sostuvo que no puede ser responsabilizada por actuaciones individuales de otras personas (Colprensa)

A través de su cuenta de X, la congresista aseguró que Montoya deberá responder por sus acusaciones y cuestionó a sectores del partido que, según ella, estarían aprovechando la controversia con fines electorales. “Presentaré denuncia penal por injuria y calumnia en contra de la señora Alejandra Montoya”, escribió Zuleta, quien afirmó que las declaraciones de la exintegrante de Colombia Humana son calumniosas y tendrán que ser demostradas.

“(quien pertenece a un sector político en Antioquia del Pacto cuyo resentimiento le provoca estas calumnias en mi contra por las disputas internas) miente y tendrá que probar sus afirmaciones calumniosas, sé que unos sectores del Pacto celebran esta situación tan indignante porque ya hacen cálculos políticos y poco les importa la exigencia de transparencia a la que nos debemos como proyecto político”, agregó.

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Zuleta también cuestionó a integrantes de la colectividad que, según dijo, se estarían sumando a los ataques en su contra y aseguró que no tienen relación con los hechos que se le atribuyen. “Se frotan las manos y se unen a la derecha involucrandonos a quienes no tenemos nada que ver con un comportamiento de responsabilidad exclusivamente individual, por fortuna son una minoría en este hermoso proyecto que lucha por los oprimidos en Colombia, el problema es que están dispuestos a cualquier cosa”.

Frente a los señalamientos sobre su participación en la entrega del aval a Verónica Estrada, la senadora negó haber tenido esa responsabilidad dentro del partido y explicó que, aunque puede haber errores en la selección de personas, no se le pueden atribuir actuaciones ajenas.

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La senadora también negó tener vínculos con Luis Eduardo Llinás y Olmedo López distintos a los encuentros que sostuvo durante la campaña electoral, y aseguró desconocer la relación que estos habrían tenido con Estrada (@ISAZULETA/X)

“Nunca avalé a nadie porque no he tenido ese rol en el partido. ¿Nos podemos equivocar con las personas? claro, nadie es inmune al engaño y la falsedad, pero que se use está situación para atacar a quienes no tenemos nada que ver es mezquindad”, manifestó, defendiendo su respaldo a candidaturas de mujeres de sectores populares y asegurando que continuará participando en procesos políticos, pese a las acusaciones que considera motivadas por intereses particulares.

Zuleta también se refirió a Luis Eduardo Llinás y Olmedo López, negó tener vínculos con ellos más allá de los encuentros durante la campaña electoral y aseguró que desconoce la relación que ambos habrían tenido con Verónica Estrada.

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“Nunca he tenido nada que ver con Luis Eduardo Llinas, menos con Olmedo, los conocí en campaña y el proceso político, a Llinas como gerente de la campaña en Antioquia, a Olmedo me lo presentó el propio Llinas como parte de la campaña. Desconozco como conoció Verónica a Llinas y cuál fue su relación. La mía fue estrictamente por su papel en la campaña”, dijo la congresista.

Finalmente, afirmó que continuará en sus actividades políticas y sociales, defendiendo las causas que ha respaldado, y advirtió que responderá a los ataques que, según ella, se preparan en su contra.

“Deben saber que me defenderé de sus ataques premeditados como lo hago con la derecha, para mí son de derecha quienes usan la política para beneficiarse así mismos mucho más si lo hacen con trampas y engaños. A estos sectores internos y otros externos que buscan atacarme les informo que seguiré luchando por la paz, la defensa de los derechos sociales y ambientales, en los espacios políticos y sociales me sean posibles, no desistiré”.

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Montoya señaló presuntas irregularidades en el aval político otorgado a Estrada

Montoya denunció presuntas irregularidades en la selección de candidaturas del Pacto Histórico en Antioquia y señaló a Zuleta y al representante Alejandro Toro por su participación en una asamblea realizada el 27 de julio de 2025, en la que se habrían elegido delegados para intervenir en la definición de aspirantes (Cámara de Representantes)

En la entrevista con Caracol Radio, Montoya afirmó que el 27 de julio de 2025 se llevó a cabo una asamblea promovida por la senadora Isabel Cristina Zuleta y el representante Alejandro Toro, en la que se eligieron delegados que posteriormente participarían en la selección de candidaturas del partido en Antioquia.

Montoya cuestionó la participación de los congresistas en ese procedimiento y señaló que, a su juicio, existía un conflicto de intereses. “Hubo una asamblea promovida por estos dos congresistas donde eligieron unos delegados propios. Precisamente esos delegados tenían como función elegir cuáles iban a ser los candidatos del partido o que esos candidatos pasaran todos los filtros. Entonces, qué ironía que uno puede ser juez y parte”, afirmó.

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También aseguró que Estrada participó en la consulta interna después de esa reunión, pese a que, según Montoya, no era conocida por los asistentes. Indicó que la asamblea se desarrolló a puerta cerrada y cuestionó la forma en que fueron seleccionados los delegados.

Sobre el desarrollo de la reunión, la exintegrante de Colombia Humana denunció presuntas presiones para orientar los votos. “Pasaban papelitos a los delegados para decirles por quiénes tenían que votar”, sostuvo durante la entrevista.

Montoya vinculó la candidatura con Luis Eduardo Llinás y Olmedo López

Montoya afirmó que Luis Eduardo Llinás habría promovido la candidatura de Estrada y relacionó los resultados de la consulta, en la que la representante obtuvo más de 7.000 votos, con la influencia política que, según ella, ese sector tiene en Antioquia (@GloriaFlorezSI/X)

La exintegrante de Colombia Humana también señaló a Luis Eduardo Llinás, quien fue gerente de la campaña de Gustavo Petro en Antioquia, como la persona que, según ella, habría promovido la candidatura de Estrada. “Para nadie es un secreto en Antioquia (...) era entendible que era su candidata y eso se dejó entrever en esos espacios, incluso con las otras candidaturas”, dijo Montoya, al referirse a la presunta cercanía entre Llinás y la representante.

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Añadió que Estrada obtuvo más de 7.000 votos en la consulta interna y relacionó ese resultado con las zonas donde, según ella, Llinás y Zuleta tienen influencia política.

Montoya también mencionó a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), investigado por el caso de corrupción en esa entidad. Aseguró que lo conoció durante la campaña presidencial de Petro, cuando, según su relato, se encontraba junto a Llinás e Isabel Zuleta.