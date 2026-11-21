Instalaciones de la mina Campo Morado, en Guerrero, que estaría bajo el control de La Nueva Familia Michoacana. Crédito: Luca Mining Corp.

Guardar

Este viernes, el fiscal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, hizo pública una acusación por narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de migrantes lavado de dinero y apoyo al terrorismo contra 21 presuntos integrantes y colaboradores del cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

La extensa acusación señala que la organización criminal liderada por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias ‘Pez’ o ‘Don Gambino’, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias ‘Fresa’ o ‘Chino’, habría tomado el control de la mina Campo Morado, en Guerrero, para financiar sus actividades criminales.

PUBLICIDAD

La Nueva Familia Michoacana controlaría la mina Campo Morado para intercambiar minerales por precursores químicos

De acuerdo con la acusación formulada en Estados Unidos, la organización criminal liderada por los hermanos Olascoaga no solo se limitó a extorsionar a mineros independientes, pues, con el paso del tiempo, se dedicó a controlar minas completas, sobre todo, en Guerrero.

Una de las minas que supuestamente cayó en manos de La Nueva Familia Michoacana fue Campo Morado, ubicada en el municipio de Arcelia, en la región de la Tierra Caliente.

Dicha mina es propiedad de Luca Mining Corp, es una empresa minera originaria de Canadá, con sede en Vancouver.

Datos de la empresa canadiense detallan que Campo Morado es una mina subterránea en una zona montañosa y remota (alrededor de mil 500 metros de altitud), con una propiedad de más de 12 mil hectáreas.

PUBLICIDAD

Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son los líderes de La Nueva Familia Michoacana, organización del narcotráfico (Foto: DEA)

Cártel controla mina para financiar sus operaciones criminales

La acusación federal con número de causa DR:26-CR-03395-AM, presentada el 18 de noviembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Oeste de Texas, División Del Rio, detalla que este cártel ha desarrollado rápidamente operaciones mineras.

Según el documento de 58 páginas, “en lugar de extorsionar sistemáticamente a los mineros independientes, el cártel La Nueva Familia Michoacana controla ahora minas enteras, como la mina Campo Morado, en Guerrero”.

“El control de minerales de gran demanda en la cadena de suministro global ha resultado muy ventajoso para el cártel LNFM, que actualmente cuenta con un sistema de trueque sofisticado y de amplio alcance con empresas chinas”, explicaron las autoridades norteamericanas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta parte de la acusación, es que la organización criminal liderada por el ‘Pez’ y el ‘Fresa’ “intercambia minerales mexicanos por cargamentos de precursores químicos chinos, los cuales se utilizan en la distribución de drogas”.

Expanden su producción y distribución de drogas

Además, el documento sostiene que el control de minerales demandados internacionalmente habría fortalecido las finanzas del grupo; y gracias al intercambio con las empresas chinas, LNFM habría podido expandir su producción o distribución de drogas.

La acusación federal estadounidense señala que los hermanos Hurtado Olascoaga y otros 19 implicados presuntamente participaron en una red criminal que operó desde enero de 2006 en México, Estados Unidos y otros lugares.

PUBLICIDAD

Objetivo de Estados Unidos es acabar por completo con los cárteles mexicanos

Cabe recordar que La Nueva Familia Michoacana fue designada por el gobierno estadounidense como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025.

“Esta acusación histórica demuestra la fortaleza del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y lo que se puede lograr mediante nuestras alianzas con las fuerzas del orden federales.

Instalaciones de la mina Campo Morado, en Guerrero. Crédito: Luca Mining Corp.

“Nuestro objetivo es eliminar por completo a los cárteles mexicanos. Desmantelar sus redes de narcotráfico, impedir que acumulen un arsenal de armas de fuego introducidas ilegalmente y procesarlos como los terroristas que son, es precisamente la manera de lograrlo”, declaró Simmons.

La Nueva Familia Michoacana opera desde 2006

De acuerdo con documentos judiciales, los 21 acusados habrían conspirado para cometer al menos dos delitos vinculados con crimen organizado. Las acusaciones incluyen narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y traslado ilegal de migrantes con fines de lucro.

PUBLICIDAD

La investigación señala que, desde 2006, los hermanos Hurtado Olascoaga y sus presuntos colaboradores habrían participado en una red para importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína, heroína y metanfetamina.

Distribuyen droga en la Unión Americana

Según la acusación, los cargamentos llegaban a almacenes operados por La Nueva Familia Michoacana en distintas zonas de Estados Unidos. Desde esos puntos, la organización presuntamente dividía la droga en cantidades menores para distribuirla y venderla.

Asimismo, la carpeta judicial documenta varios decomisos. En uno de ellos, autoridades aseguraron cerca de 2.06 kilogramos de cocaína escondidos en el colector de admisión del motor de un vehículo. Los paquetes estaban envueltos en papel aluminio.

PUBLICIDAD

Acusación presentada contra los hermanos Hurtado y 19 personas más en EEUU. Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos

Los 14 cargos contemplan conspiración bajo la ley federal contra el crimen organizado, conocida como RICO; importación y distribución de drogas; tráfico de armas de fuego; contrabando de mercancías desde la Unión Americana, y lavado internacional de dinero.

Dicha acusación también incluye delitos por el traslado ilegal de migrantes que habría derivado en muertes. Además, se imputa conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

Muy serio lo que se reveló desde Texas, Estados Unidos, pues las autoridades de aquel país acusan a La Nueva Familia Michoacana de controlar minas en Guerrero para intercambiar minerales por precursores químicos de empresas chinas.

PUBLICIDAD