Ernesto Ruffo Appel acusa que no recibe pago de pensiones tras congelamiento de cuentas por la UIF: replica método Rocha Moya.

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Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, denunció que lleva más de un mes sin recibir ingresos debido al congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Aunque actualmente cumple prisión domiciliaria y cuenta con una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo, aseguró que no tiene acceso al dinero necesario para cubrir sus gastos básicos.

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El caso cobra relevancia luego de que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y acusado por Estados Unidos de nexos con el Cártel de Sinaloa, consiguiera recuperar el acceso a cuentas bancarias destinadas al depósito de sus pensiones y jubilaciones, mediante una resolución judicial que obligó a la UIF a liberar esos recursos, aunque mantuvo congelado el resto de su patrimonio.

Ruffo Appel asegura que depende de familiares y amigos para sobrevivir

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el exmandatario explicó que depende económicamente de sus familiares y amigos, quienes le llevan alimentos y reúnen dinero para pagar servicios como electricidad y agua. Su situación ocurre mientras continúa el proceso judicial en su contra, por lo que busca recuperar el acceso a sus recursos, particularmente a los relacionados con sus pensiones.

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Durante la conversación radiofónica, Ruffo Appel describió las dificultades económicas que enfrenta desde que sus cuentas quedaron bloqueadas. Aseguró que no recibe ningún ingreso y que sus necesidades cotidianas dependen de la ayuda que le proporcionan personas cercanas.

“Todo lo que se refiere a dineros, mis cuentas bancarias, pensiones, está congelado, no recibo yo ningún ingreso. Estoy viviendo porque mi familia, amigos, traen cosas aquí a la casa, alimentos, y se junta dinerito para pagar la luz, el agua, todo eso. No tengo yo ningún ingreso”, relató.

El exgobernador también señaló que el bloqueo financiero lleva más de un mes y que, pese a contar con una resolución judicial favorable dentro del proceso de amparo, todavía no consigue disponer de sus recursos.

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Ruffo explicó que su condición de investigado y el hecho de permanecer en su domicilio no significan que tenga resuelta su situación económica. Incluso reconoció que, mientras permanece bajo resguardo de la Guardia Nacional, depende de terceros para cubrir sus necesidades.

Ruffo Appel enfrenta acusaciones por huachicol fiscal. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

“Yo aún soy ciudadano, me tienen vinculado a un proceso. Qué fortuna de poder estar en casa en arraigo domiciliario, aquí está afuera la Guardia Nacional, pero en cuanto a que cómo vives, cómo pagas tus gastos, pues nada, así que estás a merced”, expresó.

¿Por qué Ruffo Appel permanece en prisión domiciliaria?

Ernesto Ruffo Appel dejó el penal del Altiplano en septiembre de 2026, después de que un juez autorizara sustituir la prisión preventiva por el resguardo domiciliario en su vivienda de Ensenada, Baja California.

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La resolución llegó después de que su defensa presentara nuevos elementos para solicitar el cambio de medida cautelar. Entre los argumentos estuvieron documentos médicos, dictámenes forenses y pruebas relacionadas con el arraigo del exmandatario en esa localidad.

La defensa también acreditó que Ruffo Appel tiene vínculos familiares y patrimoniales con el domicilio donde cumple la medida, además de haber vivido ahí durante varios años. Estos elementos fueron considerados durante la revisión judicial de su situación.

Sin embargo, la prisión domiciliaria no significó que desaparecieran las restricciones financieras. El bloqueo de sus cuentas, atribuido a la UIF, permaneció vigente y la defensa anticipó que buscaría mecanismos legales para que pudiera disponer de dinero para subsistir.

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Entre las condiciones y circunstancias que rodean su situación destacan:

Arraigo domiciliario: debe permanecer en su vivienda de Ensenada mientras continúa el proceso.

Vigilancia: cuenta con presencia de elementos de la Guardia Nacional en el exterior del domicilio.

Restricciones judiciales: tiene prohibido comunicarse con personas involucradas en la investigación.

Bloqueo financiero: sus recursos bancarios permanecen restringidos, de acuerdo con sus declaraciones.

El exgobernador enfrenta un proceso relacionado con el presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada. Las acusaciones forman parte de una investigación que continúa en curso, por lo que su situación jurídica todavía no tiene una resolución definitiva.

El precedente de Rocha Moya: así consiguió recuperar sus pensiones

Rocha Moya logró recuperar pago de pensiones. (Foto: redes sociales)

La situación de Ruffo Appel coincide con un caso reciente que involucra a Rubén Rocha Moya, exgobernador con licencia de Sinaloa, quien consiguió que se liberaran los recursos destinados al pago de sus pensiones y jubilaciones, pese a que la UIF mantiene congelado el resto de sus cuentas.

En días recientes, Rocha Moya obtuvo una suspensión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), después de que sus gestiones ante la autoridad financiera no consiguieran levantar el bloqueo. La resolución permitió que volviera a disponer de los depósitos correspondientes al ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

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El argumento central fue el principio de inembargabilidad de las pensiones, que protege este tipo de prestaciones. La medida no representó la liberación completa de su patrimonio, sino únicamente el acceso a los recursos identificados como pagos de jubilación y pensiones.

De acuerdo con los montos reportados, las prestaciones que Rocha Moya podría recibir anualmente se distribuyen de la siguiente manera:

Universidad Autónoma de Sinaloa: 760 mil 313 pesos.

IMSS: 554 mil 697 pesos.

ISSSTE: 290 mil 286 pesos.

En conjunto, las cantidades representan un millón 605 mil 296 pesos anuales, sin considerar otros recursos que continúan sujetos al bloqueo financiero.