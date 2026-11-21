Carlos Jiménez acusa a la defensa legal de Vadhir Derbez de ofrecerle sobornos para frenar la difusión de sus notas. (g/telediario oficial - ig/vadhird)

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El periodista Carlos Jiménez acusó públicamente al abogado Enrique González Casanova de haberle enviado intermediarios para ofrecerle dinero a cambio de que retirara publicaciones y dejara de informar sobre las denuncias de agresión sexual que involucran al actor Vadhir Derbez. La acusación se produjo mediante un mensaje en redes sociales, en respuesta a declaraciones previas del propio actor.

Enrique González Casanova, quien representa a Vadhir Derbez en dos procesos penales abiertos en su contra, había señalado días antes al comunicador de tener acceso a información privilegiada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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Carlos Jiménez afirma que la defensa de Vadhir Derbez le propuso un pago inicial y mensualidades

Carlos Jiménez sostiene que compareció ante las autoridades y entregó pruebas para desestimar una denuncia en su contra. (Redes sociales)

Carlos Jiménez detalló que el ofrecimiento habría contemplado dos modalidades: una cantidad de entrada y una mensualidad periódica. Ambos pagos estarían condicionados a que el periodista eliminara publicaciones en X —antes Twitter— y no volviera a mencionar a Vadhir Derbez en sus notas.

“Pero también abogado, debería decirle que usted mandó a sus enviados a ofrecerme dinero”, declaró Carlos Jiménez en su mensaje.

El comunicador no especificó los montos que, según su versión, le habrían ofrecido, ni identificó públicamente a las personas que, afirma, actuaron como intermediarias de Enrique González Casanova.

“Este pago que usted señala como entrada y esa mensualidad que usted mandó a ofrecerme a cambio de que bajara mis tuits y ya no me lo mencionara en mis notas”, agregó Carlos Jiménez en la misma publicación.

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El periodista explicó que hará pública su postura en cada oportunidad precisamente para evitar que, en el futuro, se le atribuya haber aceptado algún beneficio económico. “No voy a dejar de hablar del tema para que después no haya una sola persona que diga que acepté ese ofrecimiento que usted me hizo”, afirmó.

Carlos Jiménez también respondió a una denuncia presentada en su contra

El abogado Enrique González Casanova señala que Carlos Jiménez posee datos confidenciales sobre la investigación penal. (IG)

En el mismo mensaje, Carlos Jiménez abordó una denuncia penal que Vadhir Derbez habría mencionado como parte de su respuesta al periodista. Carlos Jiménez rechazó que ese antecedente afectara la validez de su cobertura y sostuvo que, cuando fue citado por las autoridades, se presentó sin condiciones.

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“A diferencia de usted, yo no me escondí cuando la autoridad me requirió en aquel momento”, declaró Carlos Jiménez.

El periodista aseguró haber comparecido ante el Ministerio Público y un juez, y afirmó haber aportado pruebas para refutar los señalamientos. “Yo sí presenté las pruebas de que era una falsedad esa acusación en mi contra”, sostuvo.

Enrique González Casanova acusó a Carlos Jiménez de tener datos que ni la defensa conoce

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga a una agente del Ministerio Público por la presunta entrega indebida del expediente. (IG)

La confrontación entre el comunicador y el abogado escaló días antes de la acusación de soborno. Enrique González Casanova había cuestionado públicamente cómo Carlos Jiménez obtuvo información sobre una carpeta de investigación en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas —conocida como Fevimtra— de la Fiscalía General de la República, antes de que la propia defensa tuviera acceso a ella.

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“Luego aparece un periodista, C4, Carlos Jiménez, y empieza a perseguir a Vadhir y tiene información sumamente privilegiada de la Fiscalía que ni siquiera nosotros tenemos”, declaró Enrique González Casanova.

El abogado atribuyó las presuntas filtraciones a lo que describió como una “banda delincuencial” con contactos dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aunque aclaró que por el momento no tiene elementos para imputar directamente a ninguna autoridad.

La Fiscalía capitalina investiga a una agente del Ministerio Público por filtrar el expediente, según Carlos Jiménez

Una orden de comparecencia solicitada por la Fiscalía requeriría aval judicial y serviría para realizar una audiencia inicial, sin representar un ingreso automático a prisión. (Foto: Redes Sociales)

Carlos Jiménez informó el 9 de noviembre de 2026 que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantendría abierta una indagatoria contra Carla Rodríguez Saldaña, agente del Ministerio Público adscrita al área de Delitos Sexuales, por presuntamente haber entregado el expediente de Vadhir Derbez al abogado Enrique González Casanova. La funcionaria se encuentra suspendida y las autoridades buscan separarla definitivamente del cargo, además de imputarla por delitos cometidos por servidores públicos, según el periodista.

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En esa misma fecha, Carlos Jiménez también señaló presuntas irregularidades en el amparo que permitió a Vadhir Derbez permanecer en libertad pese a contar la Fiscalía con una orden de aprehensión. El comunicador indicó que la jueza Décimo Primera de Distrito Emma Cristina Carlos Ávalos concedió la suspensión con condiciones que, en su evaluación, beneficiaron al actor, al instruir a la Fiscalía a localizarlo y citarlo en lugar de ordenar su presentación directa.

Vadhir Derbez enfrenta dos denuncias por presuntos delitos sexuales

(Captura de pantalla/IG)

El actor Vadhir Derbez acumula dos procesos penales activos. El primero fue interpuesto en abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años que lo acusa de violación durante la producción de un videoclip en una propiedad de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Esa denuncia generó una orden de aprehensión que quedó sin efectos tras un amparo federal promovido por la defensa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México impugnó esa resolución y el recurso se encuentra pendiente ante un Tribunal Colegiado.

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El segundo señalamiento fue presentado ante la Fevimtra de la Fiscalía General de la República por una adolescente de 15 años que denuncia una presunta agresión sexual a bordo del crucero Icon of the Seas, en aguas internacionales.

Vadhir Derbez ha negado ambas acusaciones. En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el actor afirmó haber recibido mensajes en los que le exigían 350 mil dólares para evitar que se difundiera información sobre su carpeta de investigación, hecho que calificó como un intento de extorsión.