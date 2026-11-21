La cantante mexicana será parte de la ceremonia en el estadio Azteca (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantante mexicana, Majo Aguilar, interpretará el Himno Nacional en el estadio Azteca para el partido de la National Football League (NFL) entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Aguilar será parte de la ceremonia de los himnos nacionales previa al regreso de la liga más importante del futbol americano en México. La NFL anunció la participación de la compositora mexicana y también de la cantante, MXKA, el pasado 23 de septiembre mediante un comunicado en sus redes sociales.

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“La artista de música mexicana, Majo Aguilar, y la cantautora «blaxicana» nacida en Oakland, MXKA, interpretarán los himnos nacionales de México y Estados Unidos en el partido de la NFL que se celebrará en la Ciudad de México en 2026”, informó el campeonato.

La patada de kickoff se realizará este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). La actuación de Majo Aguilar será seguida por la de MXKA, cantante de Oakland con raíces mexicanas que estará a cargo dar darle voz al himno de los Estados Unidos de América.

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Majo Aguilar y MXK4 darán voz al himno de México y Estados Unidos (NFL)

Majo Aguilar expresó su entusiasmo por participar en el protocolo previo al regreso de la National Football League (NFL) en la CDMX tras cuatro años de ausencia en la capital: “Me siento muy feliz de poder interpretar el Himno Nacional de México. México es un país hermoso con una cultura muy rica”, expresó.

La intérprete y sobrina de Pepe Aguilar añadió: “Gracias a la NFL por invitarme a ser parte de un momento tan especial y permitirme representar a mi país. Me llena de orgullo ser mexicana”.

Cinco datos para conocer a Majo Aguilar, cantante mexicana que entonará el Himno Nacional Mexicano

Entonará el Himno Nacional Mexicano en el juego de la NFL en México.

El primer dato es su nombre completo: María José Aguilar Carrillo nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México y adoptó su nombre artístico a Majo Aguilar. Es cantante, compositora y tiene 32 años de edad.

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El segundo punto es su vínculo familiar con la música regional mexicana. Es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, hija de Antonio Aguilar Jr. y sobrina de Pepe Aguilar. También es prima de Leonardo y Angela Aguilar.

El tercero es que comenzó a aparecer ante el público desde su adolescencia. La primera presentación televisiva de Majo Aguilar fue en 2009, junto a su hermana Flor Susana, en el programa Don Francisco Presenta. Más tarde lanzó sus primeros sencillos, entre ellos “Quiero verte bailar”.

El cuarto dato está en su discografía. En 2021 Aguilar publicó Mi herencia, mi sangre, álbum con el que reafirmó su acercamiento a la música ranchera y del mariachi. Después lanzó Se canta con el corazón en 2023, mientras que su proyecto Mariachi Mío explora una producción contemporánea dentro de esos géneros.

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La mexicana apoyó a la Selección Nacional durante el Mundial 2026. (Instagram)

El quinto y último punto habla sobre el alcance de la música de Majo Aguilar. La NFL reportó que la intérprete suma más de 533 millones de reproducciones globales, una cifra que acompaña sus actuaciones en recintos mexicanos y eventos internacionales.

Como dato extra, María José Aguilar Carrillo también acumula tres nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Además, ha ganado dos veces consecutivas el Premio Lo Nuestro como Artista Femenina del Año de Música Mexicana.

Majo Aguilar representará a la música mexicana antes del 49ers vs Vikings en el Estadio Azteca

La artista se alista para un concierto en Colombia - crédito Instagram

La NFL eligió a Majo Aguilar como representante mexicana para el duelo entre San Francisco 49ers y Minnesota Vkings, que forma parte de la temporada regular 2026 y será el último juego internacional de la presente campaña.

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La participación de la cantante capitalina ocurrirá antes de iniciar el emparrillado y pondrá la música regional mexicana al frente de una ceremonia vista por miles de aficionados locales y por la audiencia que seguirá el juego desde Estados Unidos.

Majo Aguilar ha desarrollado una carrera enfocada en canciones rancheras, mariachi y música mexicana, con una propuesta que retoma instrumentos y estilos tradicionales mediante elementos modernos.

Su presentación en el ecuménico estadio Azteca se suma a actuaciones anteriores en el Zócalo de la Ciudad de México, el Teatro Metropólitan y en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez celebrada en Riad, Arabia Saudita el 31 de octubre último.

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The Warning encabezará el show de medio tiempo del NFL México City Game

El grupo regiomontano encabezará el show de medio tiempo en el estadio Azteca (NFL México )

El Half Time del NFL México City Game tendrá otra participación mexicana en el Monumental estadio Azteca. La banda de rock regiomontana, The Warning, fue anunciada para el espectáculo previo al arranque de la segunda mitad entre los 49ers y los Vikings.

Con Majo Aguilar en la ceremonia del Himno Nacional Mexicano, MXKA en el de Estados Unidos y The Warning durante el show de medio tiempo, la NFL programó una cartelera musical con artistas vinculadas a México para el Sunday Night Football de la semana 11 en la Ciudad de México.