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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que pidió al Gobierno nacional no modificar el impuesto al consumo de licores, al advertir que la medida podría reducir las ventas, afectar el recaudo departamental e incentivar el comercio ilegal.

El mandatario hizo la precisión en su cuenta de X, luego de cuestionar el titular de un medio nacional sobre una reunión con la cartera de Hacienda, que incidó que el jefe departamental había “cuestionado el IVA al licor” de cara a una eventual “caída en ventas” de hasta un 30%.

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Frente al tono de esta comunicación periodística, Rendón sostuvo que, en cambio, el encuentro fue “respetuoso y de escucha” y desde el Ministerio de Hacienda se prestó atención a los planteamientos de mantener intacto ese tributo.

“La experiencia propia indica que —la iniciativa del Gobierno con algunos de los puntos de la Ley de Rescate Fiscal y Económico— resiente las ventas, el recaudo y promueve la ilegalidad”, escribió.

Este fue el mensaje del gobernador antioqueño en el que expresó lo que se charló con el Ministerio de Hacienda sobre el impacto de la Ley de Rescate Económico en los licores (@AndresJRendonC/X)

Según sus cálculos, el departamento de Antioquia podría dejar de recibir cerca de $4 billones durante los próximos 10 años si avanza la propuesta tributaria que, según alertó, modificaría las cargas sobre bebidas alcohólicas.

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Rendón propuso que el ajuste recaiga sobre el IVA y no sobre el impuesto al consumo

Por su lado, la Ley de Rescate Fiscal contempla una de las medidas centrales, de acuerdo con el análisis de la firma J del Río, que incluye los impuestos sectoriales, es decir, un incremento tributario “al consumo de licores, cerveza, cigarrillos y vapeadores; aumenta el impuesto al carbono; desde 2028 se reformula el impuesto a bebidas endulzadas; se deroga el impuesto a plásticos de un solo uso. Las ganancias ocasionales por loterías y apuestas suben al 30%”.

En su publicación, el gobernador Andrés Julián Rendón difundió nuevas gráficas para respaldar su advertencia sobre la reforma tributaria y estimó que el departamento dejaría de recibir $3,92 billones entre 2027 y 2036 si la iniciativa reduce el consumo de licores, cigarrillos, cerveza y vino.

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Rendón advirtió que una mayor carga tributaria sobre bebidas alcohólicas podría reducir las ventas de las licoreras departamentales ( EFE y Fábrica de Licores de Antioquia)

Según las proyecciones divulgadas por el mandatario, el mayor impacto recaería sobre los licores, con una disminución acumulada de $2,02 billones a precios de 2026. La caída prevista para los cigarrillos sería de $ 890.000 millones; para la cerveza, de $710.000 millones, y para los vinos, de $300.000 millones.

Los licores concentrarían cerca de 51% de la pérdida calculada. Cigarrillos y cerveza, en conjunto, explicarían otro 41% del total proyectado por la Gobernación de Antioquia.

La discusión tiene un impacto adicional sobre las finanzas del departamento. La Fábrica de Licores de Antioquia aportó $1,4 billones a las arcas públicas en 2025, según los datos citados por Rendón. De ese total, $1,05 billones correspondieron al impuesto al consumo y $39.200 millones al recaudo por estampillas.

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El mandatario estimó que Antioquia dejaría de recibir $ 3,92 billones entre 2027 y 2036 por la contracción prevista del mercado (@AndresJRendonC/X)

Parte de esos recursos se destinó a salud, educación, deporte y programas sociales. El recaudo por estampillas incluyó $ 15.686 millones para la Universidad de Antioquia.

Según la información divulgada por el gobernador, los impuestos al consumo de licores y cigarrillos representan entre 25% y 50% de los ingresos tributarios de los departamentos en el país.

En Antioquia, esas rentas equivalen a cerca de 18% de la financiación del gasto social, dentro de un presupuesto de $7,96 billones para 2026.

Rendón comparó los ingresos departamentales con los aportes a las cajas

El gobernador también contrastó los recursos que reciben las cajas de compensación familiar por el aporte parafiscal del 4% con el recaudo tributario de los departamentos.

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De acuerdo con las cifras compartidas, ambos rubros llegaron a $14,1 billones en 2025, equivalentes al 0,76% del producto interno bruto. Si se suma la participación de los departamentos en el monopolio de licores, los ingresos territoriales ascendieron a $16,7 billones, el 0,90% del PIB.

La Fábrica de Licores de Antioquia aportó $1,4 billones a las finanzas públicas del departamento durante 2025 (@AndresJRendonC/X)

Los aportes del 4% a las cajas pasaron de $4,8 billones en 2014 a $14,1 billones en 2025. En el mismo período, los ingresos tributarios departamentales aumentaron de $5,4 billones en 2013 a $14,1 billones.

“Planteamos utilizar los recursos que hoy reciben las cajas de compensación por la parafiscalidad, iguales a los que recogen por distintos tributos los Departamentos en su conjunto, para corregir este problema fiscal que heredó el presidente @ABDELAESPRIELLA.Es así, como se podrían destinar mejor a cubrir los déficit que hoy tiene los sectores de salud y vivienda”, confirmó el gobernador.

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