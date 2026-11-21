El exjugador pidió el apoyo de la presidenta de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antonio Carlos Santos, exjugador brasileño del Club América, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el reclamo del pago que mantiene con Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la versión del brasileño, una empresa vinculada a él realizó servicios para Pemex entre 2020 y 2023. Antonio Carlos Santos asegura que el caso involucra adeudos de cientos de millones de pesos, señalando a otra empresa por presuntamente haber recibido pagos relacionados con parte de esos trabajos.

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En el mensaje dirigido a la doctora Claudia Sheinbaum, el “Negro” Santos sostuvo que México le dio la oportunidad de construir una vida como futbolista y empresario. “He procurado devolver a este país tan maravilloso con trabajo, inversión y empleos”, mencionó.

Por tal motivo, el exfutbolista de 62 años busca que las autoridades atiendan su denuncia. “Señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México me abrió sus puertas cuando llegué como futbolista brasileño”, dijo. “Hoy, después de cumplir con mi trabajo para Pemex, solicito a usted su apoyo porque necesito justicia en este caso”, señaló Antonio Carlos Santos.

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El exjugador del América pide la intervención de la presidenta por el conflicto con Pemex

El oriundo de Río de Janeiro aseguró que cumplió con trabajos para la empresa petrolera estatal y ahora exige justicia. “No le pido un privilegio, le pido que me permita que el esfuerzo, la confianza y el trabajo de tantos años quede sin respuesta”. expresó.

Antonio Carlos Santos también pidió que se investigue lo que considera un daño causado por Mexxus Drilling International. “México me dio una oportunidad; hoy solo pido que también escuche mi voz. Muchas gracias y no deje impune a Mexxus, esa empresa que yo creo que nos ha hecho daño a Pemex y a Soluciones Comerciales”, concluyó el brasileño.

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La empresa vinculada a Antonio Carlos Santos reporta 21 servicios entre 2020 y 2023

Antonio Carlos Santos (Foto: Twitter@YoAmoAlAmerica1)

La controversia entre el exjugador y Petróleos Mexicanos se relaciona con 21 servicios especializados que Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental, identificada como SCTPA, asegura haber prestado en instalaciones de Pemex entre 2020 y 2023.

El “Negro” Santos afirma que el adeudo asciende a cientos de millones de pesos, aunque no ha difundido públicamente el monto exacto que correspondería a cada servicio. El exfutbolista ha evitado revelar la cifra completa bajo el argumento de que se trata de un asunto delicado. “Es demasiado dinero, es dinero para que mis generaciones y las otras puedan vivir tranquilas”, explicó.

El brasileño ha presentado el conflicto como un problema de reconocimiento contractual. Según su versión, Pemex sostiene que no tiene una obligación directa con él porque no existe un contrato firmado a su nombre, mientras él asegura tener documentos que vinculan a su empresa con las labores realizadas.

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Asimismo, ha señalado que los trabajos se relacionaron con servicios de seguridad y actividades en instalaciones petroleras. Al momento, Antonio Carlos Santos no ha hecho públicos los números de contrato, las especificaciones de los 21 servicios ni los expedientes completos de las demandas que asegura haber promovido.

El asunto permanece, por ahora, en el terreno de las acusaciones planteadas por el exfutbolista y de las pruebas que asegura haber entregado ante las autoridades.

Antonio Carlos Santos señala a otra empresa en el conflicto de pagos con Pemex

El exfutbolista brasileño evitó revelar el monto que buscaría cobrar por los trabajos con Petróleos Mexicanos. (Redes: Antonio Carlos Santos)

El nombre de Mexxus Drilling International apareció en el reclamo de Antonio Carlos Santos porque asegura que la compañía recibió pagos relacionados con parte de los servicios que Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental habría realizado.

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El exjugador del Club América plantea que se debe esclarecer el trayecto de los recursos, pues considera que otra empresa cobró labores que atribuye a la firma con la que está relacionado.

“Esa empresa cobra mi dinero y no me reconocen”, dijo el brasileño al explicar su postura. Antonio Carlos considera que existen coincidencias que se deben investigar. La posible responsabilidad de Pemex o de Mexxus tendría que ser determinada por las autoridades correspondientes, ya que hasta el momento no se ha informado de una resolución judicial, administrativa o de auditoría que establezca responsabilidades en este caso.

Presidencia dio seguimiento al caso de Antonio Carlos Santos, pero no existe una solución pública

Estuvo presente en un juego para el beneficio de la afición en Veracruz. FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO.COM

El brasileño, Antonio Carlos Santos, informó que, tras hacer público su reclamó, la directora general de Atención Ciudadana de la Oficina de la Presidencia de la República, Adriana Contreras Vera, lo contactó para seguir el caso, pero no supone que el Gobierno federal haya reconocido el adeudo o instruido un pago.

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La petición a la presidenta, Claudia Sheinbaum, se enfoca en la revisión a los trabajos que SCTPA asegura haber entregado, así como el origen de los pagos que Antonio Carlos Santos atribuye a Mexxus y la falta de una respuesta definitiva de la marca Pemex.