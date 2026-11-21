Luis Fernando Zapata Jaramillo, exconcejal de Valdivia e hijo de alias La Tía, fue hallado asesinado en una zona rural de Barbosa, Antioquia (Fiscalía)

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El ciudadano Luis Fernando Zapata Jaramillo fue hallado sin vida dos meses después de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la judicialización de su madre, Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, y de él, integrantes de una red del Clan del Golfo que ofrecía a las autoridades información sobre operativos.

Zapata Jaramillo, que fue concejal del municipio de Valdivia, Antioquia, de 2020 a 2024, fue encontrado muerto en un camino rural entre las veredas Isaza y La Herradura, en el municipio de Barbosa, Antioquia.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre estaba desaparecido desde la noche del martes 17 de noviembre junto con John Mario Madrid, de 30 años. Madrid también fue hallado muerto en el municipio antioqueño de Santo Domingo, en la vereda San Javier, a cerca de una hora y media de Barbosa.

Las autoridades encontraron el cuerpo del exconcejal entre las veredas Isaza y La Herradura, con heridas de arma de fuego (Fiscalía)

El cuerpo de Madrid fue localizado durante la tarde del miércoles. Las autoridades reportaron que tenía lesiones causadas con arma de fuego. Un día después, ubicaron el de Zapata Jaramillo en el área rural de Barbosa, con múltiples heridas de arma de fuego en el cuello y la espalda. Su cuerpo estaba cubierto con una sábana, conforme a la información conocida.

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El reporte preliminar indica que los familiares perdieron contacto con ambos, cuando salieron en una motocicleta desde la vereda Isaza con rumbo desconocido.

Por ahora, las autoridades no han informado las circunstancias que rodearon los homicidios ni han confirmado si ambos casos responden a un mismo hecho. La investigación deberá establecer el recorrido que hicieron las víctimas, los responsables y el posible móvil del doble crimen.

El exconcejal había recuperado la libertad condicional en octubre

Luis Fernando Zapata Jaramillo fue concejal de Valdivia al obtener la mayor votación en las elecciones de 2019, de acuerdo con la información conocida del caso.

El exconcejal fue capturado junto con su madre el 20 de febrero de 2025. Tras permanecer cerca de un año privado de la libertad, obtuvo libertad condicional en octubre de 2026.

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Zapata Jaramillo figuraba en investigaciones por cohecho, celebración de contratos, tráfico de armas, inasistencia alimentaria y lesiones personales.

Luis Fernando Zapata Jaramillo fue judicializado junto con su madre dentro de la investigación por una red que filtraba información sobre movimientos de tropas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades investigan si el crimen podría tener relación con estructuras armadas ilegales que operan en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia.

Alias La Tía fue condenada por articular una red que filtraba información al Clan del Golfo

En septiembre de 2025, un juez condenó a Teresa Jaramillo Giraldo a cuatro años y 15 días de prisión por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

La Fiscalía la señaló de coordinar una red que entregaba dinero a integrantes de las Fuerzas Militares a cambio de información sobre operativos contra el Clan del Golfo.La sentencia fue emitida como parte de un preacuerdo suscrito por Jaramillo Giraldo con la Fiscalía, mediante el cual aceptó su responsabilidad por los hechos investigados.

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Según el ente acusador, la mujer articulaba contactos con militares para obtener detalles sobre movimientos de tropas y operaciones antinarcóticos en zonas del Magdalena Medio y el sur de Bolívar. Esa información llegaba a integrantes de la subestructura Arístides Mesa Páez, cuyo máximo cabecilla era alias Chirimoya.

La investigación estableció que “La Tía” se apoyaba en otras personas para acercarse a uniformados y ofrecerles dinero a cambio de información reservada.

Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, fue condenada a cuatro años y 15 días de prisión por concierto para delinquir agravado y cohecho (Fiscalía General de la Nación)

Entre los sentenciados figura el cabo primero del Ejército Nacional Juan David Caicedo Lucumí, quien, según la Fiscalía, habría ofrecido $100 millones a un oficial para obtener reportes sobre su unidad.

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También fueron vinculados Daniel Henao Hernández y Zapata Jaramillo. Los dos habrían efectuado pagos de $25 millones cada uno a un integrante de la fuerza pública en Medellín, entre octubre de 2024 y enero de 2025.

La Fiscalía informó que recopiló conversaciones en las que Jaramillo Giraldo solicitaba a un oficial facilitar el tránsito de “familia”, expresión que, de acuerdo con la investigación, utilizaba para referirse a miembros de la organización ilegal.

Antes de su captura, Jaramillo Giraldo era reconocida como presidenta de Asocomunal Valdivia y de la Confederación de Asocomunales del Norte de Antioquia.

La Fiscalía la capturó en febrero de 2025 junto con otras personas investigadas por los presuntos vínculos con el Clan del Golfo. El caso puso bajo investigación una red que, según el ente acusador, buscaba anticipar o neutralizar acciones de las autoridades en zonas donde opera esa estructura armada.

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