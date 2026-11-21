MC y el PAN se pelean por designación en el INE: Elías Lixa acusa a emecistas de “pactar nombres en lo oscurito”. (Crédito: X/ @ElReferenteMx)

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La designación de la próxima persona titular del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente de confrontación entre Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN). Esta vez, el intercambio de acusaciones llegó a las redes sociales, donde el coordinador panista en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, señaló a los emecistas de participar en acuerdos poco transparentes para definir los perfiles que podrían ocupar el cargo.

La respuesta de Ivonne Ortega, coordinadora de MC en San Lázaro, no tardó en llegar. La legisladora defendió el procedimiento impulsado por su bancada y cuestionó al PAN por sus señalamientos, en medio de las diferencias entre los partidos sobre cómo debe elegirse a quien encabezará el organismo electoral.

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Elías Lixa acusa a MC de pactar nombres para la presidencia del INE

La noche del viernes 20 de noviembre, Elías Lixa lanzó un mensaje contra Movimiento Ciudadano, luego de que se conociera que la bancada naranja ya había destacado nombres de posibles candidatas para la presidencia del INE. El panista cuestionó que los emecistas criticaran las exigencias de legalidad de su partido mientras, según su señalamiento, participaban en acuerdos sin transparencia.

“¡Qué ironía!”, expresó el coordinador del PAN, quien sostuvo que Morena había revelado que existían conversaciones para pactar nombres en “lo oscurito”, una situación que comparó con las negociaciones presupuestales. También calificó de vergonzosa esa presunta forma de proceder.

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El señalamiento de Lixa se produjo después de que Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), comentara que Movimiento Ciudadano era, hasta ese momento, la única bancada que había presentado nombres de posibles aspirantes.

Ivonne Ortega responde y defiende el proceso de Movimiento Ciudadano

Ivonne Ortega criticó al PAN por negarse a consensuar para la convocatoria de titular del INE.

Ante las críticas, Ivonne Ortega aseguró que MC planteó desde el comienzo que la integración del Comité de Evaluación se realizara mediante un procedimiento transparente y con participación de la sociedad civil. La coordinadora naranja sostuvo que el objetivo es que los perfiles sean evaluados y que la presidencia del INE recaiga en una persona con las mejores credenciales.

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La diputada también reconoció que la política requiere construir acuerdos, pero cuestionó a quienes, desde su perspectiva, prefieren abandonar esa posibilidad por razones de rentabilidad electoral. En su mensaje, llamó a las demás fuerzas políticas a decidir qué legado quieren dejar en el proceso de renovación del organismo electoral.

“Ustedes elijan qué legado quieren dejar. ¿Renunciar a la posibilidad de hacer política y beneficiar a la mayoría o hacer lo correcto aunque no tenga rentabilidad electoral? A México no le sirve que llegue otra presidencia del INE electa por tómbola; que por cierto, fuimos la única bancada que votó en contra. Votación que es publica, aquí nada en el oscurito”, escribió la emecista.

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Procedimiento ante el Tribunal Electoral causa disgusto

Los desacuerdos en la Cámara de Diputados llevaron a la bancada del PAN a presentar acciones ante el Tribunal Electoral para presionar a la bancada oficialista a emitir la convocatoria que lleve a la elección de la persona que asumirá la presidencia del INE. (X/@juanpadeleo)

El pasado 19 de noviembre, el blanquiazul presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir que se emita la convocatoria rumbo a la elección de la nueva consejera presidenta del INE, luego de que las bancadas en San Lázaro no lograron un consenso sobre la renovación del organismo.

La decisión generó un reclamo inmediato del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien calificó la estrategia como un movimiento de “protagonismo fugaz” sin capacidad de resolver el fondo del conflicto político.

Durante una conferencia de prensa en San Lázaro, el legislador zacatecano reconoció el derecho del PAN a recurrir al TEPJF, pero advirtió que una resolución judicial no sustituye las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados ni define por sí sola quién ocupará el cargo.

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El coordinador morenista estimó que, de cumplirse esos tiempos, México podría contar con una nueva titular del Consejo General del INE a finales de enero de 2027.