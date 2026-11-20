Avianca confirmó el arresto de la pasajera disruptiva que golpeó a la asistente de vuelo (@JenniferPedraz/X)

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En redes sociales, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza amplificó la denuncia sobre una trabajadora aérea que fue agregida físicamente por una “pasajera disruptiva”, antes del despegue del vuelo AV8569, que cubría la ruta Cartagena-Cali, el viernes 20 de noviembre de 2026.

“Las dificultades que tiene el sector aeronáutico no pueden ser excusa para que los pasajeros agredan a las trabajadoras de las aerolíneas. Mi solidaridad con Daniela, agredida hoy, el día de su cumpleaños, por una pasajera disruptiva que fue capturada por la policía”, dijo.

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La congresista recibió la información de mano del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano, que suministraron fotografías y datos de lo que había sucedido.

Según esa información y los datos suministrados desde el Departamento de Policía de Cartagena, la mujer habría escalado a la violencia un llamado de atención por ir con su mascota.

Según el comunicado policial, la agresora “pretendía viajar con su mascota no cumplía con los requisitos establecidos por la aerolínea para que pudiera transportarse”.

La congresista Jennifer Pedraza amplificó la denuncia en redes sociales (@JenniferPedraz/X)

Minutos después, desde la aerolínea Avianca se confirmó que la pasajera fue arrestada y llevara a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía luego de que, según los voceros de la línea aérea colombiana, la mujer sí agredió física y verbalmente a la colaboradora durante el abordaje del vuelo.

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La aerolínea indicó que se activaron sus protocolos internos y se solicitó la intervención de las autoridades competentes. También se señaló que inició un acompañamiento a la trabajadora en el proceso de denuncia, con la respectiva evaluación de las acciones legales correspondientes.

En su comunicado oficial, los voceros de la compañía sostuvieron que el caso forma parte de una problemática recurrente en la operación aérea. Durante el 2025, Avianca registró 572 incidentes relacionados con pasajeros disruptivos.

La empresa afirmó que en los primeros meses de 2026 ya superó los 500 casos, de manera que se emitió un mensaje de rechazó a las conductas que, a su juicio, afectan la integridad y la seguridad de pasajeros y trabajadores del sector aeronáutico.

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La aerolínea pidió una regulación sobre listas restrictivas

La compañía solicitó al Congreso de la República avanzar en el estudio de un proyecto de ley dirigido a establecer medidas frente a los pasajeros disruptivos.

Comunicado de Avianca sobre el epidosio de agresión contra colaboradora de la aerolínea (Avianca)

También pidió a la Aeronáutica Civil que emita una regulación para permitir la creación de listas restrictivas de viajeros involucrados en este tipo de incidentes. Según Avianca, esa medida debería incluir sanciones para quienes incurran en comportamientos que alteren la seguridad o el normal desarrollo de las operaciones.

Al respecto, la congresista Pedraza confirmó su participación en el asunto, ya que, desde la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, “se tiene en cola la discusión de nuestro proyecto de ley para sancionar este tipo de agresiones, proteger a las y los trabajadores, así como cuidar la seguridad aérea de todo el país”.

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Avianca activó un plan de protección tras los cierres temporales en los aeropuertos de Bogotá y Medellín

De manera paralela, la aerolínea colombiana advirtió que algunos vuelos desde y hacia Bogotá y Medellín podrían presentar cambios este viernes 20 de noviembre, luego de los cierres temporales registrados durante la mañana por condiciones meteorológicas.

La compañía informó que las restricciones operativas estuvieron relacionadas con neblina, baja visibilidad y pronósticos de lluvia en la jornada. Las afectaciones alcanzaron las operaciones en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, y en la terminal aérea de Medellín.

Comunicado de Avianca sobre cambios en itinerario de vuelos (Avianca prensa)

Avianca señaló que trabaja con las autoridades aeroportuarias para mantener la continuidad de los vuelos y reducir los impactos para los pasajeros.

La empresa habilitó un plan de protección para los pasajeros afectados, que contempla la posibilidad de modificar el vuelo según la disponibilidad de sillas y sin cobro de penalidad.

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La medida aplica para quienes tengan itinerarios que sufran ajustes derivados de las restricciones ocasionadas por el clima. La aerolínea no detalló el número de vuelos impactados ni precisó la duración estimada de las modificaciones en los itinerarios.