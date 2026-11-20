La representante Luz Verónica Estrada provocó un duro golpe en el Pacto Histórico por la revelación de sus títulos falsos (@Veronicaho88/X)

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Los representantes Laura Daniela Beltrán, Daniel Mauricio Monroy y Hernán Muriel, y el senador Walter Alfonso Chaparro solicitaron a la Dirección Nacional, la bancada y la militancia del Pacto Histórico la adopción de medidas para verificar la información académica y laboral de sus integrantes, tras el caso de presunta falsedad de títulos dentro de Luz Verónica Estrada.

En un comunicado fechado el 20 de noviembre de 2026 en Bogotá, los firmantes reclamaron la divulgación pública y completa de las hojas de vida, junto con los documentos y certificados que respalden los estudios y la experiencia de los miembros de la bancada.

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El grupo planteó la creación de un mecanismo de contraste que permita comprobar los datos suministrados por los dirigentes. “Es necesario crear un mecanismo transparente que contraste y verifique la verdad de cada dato consignado, asegurando que no haya títulos inflados, experiencias inexistentes ni inconsistencias”, señalaron.

Sanciones si se comprueba que hubo engaño

El pronunciamiento pide que la colectividad adopte consecuencias disciplinarias si se confirma que alguna persona entregó información falsa al partido y a los electores.

“Si se comprueba que alguien engañó al partido y a sus electores, debe haber consecuencias reales y sanciones contundentes”, afirmaron Beltrán, Monroy, Muriel y Chaparro. Según el documento, la ausencia de correctivos internos afectaría la autoridad moral del proyecto político.

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Este fue el comunicado de cuatro congresistas del Pacto Histórico para que se verifiquen los títulos y experiencia de todos sus militantes (@smilelalis/X)

Los congresistas no identificaron en el comunicado a la persona o las personas sobre quienes recaen las dudas, ni precisaron cuál fue el hecho que motivó la solicitud. El texto se refiere a un “escándalo de falsedad” y reclama respuestas de los órganos internos del partido.

El comité de ética, obligado a explicar los filtros de validación de documentos

Los cuatro legisladores solicitaron al comité de ética del Pacto Histórico que informe cómo funcionan los procedimientos de validación de los documentos presentados por quienes aspiran a representar al movimiento.

“Es importante que el comité de ética del partido le explique al país cómo se hacen los filtros y validaciones de los documentos de quienes aspiran a representarnos, por qué esta vez fallamos, y qué haremos para que esto no vuelva a pasar”, escribieron.

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También sostuvieron que los errores o las mentiras de algunos integrantes no deben afectar el trabajo de las bases políticas en los territorios. “Tenemos que cerrarles la puerta a la improvisación y al engaño”, indicaron en el comunicado dirigido a la dirigencia partidaria.

El comunicado reclama la aplicación de sanciones disciplinarias si se comprueba el engaño a la colectividad y a los electores, como pasó con Luz Verónica Estrada (Cámara de representantes)

“No nos eligieron para justificar lo injustificable bajo la excusa de que ‘los otros lo hacían peor’”, afirmaron. Además, añadieron que caer en prácticas de mentira o falta de transparencia supondría una traición a los principios que defienden.

En el cierre, los congresistas sostuvieron que la colectividad debe evitar que las irregularidades internas sean usadas por sus adversarios políticos. “A la extrema derecha que gobierna le sirve que nos equivoquemos, a la gente que votó por el cambio le sirve que seamos implacables con la corrupción y la mentira, empezando por nuestra propia casa”, concluyeron.

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Pacto Histórico pidió la renuncia de Luz Verónica Estrada

La Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico solicitó la renuncia de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, en medio de las denuncias por la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales atribuidos a la congresista.

En un comunicado, el movimiento político informó que convocó a su Comisión Nacional de Ética Provisional para el lunes 23 de noviembre, con el fin de abordar el caso y revisará “las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín”.

La Comisión Nacional de Ética de la colectividad quedó encargada de estudiar el expediente de la congresista (Pacto Histórico)

El Pacto Histórico solicitó a la congresista que presente su dimisión ante la Cámara de Representantes “para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso”.

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“Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la honestidad, la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función pública”, indicó el Pacto Histórico y concluyó con una advertencia sobre la prioridad de los principios partidarios frente a intereses personales.: “Ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan nuestro proyecto político”.