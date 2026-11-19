La plenaria de APEC reúne a representantes de economías que concentran cerca del 60% del PIB mundial.

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La presidenta Claudia Sheinbaum participa este miércoles en la sesión plenaria de la 33ª Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se lleva a cabo en Shenzhen, China, donde presentará la posición de México ante las economías que integran el bloque.

Durante su gira también ha sostenido encuentros con los presidentes de Estados Unidos y China, además de reuniones con otros representantes internacionales.

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La mandataria mexicana llegó a la jornada de actividades de este 18 de noviembre luego de participar en la fotografía oficial de los líderes de APEC, en la que apareció junto a representantes de las economías de Asia-Pacífico. La sesión plenaria comenzó con un mensaje del presidente chino, Xi Jinping.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó a través de sus redes sociales que estaba por iniciar la intervención de Sheinbaum, quien dará a conocer la postura del gobierno mexicano ante los participantes de la cumbre.

Sheinbaum participa en la plenaria de APEC 2026 y presenta la posición de México

La intervención de la presidenta ocurre como parte de las actividades centrales de la reunión internacional, en la que participan representantes de 21 economías, entre ellas Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Canadá, Corea del Sur, Australia, Chile, Perú y México.

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La presidenta presentará la postura de México ante los líderes de 21 economías.

El foro, establecido en 1989, concentra alrededor del 60% del Producto Interno Bruto mundial y cerca de la mitad del comercio global, por lo que constituye un espacio de diálogo sobre asuntos económicos y comerciales entre los países participantes.

En este contexto, Sheinbaum tiene previsto exponer el planteamiento de México y promover el Plan México ante representantes internacionales y empresarios, como parte de la agenda económica de su administración.

José Antonio Kast destaca conversación con Claudia Sheinbaum en China

Uno de los acercamientos diplomáticos registrados durante la cumbre fue el encuentro entre la presidenta mexicana y su homólogo de Chile, José Antonio Kast, quien dio a conocer que sostuvo una breve conversación con ella.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario chileno señaló que ambos intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos y las oportunidades que comparten sus respectivos países.

José Antonio Kast destaca conversación con Claudia Sheinbaum durante la cumbre de APEC en China.

Kast no ofreció detalles adicionales sobre los asuntos específicos que abordaron. La conversación ocurrió en el marco de las actividades de APEC, donde los representantes de las economías participantes mantienen encuentros para abordar temas de interés común.

Aunque el acercamiento se produjo durante la jornada previa, el presidente chileno compartió públicamente la información este 18 de noviembre.

Trump, Xi Jinping y Mark Carney, entre los encuentros de Sheinbaum en APEC

La gira de trabajo de la presidenta mexicana comenzó con una agenda de reuniones bilaterales y actividades económicas.

El 17 de noviembre sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversó sobre los avances de la agenda comercial entre ambos gobiernos.

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Después de la reunión, Sheinbaum informó que el encuentro fue positivo y que acordaron continuar el diálogo. También adelantó que volverán a reunirse durante la cumbre del G20, prevista en Mar-a-Lago.

Mexico's President Claudia Sheinbaum attends the plenary meeting during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Shenzhen, Guangdong province, China on Thursday, Nov. 19, 2026. Ng Han Guan/Pool via REUTERS

Por otra parte, la mandataria se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, para abordar el fortalecimiento de la relación bilateral en distintos sectores, entre ellos economía, turismo, medio ambiente y cooperación científica.

Ese mismo día tuvo un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Durante la conversación destacaron el incremento de 60% en el comercio entre México y Canadá durante los últimos cinco años, así como el crecimiento de las inversiones entre ambos países.

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Entre las actividades y reuniones de la presidenta durante su visita a China destacan:

Donald Trump : diálogo sobre los avances de la agenda comercial entre México y Estados Unidos.

Xi Jinping : conversaciones para fortalecer la cooperación económica, científica, turística y ambiental.

Mark Carney : revisión del crecimiento comercial y de las inversiones entre México y Canadá.

José Antonio Kast : intercambio de puntos de vista sobre los desafíos y oportunidades compartidos por México y Chile.

Comunidad mexicana en China: encuentro con connacionales y entrega del distintivo Hecho en México a un restaurante mexicano.

Plan México y reunión con empresarios forman parte de la gira presidencial

Además de los encuentros con mandatarios, Sheinbaum presentó el Plan México ante empresarios y participó en actividades relacionadas con la promoción de inversiones.

Sheinbaum presenta el Plan México ante empresarios durante su visita a China por la cumbre APEC. GREG BAKER/Pool via REUTERS

La propuesta, explicó previamente, plantea un modelo económico que busca vincular la apertura a la inversión con el desarrollo de la población.

La presidenta también se reunió con integrantes de la comunidad mexicana que viven en China, escuchó sus experiencias e inquietudes y los invitó a mantener los vínculos con el país.

Con su participación en la sesión plenaria de APEC, Sheinbaum continúa la agenda diplomática y económica de su visita a Shenzhen, que incluye reuniones bilaterales, promoción del Plan México y conversaciones con representantes de distintas economías del Pacífico.

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