El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 18 de noviembre.

Usuarios reportan retrasos de 15 minutos en la estación Pantitlán de la Línea 9, con su conexión a Tepalcates.

Personas informan en X, antes Twitter, lapsos de espera de 10 minutos en la estación Puebla, con dirección Tacubaya.

El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México no reporta incidentes en sus siete líneas.

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