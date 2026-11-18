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El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México no reporta incidentes en sus siete líneas.
11:32 hsHoy
Personas informan en X, antes Twitter, lapsos de espera de 10 minutos en la estación Puebla, con dirección Tacubaya.
11:21 hsHoy
Usuarios reportan retrasos de 15 minutos en la estación Pantitlán de la Línea 9, con su conexión a Tepalcates.
11:00 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 18 de noviembre.