Las construcciones, ocultas entre la vegetación, almacenaban más de 1.100 galones de sustancias líquidas y cerca de 800 kilogramos de materiales sólidos empleados en la actividad ilegal. (Ejército Nacional)

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El Ejército Nacional desmanteló dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en Antioquia, estructuras que, según la institución, tenían capacidad para producir en conjunto cerca de 4,5 toneladas mensuales. Las instalaciones estaban ubicadas en zonas rurales de Anorí y Zaragoza, y fueron atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Clan del Golfo.

Las operaciones estuvieron a cargo de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, unidad que hace parte de la Séptima División del Ejército. De acuerdo con la información militar, los procedimientos buscaron afectar las fuentes de financiación y las redes logísticas de los grupos armados que operan en el departamento.

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El coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante de la Fudra7, afirmó que los hallazgos fueron posibles tras labores de inteligencia militar en áreas rurales de acceso limitado.

El laboratorio de Anorí tenía capacidad para producir dos toneladas al mes

La primera estructura fue localizada en una zona rural de Anorí, en el nordeste antioqueño. Los militares llegaron al área tras recibir información de inteligencia sobre una construcción empleada para producir pasta base de coca.

El Ejército Nacional desmanteló en Antioquia dos laboratorios con capacidad para procesar cuatro toneladas y media de pasta base de coca al mes. (Ejército Nacional)

El lugar estaba oculto entre la vegetación y contaba con un espacio de alojamiento para unas 15 personas. Además, tenía un sistema de suministro de energía que permitía operar los equipos utilizados en el procesamiento de sustancias ilícitas.

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Durante la inspección, las tropas encontraron más de 500 galones de insumos líquidos. Entre los elementos había gasolina, ácido sulfúrico y amoniaco, sustancias empleadas en distintas etapas del procesamiento de la hoja de coca.

También fueron hallados cerca de 600 kilogramos de insumos sólidos, entre ellos cemento, sulfato de sodio y permanganato de sodio. Según los cálculos de las autoridades, la estructura podía elaborar unas dos toneladas de pasta base de coca al mes.

El Ejército atribuyó el laboratorio al autodenominado Frente Capitán Mauricio del ELN. Esa estructura opera en áreas del nordeste antioqueño, donde persisten disputas por corredores y economías ilegales vinculadas al narcotráfico.

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La infraestructura descubierta en Anorí disponía de alojamiento para quince personas y un sistema de suministro de energía. (Ejército Nacional)

En Zaragoza hallaron una estructura oculta entre árboles y vegetación

El segundo procedimiento se realizó en el sector de San Juan de Popales. Allí, los uniformados localizaron otro laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca, que fue asociado a la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.

La instalación tenía una extensión superior a 80 metros cuadrados y había sido construida en medio de árboles y vegetación para reducir las posibilidades de detección desde tierra o aire. El Ejército señaló que el sitio estaba acondicionado para sostener una producción continua del alcaloide.

En el lugar, las autoridades incautaron más de 600 galones de insumos líquidos y alrededor de 200 kilogramos de materiales sólidos. Los elementos fueron destruidos conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

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La capacidad de ese laboratorio era de aproximadamente 2,5 toneladas mensuales de pasta base de coca, de acuerdo con la información difundida por la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7. El Ejército indicó que la producción sería enviada hacia rutas de narcotráfico con destino a Centroamérica y Norteamérica.

La instalación intervenida en Zaragoza superaba los ochenta metros cuadrados de extensión y permanecía oculta entre la vegetación de San Juan de Popales. (Ejército Nacional)

“Con estos resultados se golpean las capacidades logísticas y de producción de estos grupos armados organizados”, afirmó el coronel Tonguino Buchelly. El oficial agregó que la operación afectó fuentes de financiación vinculadas con actividades criminales y la sostenibilidad de sus redes en Antioquia.

El Ejército reportó más de un centenar de laboratorios neutralizados durante 2026

La Séptima División informó que durante 2026 ha neutralizado 147 laboratorios dedicados a la producción de estupefacientes en su área de responsabilidad. La cifra corresponde al balance general presentado por la unidad militar sobre sus operaciones contra las rentas ilegales.

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No obstante, durante sus declaraciones sobre los procedimientos en Anorí y Zaragoza, el coronel Tonguino Buchelly señaló que la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 ha neutralizado 17 laboratorios en lo que va del año. El dato corresponde a los resultados atribuidos específicamente a esa unidad.

La Séptima División del Ejército reportó la neutralización de ciento cuarenta y siete laboratorios de estupefacientes durante el año 2026. (Ejército Nacional)

Tras los hallazgos, el Ejército reforzó el dispositivo de seguridad en las zonas intervenidas con presencia de tropas por tierra y aire. La institución anunció que mantendrá las operaciones en busca de otras estructuras utilizadas para la producción de drogas en Antioquia.

El Ejército sostuvo que mantendrá los operativos Antioquia para ubicar instalaciones clandestinas y afectar las economías ilícitas de los grupos armados organizados.