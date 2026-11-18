La operación previa al Día de Acción de Gracias distribuirá 9,225 millones de títulos clase B entre cuatro entidades familiares y cuadruplica el monto asignado durante la misma fecha del año anterior (Europa Press)

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Warren Buffett anunció una nueva entrega de acciones de Berkshire Hathaway valuada en aproximadamente USD 5.470 millones, destinada a cuatro fundaciones vinculadas con su familia. El aporte, realizado en vísperas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, supera más de cuatro veces el monto que el inversor destinó a esas organizaciones durante esa misma celebración del año anterior.

Según informó la revista Forbes, el empresario, de 96 años, convertirá 6.150 acciones de clase A de Berkshire en 9.225.000 títulos de clase B para distribuirlos entre las cuatro entidades beneficiarias. La operación se enmarca en su compromiso público de transferir prácticamente toda su riqueza a causas benéficas antes de que termine la década.

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Buffett reparte USD 11.400 millones en donaciones durante 2026

La mayor porción de la transferencia, equivalente a 3,69 millones de títulos, corresponde a la Susan Thompson Buffett Foundation, nombrada en honor a su primera esposa. Las otras tres organizaciones —Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation— recibirán 1,845 millones de acciones cada una. Están vinculadas con sus hijos Susie, Howard y Peter, respectivamente.

La cifra incorpora casi US$ 6.000 millones entregados en julio a las mismas cuatro fundaciones (AP Foto/Nati Harnik, archivo)

De acuerdo con Forbes, la valuación del paquete toma como referencia el precio de cierre de las acciones de Berkshire del viernes anterior al anuncio. Con este aporte, las transferencias del magnate durante 2026 llegan a unos USD 11.400 millones, si se suma la entrega de casi USD 6.000 millones realizada en julio a las mismas fundaciones. En noviembre de 2025, el filántropo había distribuido 2,7 millones de acciones equivalentes a unos USD 1.300 millones.

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Al cierre de 2025, el inversor acumulaba USD 68.300 millones en aportes desde que comenzó su plan filantrópico. Su compromiso es desprenderse de más del 99% de su fortuna total y entregar todas sus acciones restantes de Berkshire antes del 31 de diciembre de 2034. El ritmo de las transferencias, aclaró el empresario, dependerá en buena medida de la evolución del mercado bursátil.

La Fundación Gates quedó fuera de las distribuciones por primera vez desde 2006

La decisión también profundiza un cambio en la estrategia filantrópica del magnate. Por primera vez desde 2006, el inversor excluyó a la Fundación Gates de sus distribuciones de mitad de año. Durante casi dos décadas, había destinado una parte significativa de sus aportes a esa organización, creada por Bill Gates y su entonces esposa Melinda French Gates.

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El cambio rompe casi dos décadas de aportes a la entidad creada por el matrimonio fundador, dentro de una estrategia que prioriza a las organizaciones familiares del empresario

Según el medio, el nuevo esquema apunta a que sus tres hijos asuman un papel central en la administración y distribución de su patrimonio. El empresario expresó plena confianza en la capacidad y el compromiso de los tres para manejar los recursos, y los posicionó como los principales responsables de continuar su legado filantrópico.

Greg Abel conduce Berkshire mientras el fundador mantiene acciones valuadas en más de USD 160.000 millones

La donación se produce tras una transición histórica en Berkshire Hathaway. El empresario dejó el cargo de CEO a fines de 2025 y, en septiembre de este año, abandonó la presidencia del directorio. Greg Abel asumió la conducción ejecutiva, mientras que Howard Buffett pasó a ocupar la presidencia del directorio. El filántropo conserva el título de presidente emérito y, según Forbes, aseguró que su confianza en la nueva conducción de la empresa permanece intacta.

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Pese a las sucesivas entregas, Buffett mantiene una participación considerable en la compañía: tras esta operación, conservará 182.140 acciones clase A y 1.162 de clase B, una tenencia valuada en más de USD 160.000 millones.

En su mensaje de Acción de Gracias, el magnate dejó una reflexión sobre la generosidad y las personas que marcaron su trayectoria junto a su histórico socio Charlie Munger. Recordó especialmente a sus mentores Ben Graham, Joe Rosenfield y Tom Murphy, y sostuvo que “la bondad se multiplica, y a una tasa mejor que cualquier cosa que Charlie y yo hayamos comprado”.

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