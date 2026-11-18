Los tanques israelíes avanzaron hasta la carretera de Saladino al oeste de la línea amarilla durante una operación en el centro del enclave.

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El Ejército de Israel afirmó este miércoles que mató a dos comandantes del ala militar de Hamas en sendos ataques ejecutados el martes en el norte y el sur de la Franja de Gaza, donde rige desde octubre de 2025 un alto el fuego que no ha frenado los bombardeos.

Según el comunicado militar, Ashraf Nayef Muhamad Tabasi era “comandante de pelotón en la Brigada de Jan Yunis del ala militar de Hamas” y murió en esa zona del sur. La Defensa Civil de Gaza había informado el martes de su muerte por el disparo de un dron de reconocimiento cerca de la mezquita Jaled bin al Walid.

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El segundo, Saber Nayef Mahmud Nabhan, pertenecía al Batallón de Yabalia Oeste y murió en un ataque en Yabalia, en el norte del enclave. El Ejército sostiene que ambos promovían ataques contra soldados y civiles israelíes y “trabajaban para reconstruir las capacidades militares de Hamas”. Las Brigadas al Qasam, el brazo armado del grupo islamista, no habían confirmado ninguna de las dos muertes en sus canales.

El anuncio coincidió con una operación terrestre en el centro de la Franja que llevó a las tropas israelíes al oeste de la línea amarilla, la demarcación detrás de la cual debían permanecer según la tregua. Testigos vieron tanques avanzar hasta la carretera de Saladino entre los campos de refugiados de Nuseirat y Bureij. Una portavoz militar confirmó que se trata de “una operación de precisión al oeste de la línea amarilla” para “eliminar amenazas”.

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Miembros de la Defensa Civil Palestina inspeccionan los daños en el interior de un edificio del Hospital Nasser tras un ataque aéreo israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 12 de noviembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), el organismo del Ministerio de Defensa israelí que gestiona la ocupación, describió en un aviso en árabe el objetivo como “infraestructura terrorista” cercana al perímetro. El comunicado anuncia el cierre temporal del tramo de la carretera de Saladino que cruza la zona.

Hacia las 12.30 hora local, según EFE, un portavoz del Ejército en árabe difundió una orden de desplazamiento para las áreas situadas entre Nuseirat y Bureij, y alrededor de 400 personas huyeron hacia el sur. Hamas calificó la incursión de “violación flagrante” del alto el fuego y pidió a los mediadores internacionales que intervengan.

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Otros dos palestinos, entre ellos un niño, murieron este miércoles por ataques israelíes. El Ministerio de Sanidad de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes, contabiliza 1.658 muertos y 6.000 heridos desde el inicio de la tregua. El total desde octubre de 2023 asciende a 74.710 muertos.

Palestinos acarrean a un herido tras un ataque israelí en el sur de la ciudad de Gaza. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Muchos de esos ataques son disparos de drones contra personas que Israel identifica como miembros de Hamas y que a menudo matan también a mujeres y niños. Otros alcanzan a palestinos que se acercan a la línea amarilla.

El acuerdo, impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Israel replegó sus tropas hasta esa línea y conservó el 53% del territorio, con el compromiso de nuevas retiradas por etapas. Desde entonces desplazó hacia el oeste los bloques de hormigón que marcan la demarcación y trazó una segunda línea, la naranja, varios cientos de metros más allá. La resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 17 de noviembre de 2025, vinculó la retirada israelí al desarme de Hamás, que el grupo rechaza.

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El martes, la Junta de Paz, el organismo creado por Trump para supervisar la tregua, entregó al Consejo de Seguridad su segundo informe. El documento pide a Israel y a Hamas que cumplan los compromisos firmados hace un año y advierte que “un alto el fuego que no ofrece nada visible no puede sostenerse indefinidamente”. También reclama al Gobierno israelí que deje trabajar en Gaza a la administración civil tecnocrática prevista en el plan.

La fuerza internacional de estabilización, de la que dependen la retirada israelí y el desarme de Hamás, todavía no se ha desplegado.