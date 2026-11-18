La OFAC incluyó a Wa Ta’awanu Association, a su fundador y a los hermanos Khechen en una ofensiva destinada a bloquear recursos atribuidos al grupo armado respaldado por Irán en Líbano. REUTERS/Mohamed Azakir

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una organización benéfica con sede en Líbano y contra una red de contrabando de oro y efectivo, en un intento por cortar el financiamiento de Hezbollah y de sus patrocinadores en Irán. La medida se suma a una serie de pasos de Washington para presionar al grupo terrorista libanés en momentos en que resiste los llamados a desarmarse.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, designó a la organización Wa Ta’awanu Association, también identificada como Ta’awanu Association, junto con su fundador, Afif Abdel Rida Chouman, según informó la agencia el miércoles. La entidad asegura brindar servicios de ayuda de emergencia en el sur de Líbano, pero el Tesoro sostuvo que también canalizó fondos de donantes externos hacia “las actividades terroristas de Hezbollah”.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida al señalar que “los intentos del régimen iraní de vulnerar la soberanía del Líbano a través de representantes terroristas como Hezbollah no serán tolerados”. El funcionario agregó que el Gobierno estadounidense “continuará interrumpiendo los intentos de Irán de ejercer influencia en la región y financiar a sus representantes”.

El Departamento de Estado, por su parte, acusó a la Wa Ta’awanu Association de usar su fachada de asistencia humanitaria para trasladar operativos de Hezbollah y almacenar armamento del grupo, además de derivar fondos hacia sus actividades.

El Tesoro remarcó que la designación evidencia “la explotación continua de organizaciones benéficas civiles por parte de Hezbollah” y su estrategia de presentarse como proveedor de ayuda humanitaria, al tiempo que busca aumentar la presión sobre las redes de financiamiento ilícito del grupo.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a una organización benéfica libanesa y a una red de contrabando para cortar los fondos de Hezbolá e Irán.

Hezbollah, respaldado por Irán, libró sucesivas guerras con Israel y fue el único grupo armado que se negó a entregar sus armas tras el final de la guerra civil libanesa en 1990.

Una red de contrabando de oro entre Líbano y Turquía

Las sanciones alcanzaron también al empresario y cambista libanés Hassan Khechen y a su hermano Ibrahim Khechen, señalados por operar una red de contrabando de oro y efectivo en nombre de Hezbollah y de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Tesoro los acusó de haber transferido fondos significativos desde la Fuerza Quds hacia Líbano a lo largo de sus operaciones.

La designación incluyó además a la empresa de Hassan Khechen, Gold Global Company, y a la firma turca Sankari Gold Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi, también bajo su control, por su rol en el apoyo a Hezbollah. Hasta el momento no hubo comentarios de las personas ni de las entidades recién sancionadas.

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Horas antes de que se anunciaran las designaciones, el ejército estadounidense publicó una nueva advertencia en la que señaló que tratará como un intento de evadir su bloqueo a los puertos iraníes a todo buque que reciba carga en altamar proveniente de embarcaciones cargadas en Irán, y que podría tomar medidas contra esas naves.

Las sanciones se enmarcan en una ofensiva más amplia contra las redes de representantes de Irán en la región. El secretario de Estado, Marco Rubio, les dijo la semana pasada a los cancilleres del Grupo de los Siete (G7) que Estados Unidos seguirá imponiendo costos económicos “devastadores” a Irán, y que el país cuenta con opciones que van más allá de la guerra o de aceptar exigencias iraníes que calificó de inaceptables, según relataron cuatro diplomáticos del G7.

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