Representantes de la industria aeroespacial e inversionistas visitarían La Guajira en diciembre para conocer las condiciones de Puerto Bolívar y evaluar el alcance de la iniciativa (Europa Press)

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La posibilidad de que Colombia participe en la industria de los lanzamientos espaciales comenzó a tomar forma como una propuesta para estudiar el potencial de un punto específico de La Guajira. Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, es el lugar que la Gobernación quiere poner bajo evaluación para determinar si reúne las condiciones necesarias para operar como plataforma de lanzamiento de cohetes y satélites.

La iniciativa recibió el nombre de Guajira Spaceport y fue presentada por el gobernador Jairo Aguilar durante Milagro Week, un encuentro internacional celebrado en Nueva York para promover oportunidades de inversión en Colombia. Allí se expuso la posibilidad de atraer capital y cooperación extranjera hacia un sector tecnológico en el que participan algunas de las principales potencias del mundo.

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El gobernador Jairo Aguilar presentó Guajira Spaceport durante Milagro Week, encuentro internacional realizado en Nueva York para promover inversiones en Colombia (@jaiaguilar/X)

Por ahora, la propuesta no representa una obra aprobada ni una decisión definitiva sobre la construcción de un centro espacial. Su propósito inicial es examinar las características del territorio y establecer si el proyecto puede avanzar hacia estudios de prefactibilidad. Para ello, la administración departamental espera recibir a expertos e inversionistas interesados en conocer la zona.

Puerto Bolívar, bajo evaluación por su ubicación

Aguilar considera que La Guajira cuenta con condiciones geográficas y climáticas que justifican estudiar la posibilidad de desarrollar operaciones espaciales. Entre los factores que destacó está la cercanía del departamento con la línea ecuatorial, además de la disponibilidad de cielos despejados durante buena parte del año.

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“Tenemos todas las posibilidades, sobre todo nuestra cercanía en la línea de Ecuador, un cielo despejado todo el año, un cielo que permite, sobre todo en los temas de costos, que esta industria se desarrolle de la mejor manera”, explicó el mandatario en entrevista con La FM.

La ubicación próxima al ecuador puede ofrecer ventajas para determinados lanzamientos y misiones orbitales. Ese elemento, sumado a las condiciones del clima, es parte de los argumentos con los que la Gobernación busca despertar el interés de compañías y organizaciones vinculadas con el sector aeroespacial.

La cercanía de La Guajira con la línea ecuatorial y sus condiciones climáticas son algunos de los factores que respaldan la propuesta espacial (Selva)

La intención es establecer si esas características pueden traducirse en una oportunidad de inversión y en el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas para el departamento. Sin embargo, la viabilidad dependerá de las evaluaciones que se realicen sobre el terreno y de las condiciones técnicas, logísticas y ambientales que demande una infraestructura de este tipo.

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Visita técnica prevista para diciembre

El siguiente paso anunciado por el gobernador será la llegada de representantes interesados en conocer Puerto Bolívar. De acuerdo con Aguilar, la visita está prevista para la segunda semana de diciembre y permitirá que los participantes tengan un primer acercamiento directo con el territorio. “En la segunda semana de diciembre ya van a estar visitando el departamento de La Guajira”, señaló el gobernador.

Durante ese recorrido se espera examinar las condiciones geográficas, logísticas y ambientales de la zona. La información que se obtenga servirá para valorar si Puerto Bolívar puede continuar hacia una fase de estudios de prefactibilidad y qué requisitos tendría que cumplir para albergar una plataforma de lanzamiento.

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La propuesta contempla, además, explorar mecanismos de cooperación internacional y posibles alianzas que ayuden a definir los componentes técnicos y financieros. Los acercamientos con eventuales inversionistas hacen parte de esa búsqueda, aunque todavía no se han anunciado decisiones sobre financiación, cronogramas de construcción o puesta en funcionamiento.

Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, es el lugar que se busca evaluar como posible plataforma para el lanzamiento de cohetes y satélites (Gobernación de La Guajira)

La presentación de Guajira Spaceport en Nueva York también tuvo como objetivo acercar la iniciativa a actores del ámbito público y privado relacionados con la industria espacial. En Milagro Week participaron representantes del Gobierno nacional y aliados internacionales del sector.

Entre los asistentes estuvieron el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo Castro; representantes de Donnelly Partners y aliados de la industria aeroespacial. En ese espacio se planteó la necesidad de estudiar las posibilidades de Puerto Bolívar mediante análisis preliminares y cooperación internacional.

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El respaldo institucional y comunitario

Aguilar sostuvo que el avance de la iniciativa requiere coordinación con el Gobierno nacional y participación de las comunidades de La Guajira. Para el mandatario, el acompañamiento de las instituciones y de los habitantes del departamento será necesario para continuar el proceso. “Estamos avanzando, tenemos que seguir trabajando con el apoyo del Gobierno nacional, con el respaldo de todas las iniciativas que están pasando en el territorio”, afirmó.

Así, el futuro de Guajira Spaceport dependerá de los resultados de las visitas y los estudios que puedan desarrollarse, además de la construcción de acuerdos entre los distintos actores. La Gobernación busca determinar si Puerto Bolívar puede convertirse en una alternativa para operaciones de lanzamiento espacial, pero la propuesta aún está en una etapa exploratoria.

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