En Colombia hay 336.236 docentes oficiales, de acuerdo con los datos más recientes del Minsiterio de Educación - (Carlos Ortega/EFE)

Guardar

Los docentes públicos en Colombia recibirán el pago de la prima de Navidad de 2026 durante las primeras semanas de diciembre, con fecha máxima de pago el 15 de diciembre, conforme al artículo 32 del Decreto Ley 1045 de 1978. La norma establece que esta prestación social se entrega cada año a docentes y directivos docentes vinculados al sector público. La responsabilidad del desembolso puede recaer en la Secretaría de Educación certificada correspondiente o en la entidad pública empleadora, según el tipo de nombramiento del educador.

“La prima de Navidad debe pagarse durante la primera quincena de diciembre de cada año”, dispone el artículo 32 del Decreto Ley 1045 de 1978. El valor equivale, por regla general, a un mes del salario devengado al 30 de noviembre, aunque la liquidación incorpora otros factores salariales y se ajusta al tiempo efectivamente trabajado.

PUBLICIDAD

Cómo se calcula la prima de Navidad de los docentes

El cálculo no se limita al sueldo básico mensual. Las entidades deben aplicar las tablas salariales fijadas en el Decreto 299 del 25 de marzo de 2026, que rige para educadores amparados por los estatutos 1278 de 2002 y 2277 de 1979.

El Decreto Ley 1045 de 1978 fijó las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional - (Presidencia)

La liquidación contempla:

Sueldo básico asignado al cargo.

Sobresueldos reconocidos por funciones directivas o por el trabajo en determinadas zonas.

También puede incluir:

Prima de servicios

Prima de vacaciones.

Auxilios de alimentación y transporte cuando correspondan.

Otras primas o bonificaciones que la ley considere salariales.

Dicho cálculo reúne todos los pagos reconocidos durante el año y determina un promedio mensual para establecer el beneficio. “Una vez se suman todos estos pagos del año, el resultado se divide entre 12 para obtener el valor final de la prima de Navidad”. dice la norma. El monto varía según el escalafón, los beneficios y las condiciones laborales de cada docente.

PUBLICIDAD

Pago proporcional para docentes que no trabajaron todo el año

Los maestros y directivos docentes que no prestaron servicio durante los 12 meses de 2026 conservan el derecho a recibir la prima de Navidad de forma proporcional.

Los docentes oficiales en Colombia reciben tres primas principales al año por ley, regidas bajo las tablas salariales del Decreto 299 de 2026 - (Mauricio Alvarado/Colprensa)

“Los empleados públicos que no hayan prestado sus servicios durante todo el año calendario tienen derecho a recibir la prima de Navidad de manera proporcional”, señala el artículo 32 del Decreto Ley 1045 de 1978.

Para estos casos, la entidad toma como base el último salario devengado o el último promedio mensual cuando la remuneración es variable. La liquidación se hace a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicio, de modo que quienes se vincularon durante 2026 acceden al beneficio conforme al período que alcanzaron a trabajar.

PUBLICIDAD

Cómo se calcula el pago de la prima para docentes

El cálculo de la prima para docentes es sencillo. Se pude hacer de la siguiente manera:

Ejemplo con un año completo laborado (360 días):

Salario mensual base: $3.800.000

Días laborados: 360 días

Cálculo: $3.800.000 x 360 entre 360 = $3.800.000.

Recibe el equivalente a un mes de su asignación mensual.

Ejemplo con tiempo parcial en el año (240 días):

Salario mensual base: $3.800.000

Días laborados: 240 días (8 meses de 30 días)

Cálculo: $3.800.000 x 240 entre 360 = $2.533.333.

Para 2026, el Presupuesto General de la Nación asignó $88,2 billones al sector educativo y $78 billones al Ministerio de Educación Nacional - (Alcaldía de Bogotá)

Qué profesores no tienen derecho a pago de prima de Navidad

No tienen derecho a la prima de Navidad (equivalente a un mes de salario y pagadera en la primera quincena de diciembre) quienes no tienen una vinculación laboral legal y reglamentaria como empleados públicos o trabajadores oficiales. En el sector docente de Colombia, esto aplica principalmente a:

Docentes contratistas por prestación de servicios: al no existir una relación laboral o vínculo de empleado público, no reciben esta prestación social (sino honorarios según lo pactado en su contrato).

Docentes del sector privado (regidos por el Código Sustantivo del Trabajo): la prima de Navidad del Decreto Ley 1045 de 1978 es propia del sector público. A los trabajadores del sector privado les corresponde la prima de servicios (en junio y a más tardar el 20 de diciembre).

Quienes no hayan prestado servicios en el año: aunque los docentes oficiales vinculados solo una parte del año reciben la prima de Navidad de forma proporcional (una doceava parte por mes completo laborado), no la perciben quienes no hayan laborado ningún periodo computable dentro del año civil