Los agentes también encontraron seis artefactos improvisados, cordón detonante y mecanismos de iniciación, dentro de un automotor detenido durante las labores de investigación criminal e inteligencia desarrolladas en Huila por las autoridades. (Policía Nacional)

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La Policía Nacional frustró un posible atentado terrorista en Huila tras interceptar un vehículo que transportaba cerca de 180 kilogramos de material explosivo en una zona rural de El Pital. El cargamento incluía tres cilindros acondicionados, seis dispositivos explosivos improvisados, cordón detonante y mecanismos de iniciación, según informó la institución.

El procedimiento se desarrolló luego de labores de investigación criminal e inteligencia del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía. Los uniformados ubicaron el automotor antes de que los explosivos pudieran ser empleados en una acción contra la fuerza pública, la población civil o infraestructura de la región.

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Una vez detectado el vehículo, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y solicitaron el apoyo de unidades especializadas. Los técnicos antiexplosivos realizaron la destrucción controlada de los elementos, con el fin de reducir el riesgo en el área.

El comandante del Departamento de Policía Huila, coronel Diego Edixon Mora Muñoz, afirmó que el operativo permitió neutralizar una amenaza en el departamento. “Se evitó un atentado terrorista en Huila”, señaló el oficial al referirse al hallazgo del cargamento.

La Policía Nacional incautó cerca de 180 kilogramos de explosivos en una zona rural del municipio de El Pital. (Policía Nacional)

Tres cilindros concentraban la mayor parte de la carga explosiva

Durante la inspección, los uniformados encontraron tres cilindros con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos cada uno. En el vehículo también había seis artefactos explosivos improvisados y sistemas que podían utilizarse para activar las cargas.

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El coronel Mora Muñoz indicó que la intervención se produjo a partir de las capacidades de inteligencia e investigación criminal desplegadas en la zona. “Estos elementos presuntamente pretendían ser utilizados en una acción terrorista”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas vinculadas con el transporte del material ni han atribuido formalmente el cargamento a una estructura armada ilegal. Tampoco precisaron el punto exacto de la zona rural donde fue interceptado el vehículo.

Las autoridades indagan si el objetivo era la infraestructura eléctrica del sur del departamento

La información preliminar conocida tras el operativo abrió la posibilidad de que el material estuviera destinado a atacar infraestructura eléctrica en el sur de Huila. Esa hipótesis surgió después de los recientes daños contra torres de energía en el sector de El Pital.

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Los investigadores evalúan si el material pretendía impactar la red eléctrica que abastece a Huila, Caquetá y Putumayo tras el derribo previo de torres de energía. (Policía Nacional)

El domingo 15 de noviembre fueron derribadas estructuras de transmisión eléctrica en esa zona del departamento. Los ataques afectaron la prestación del servicio y generaron alertas por el impacto que una nueva acción contra la red podría tener en municipios huilenses y en áreas de Caquetá y Putumayo.

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al resultado del operativo a través de su cuenta en X. Allí sostuvo que el trabajo del Gaula y de las unidades de inteligencia permitió detectar el vehículo y evitar que el cargamento fuera usado contra uniformados o civiles.

La Presidencia también indicó que el automotor era un Nissan de color plateado. Sin embargo, no entregó información sobre su propietario, placa, ruta o las personas que habrían tenido contacto con el vehículo antes de la intervención policial.

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El presidente Abelardo de la Espriella destacó la labor de inteligencia del Gaula que permitió ubicar el vehículo Nissan plateado. (@ABDELAESPRIELLA / X)

El hallazgo ocurrió después de un ataque con dron contra la estación de Policía

El procedimiento se conoció en medio de una serie de hechos violentos registrados durante los últimos días en El Pital. El lunes 16 de noviembre, un artefacto explosivo lanzado desde un dron impactó la estación de Policía local.

De acuerdo con el reporte oficial, la explosión dejó a un uniformado con una lesión leve en el pie derecho por esquirlas. El ataque también ocasionó daños materiales en las instalaciones, por lo que la Policía activó el plan de defensa para reforzar la protección de la estación y de los habitantes del municipio.

En los últimos meses, varias poblaciones de Huila reportaron acciones con drones contra instalaciones de la fuerza pública. Entre los municipios afectados figuran Teruel, La Plata, Neiva, Aipe y Palermo, según información divulgada por autoridades locales y departamentales.

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Los técnicos antiexplosivos ejecutaron la destrucción controlada de tres cilindros y seis artefactos improvisados. (Policía Nacional)

La Policía pidió reportar información a la línea 123

Tras la destrucción del cargamento encontrado en el vehículo, la Policía Nacional pidió a la ciudadanía entregar información que permita anticipar hechos que pongan en riesgo la seguridad en el departamento.

“La amenaza fue neutralizada mediante una destrucción controlada”, explicó el comandante Mora Muñoz. El oficial sostuvo que la intervención buscó proteger la vida de los uniformados y de la comunidad de El Pital.

La institución invitó a los habitantes de Huila a utilizar la línea de emergencia 123 para reportar movimientos sospechosos, presencia de objetos abandonados o cualquier situación que pueda estar relacionada con explosivos o acciones armadas.